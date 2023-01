Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 21 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de enero de 2023

Aries, prepárate, ya que hoy recibirás una buena noticia que te alegrará el día devolviéndote una sonrisa a tu rostro. En tu camino aparecerán buenas y valiosas ofertas que no debes de rechazar de ninguna manera. Necesitas sentirte protegido y acompañado en estos momentos, una persona se comunicará contigo y te brindará ese apoyo que tanto requieres.

Horóscopo hoy Tauro 21 de enero de 2023

Tauro, tu capacidad de convicción estará hoy por las nubes, presta para ponerte a favor a los más escépticos respecto a tus proyectos de negocios, familiares o de cualquier tipo. Calma y tranquilidad para esperar. No discutas en la calle. Alguien sigue tus pasos, eres un ejemplo, no lo olvides. Has las cosas bien y mantén esa seguridad que te caracteriza.

Horóscopo hoy Géminis 21 de enero de 2023

Géminis, solo te toca no abusar de la confianza. Te sientes atrapado en un lugar, trata de salir de la rutina. Sigue el curso de los acontecimientos. Déjate guiar, no seas terco y abre tu corazón a las sugerencias que harán que las cosas salgan bien. Mensaje conmovedor que te pone reflexivo sobre la vida. Atiende a tu familia.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de enero de 2023

Cáncer, necesitas cambios urgentes en tus relaciones personales y sociales, no puede ser que te quedes al margen de lo que te interesa con mayor frecuencia. No te llenes de rabia, suelta y aléjate. Realizarás algunos cambios en tu vivienda. Confórmate con lo que tienes y no sufras por lo que aún no te ha llegado. Un familiar te hará un favor.

Horóscopo hoy Leo 21 de enero de 2023

Leo, deja a un lado tus prejuicios y disputas con las personas que manejan el cotarro si quieres estar en la onda. Querrás hacer algunos cambios decorativos a tu oficina o casa. Sábanas nuevas para estrenar. Encuentro en tu camino con persona déspota, no te amilanes frente a él. Buscarás ubicar a una persona que hace tiempo no sabes de ella, cosa que te preocupa.

Horóscopo hoy Virgo 21 de enero de 2023

Virgo, asunto con un dinero extraviado que se esclarece. Una situación desastrosa está a punto de terminar, nuevamente llega la calma a tu casa. Conferencia en línea donde se toman decisiones importantes. Más acercamiento con alguien que te inquieta. Encuentra la solución y no te quedes enredado en el problema.

Horóscopo hoy Libra 21 de enero de 2023

Libra, recibes una noticia impactante. Debes prepararte para esta etapa, será difícil, pero aprende a ser fuerte y constante. Si sientes un vacío, busca un motivo y sigue adelante. Sacarás el mayor provecho de las reflexiones profundas. Eres creativo y es hora que pongas en práctica todo lo que sabes, valdrá la pena el esfuerzo y la dedicación.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de enero de 2023

Escorpio, acepta la propuesta fuera de lo común que te hizo tu pareja y así podrán salir de la clásica rutina. Será la opción más inteligente para este día. Escribe sobre lo que sientes como una terapia e invita a hacer lo mismo a quien creas, que lo necesita y comparte tu experiencia. Tu ayuda termina cuando esta empieza ser un problema en tu vida.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de enero de 2023

Sagitario, estarás ansioso sin saber qué hacer, realiza labores en casa que te distraigan como escuchar música o cantar, el arte será buena iniciativa para canalizar tus emociones. Ten paciencia y tendrás buenas noticias. Te sentirás poseído por una renovada claridad de ideas, que te permitirá lograr una gran eficiencia en tu actividad laboral.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de enero de 2023

Capricornio, empiezas una etapa en la que debes amoldarte a una visión distinta de la economía, y puedes llegar a agobiarte con cuestiones, relaciones con bancos y cuestiones administrativas. Estarás con mucho trabajo y te llegará un dinero. Debes aprender a decretar lo que quieres. Sé fuerte y persistente. Verás un cambio positivo en tu pareja que trae nuevas buenas vibras.

Horóscopo hoy Acuario 21 de enero de 2023

Acuario, es posible que comiences a pensar que hay ciertas cosas que no necesitas para vivir más tranquilamente. Deberás darte un tiempo para reorganizarte y comenzar de nuevo. Sentirás que estás viviendo algo extraño, la vida está llena de sorpresas y aprendizajes, toma lo que más te convenga y sigue adelante.

Horóscopo hoy Piscis 21 de enero de 2023

Piscis, tranquilízate, los trámites vinculados con el exterior podrían tener complicaciones. No seas impaciente, todo se resolverá en el tiempo que tiene que ser. Estarás conversando sobre un tema de papeles que se ha pospuesto por ahora y reorganizaras todos los documentos, solo debes de esperar para que puedas continuar ese tema.

