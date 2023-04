Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 21 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, una actitud positiva ante las adversidades dará grandes resultados en tu vida. Los proyectos estarán favorecidos durante estos días. Colabora más en el hogar y rompe tu rutina. Mejoras tu alimentación. Debes despertar esa chispa de la ambición y dejar el conformismo a un lado, es momento de crecer.

Horóscopo hoy Tauro 21 de abril de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no permitas que otros decidan por ti cuando eres tú quien sabe lo que necesitas, sigue tu camino. No hagas gastos innecesarios, no es momento de tirar tu dinero al aire, la suerte no está de tu lado esta vez. Sé precavido al momento de tomar decisiones que darás pasos muy importantes y cada detalle puede perjudicarlo.

Horóscopo hoy Géminis 21 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, asistes a una reunión de carácter espiritual de manera virtual. Utiliza tu intuición para encontrar el verdadero camino en el amor. Saldrán a la luz algunos comentarios de personas de tu entorno que te harán abrir los ojos. Deja que todo fluya y pronto pasara este mal momento. Se activa lo económico y sentimental, aprovecha las oportunidades.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, las ocho horas de sueño es tan importante como la alimentación, de esto depende tu rendimiento en el día. Empezarás a ver detalles entre tu pareja y una amistad que antes no notabas, indaga un poco más. Un amigo te ofrece un trabajo, que por muy pequeño que sea te ayudará bastante. Agradece por lo que tienes, así sea poco.

Horóscopo hoy Leo 21 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, recibirás noticias del extranjero sobre un tema que te había preocupado, las cosas comienzan a aclararse. No debes elegir cuando realmente sientes amor, deja de confundir tus relaciones con ilusiones fugaces. Examina los factores que te impiden establecerte en una relación y analiza las experiencias anteriores. Tiempos de estrés.

Horóscopo hoy Virgo 21 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, has pensando tanto en cambiar tu situación actual que has estado presionando al destino, sin embargo, tu perseverancia dará buenos resultados, solo debes tener paciencia. Busca en ti y en tu casa la tranquilidad que tanto estabas buscando y no necesariamente la encontrarás en alguien más. Buenas energías por un trabajo.

Horóscopo hoy Libra 21 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, consume más vitamina C y alimentos bajo en azúcar. Tu lado más egoísta y oculto quiere negarte la oportunidad de compartir tu vida y conocimientos con las personas, deberás bajar un poco la guardia y no actuar a la defensiva. Conocerás a una persona menor que tú que despertará en tus nuevas pasiones, no sientas miedo al experimentar.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te invitaran a un lugar para cerrar un importante acuerdo, sin embargo, te conviene hacerlo a distancia, busca la forma de negociarlo. Ten paciencia en todo lo que planifiques que pronto obtendrás resultados positivos. Te sientes muy cargado, es necesario que hagas meditación y baños con ruda, todo cambiará.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, se plantean varias alternativas para la distracción, en familia será mejor. Un golpe de pasión despertará tus sentidos, aprovecha este momento para fortalecer el vínculo amoroso. El contacto con la naturaleza te hará bien. Encontrarás en personas ajenas a tu núcleo el apoyo que necesitabas. Debes sentirte seguro de lo que vas a decidir.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no recurras a la automedicación, siempre debes tener la recomendación de un profesional. Vienen cambios. Preparas un viaje por trabajo, todo saldrá bien. Si se lo cruza en alguna situación, trate de evitarlo. Recibes una noticia por vivienda. Sepa que ese amor que espera hace tiempo, se encuentra más cerca de lo que usted piensa.

Horóscopo hoy Acuario 21 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, has estado muy distraído últimamente, ha habido cambios que te han desequilibrado. No seas problemático en casa y se comprensivo con los demás. Adminístrate mejor, evita gastos innecesarios. No permitas que otras personas se metan en tu vida. Vencerás uno a cada uno de los desafíos que hoy tienes, confía en ti.

Horóscopo hoy Piscis 21 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, cambiar de trabajo puede ser un tanto desalentador, sin embargo, el universo está conspirando a tu favor y estará contigo en cada paso que des, aprovecha las oportunidades. Acércate más a tus amigos, busca de sus sugerencias y deja de aislarte, ellos tienen algo muy importante que decirte. Deja el orgullo y háblale a esa persona especial.

