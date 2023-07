Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 20 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, un plano vincular donde encuentras mucho de positivo, pero que, de algún modo, hoy puede sacarte del libreto de alguna forma. Una mente abierta te será favorable. En la salud algunos malestares producto del descontrol de las emocionales. Tu destino te tiene preparado un nuevo camino que, aunque desconocido, será muy provechoso.

Horóscopo hoy Tauro 20 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, puede haber cierta inestabilidad en lo laboral o tus actividades habituales. Tampoco hoy te exijas Tendrás pronto lo que por ley te corresponde, ten paciencia. Alguien cercano a ti supera un problema de salud. Tendrás algunos malestares físicos, pero serán pasajeros. mucho vos mismo, salud y vitalidad están algo fluctuantes.

Horóscopo hoy Géminis 20 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, las metas o proyectos que tengas en su mayoría irán saliendo bien y a tu conveniencia, es esencial no forzar acontecimientos; ser paciente tiene recompensa. Etapa donde es conveniente preservar tu energía, cuidar la salud y esencialmente prever al respecto. Escucha un consejo de alguien sabio. Ten calma todo puede cambiar y mejorar.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, pero no temas pedir ayuda si la necesitas. Contacto con un sitio campestre. Contacto con un hospital. Termina con la monotonía, lleva a tu pareja a un lugar tranquilo donde puedan conversar. No dudes en analizar detenidamente los gastos de todo un mes y así evitar excederte en tus gastos diarios.

Horóscopo hoy Leo 20 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, hallarás tus mejores ofertas y podrás con todo el presupuesto si definís en qué ofertas gastar tu dinero. Enamoramiento por medio del entorno laboral o de estudios. Surgen varias situaciones que tendrás que manejar a la vez. Equilibras una situación financiera. Crecimiento en lo espiritual, la oración tiene poder, ten fe.

Horóscopo hoy Virgo 20 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, evita las inversiones apresuradas ante toda adversidad, busca todo el apoyo necesario para que tu economía responda. Debes analizar lo que vas hacer y no cuentes tus cosas antes de que se cumplan, no que te quejes después si no sale bien. Buscarás la soledad para poder descifrar las soluciones a tus problemas financieros.

Horóscopo hoy Libra 20 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, acercamiento sentimental con tu pareja y buen día laboral son las claves de hoy. Un buen momento para dedicarlo a hacer cuentas y definir cómo llegar al día esperado y a un buen presupuesto. Has estado ocupado con distintas actividades y es hora de que le dediques tiempo a tu familia. Organiza una visita sorpresa a una amistad.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, en el trabajo experimentarás un deseo de cambios, tranquilo aun no es tiempo. Maneja sabiamente los recursos con los que cuentas. Ordena tus cuentas y deudas de manera que puedas llegar al día fijado en tus cobros de haberes; sé firme en los propósitos. Cansancio que equilibrar por medio de la meditación.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, los ritmos vertiginosos que has seguido en este tiempo no serán fáciles, debe poner reparo en todos los manejos importantes. Inicias un cambio en tu vida. Una persona mayor te continúa apoyando. Obra con prudencia ante consejos básicos de tu manejo en las finanzas, lograrás un mejor camino si optas por un buen asesor.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, te convencerás de que podrás obtener el bienestar si te lanzas a la lucha; ¡adelante!, conseguirás quizás muchos beneficios importantes. Recibirás una gran noticia. Emprende ese camino no tengas miedo. Consolidas algo con tu pareja, planes a corto y largo plazo. Y si estas solo, ha llegado el momento de iniciar una relación.

Horóscopo hoy Acuario 20 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, aprovecha al máximo lo positivo de una relación económica y usa tu inteligencia para evitar desacuerdos inevitables. Se consolida una relación laboral, nuevos inicios. Debido a grandes tensiones a las que estás expuesto, tendrás que armarte de armas naturales para defenderte mejor en tu salud. Lucha por tu felicidad.

Horóscopo hoy Piscis 20 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, resuelves una situación molesta vinculada a conservar o no un trabajo. La rueda de la fortuna está contigo en este día, te trae nuevas noticias y caminos a escoger. Un problema con un adolescente que se soluciona. Hay cosas que pueden equilibrarte, el amor y la familia. Nada mejor que disponerte a hacer caminatas diarias al aire libre

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

