Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 20 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, hoy podría ser un día en el que te sientas un poco más reservado de lo normal. Nunca estas quieto y siempre se te ocurrirá algo nuevo para hacer, si algo no te funciona como quieres deberás intentar otra estrategia hasta que lo logres. Nuevos desafíos se te presentan, si tienes orden y disciplina podrás afrontarlos.

Horóscopo hoy Tauro 20 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, en cuanto al trabajo, es probable que estés en la etapa final de un proyecto importante. Tu día estará plagado de altibajos que acabarán por enloquecerte, no caigas en pleitos innecesario a causa de esto, cálmate. Consolidas algo con tu pareja, planes a corto y largo plazo. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial.

Horóscopo hoy Géminis 20 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, mantén la concentración y no te distraigas con asuntos secundarios. Siéntate a esperar lo que el futuro te depara, aprovecha la oportunidad que se te presenta. Te darás cuenta que las cosas suceden por algo. Estarás más fuerte que nunca. Si trabajas en equipo, asegúrate de coordinar bien con tus compañeros para cumplir con las fechas límite.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, el poder del pensamiento positivo te ayudará a sobreponerte y seguir adelante. Hoy estarás lleno de energía y motivación para perseguir tus metas. Conocerás a una persona que te impactará, cuidado las apariencias a veces engañan. Palabra clave prudencia. Aprovecha este impulso para avanzar en tus proyectos y enfrentar los nuevos desafíos.

Horóscopo hoy Leo 20 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, organiza lo que quieres hacer. Cuidado en quien confías, no todos los que te rodean tienen las mejores intenciones, no peques de inocente. No solo estarás ganando vida sino un ingreso extra. En el aspecto amoroso el romanticismo va a predominar el día de hoy. Haz que sea recíproco. No discutas con tu pareja, no siempre tienes la razón.

Horóscopo hoy Virgo 20 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, un amigo te ofrece un trabajo, que por muy pequeño que sea te ayudará bastante. Algo nuevo llega para ti, la posibilidad de un nuevo empleo. Las puertas se abrirán. En el amor, es posible que te sientas algo indeciso o emocionalmente inestable. Aprovecha la oportunidad para hacer alguna actividad física que te guste.

Horóscopo hoy Libra 20 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, encontrarás una persona con diversas técnicas de curación interior, llego el momento de equilibrar tu energía. Se cuidadoso de no dejarte llevar por la tristeza o el pesimismo. Puedes sentir la necesidad de reflexionar sobre tus sentimientos antes de tomar una decisión importante en una relación. Hoy podrías sentirte muy activo y enérgico físicamente.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, aprovecha el día de hoy que las buenas energías está a tu favor, no te quedes en casa y traza objetivos en tu día. Debes pensar bien en el futuro de tus hijos, es hora de ahorrar. No te olvides de cuidar tu salud mental y emocional, tan importante como la física. Si estás soltero, es posible que debas tener un poco más de paciencia y no forzar las cosas.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, se consolida una relación laboral, nuevos inicios. Es posible que prefieras pasar tiempo a solas o en compañía de amigos íntimos en lugar de buscar nuevas relaciones sociales. Tu energía es radiante y eres incansable, cuando quieres algo no paras hasta conseguirlo. Pon frente a ti lo más importante, no dejes que nadie te lo quite, defiéndelo.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hoy puede ser un buen día para realizar una evaluación cuidadosa de tus finanzas. Debes analizar lo que vas hacer y no cuentes tus cosas antes de que se cumplan, no que te quejes después si no sale bien. Reunión familiar para tratar asuntos de dinero. Pedirás ayuda a la persona que tienes a tu lado, puedes confiar plenamente.

Horóscopo hoy Acuario 20 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no estés indeciso en lo que vas hacer. En el Trabajo logras superar los obstáculos. El tiempo es el mejor remedio para superar dolores y sufrimientos del pasado, tomate el tiempo que necesites para olvidar viejos amores. Es importante que no olvides cuidar tu alimentación y descansar adecuadamente para recuperar la energía y evitar lesiones o fatiga.

Horóscopo hoy Piscis 20 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, una persona necesitada te pedirá apoyo, hazlo sin pedir nada a cambio, el cielo te retribuirá por tu noble y gran corazón. Bendiciones para ti. También debes cuidar tu alimentación y descansar adecuadamente para mantenerte en óptimas condiciones físicas y emocionales. Hoy es un buen día para dedicar tiempo a cuidar tu bienestar físico y emocional.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

