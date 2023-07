Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 21 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, hasta las cosas más simples llegan a tu corazón, estarás melancólico, recordarás situaciones del pasado, recuerdos que se hacen presente al mirar fotos que hace tiempo no veías. Si ahora te interesas por las dietas orgánicas, quizás sea un buen momento para que pongas a tu organismo en un balance general. Situaciones respiratorias por sanar.

Horóscopo hoy Tauro 21 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no te sientas triste, levanta esos ánimos, comunícate con esas personas que extrañas, y si ya partieron haz una oración. Sé más ordenado con tus hábitos cotidianos, ganarás en tu salud física como en la emocional, siempre que sigas por lo indicado. Hombre de poder económico te ayuda. No te arrepientas por lo que has hecho.

Horóscopo hoy Géminis 21 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, la mano poderosa de Dios guiará tu destino y pondrá a personas en tu camino para apoyarte. La columna y las cervicales serán zonas de mucha tensión, podrás evitar las dolencias si consultas inmediatamente al especialista. Usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y familia. Aléjate de las personas negativas.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, algo que hacer vía Internet te hace ganar un dinero. Presta más atención con tu alimentación, tendrás problemas de digestión. Compromiso con resultado. Superas un problema vinculado con un joven de la familia. Necesidad de que te demuestren afecto. Aunque todo este nublado, siempre encontraras una manera de brillar.

Horóscopo hoy Leo 21 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, nuevo proyecto a pesar de todo lo ocurrido, lo impredecible que está delante de ti lo podrás enfrentar y vencer por todo lo aprendido. Rompes una relación. El pasado queda atrás. Los que te conocen querrán acercarse a ti, tus palabras sabias alumbrarán sus caminos. Tus amistades valoran tu lealtad y te lo hacen saber.

Horóscopo hoy Virgo 21 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, triunfos sobre dificultades por tu tenacidad. Te caracterizas por ser optimista, tu alegría contagia a cualquiera. Buen momento para iniciar una nueva relación. Aunque las cosas no te hayan salido como querías, no debes perder esas ganas inmensas de llegar a tus objetivos. Necesidad de financiar un proyecto o emprendimiento.

Horóscopo hoy Libra 21 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, algo que estás esperando llega al fin, te llaman y cambia tu vida o te crece la esperanza. Eres persistente y eso es un punto a tu favor, cuando una idea se te mete en tu cabeza no te detienes hasta que lo logras. Deberás escuchar a un hombre con cultura e inteligencia porque su palabra te traerá luces. Ganas de visitar a un afecto del pasado.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, evita los gastos excesivos en este período vacacional. No permitas que te deprimas con pensamientos oscuros o pesimistas. Comienzas a comprender cómo funciona el karma y a entender también que hay fuerzas fuera de tu control, utilízalas a tu favor. Vences obstáculos gracias a la ayuda de una persona importante.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tu gran sentimiento te ayudará a desarrollar condiciones de mayor emotividad para que el amor te dé grandes alegrías. Momentos apasionantes acompañados de promesas de amor. Te pedirán perdón. Organízate para estar más tiempo con tu pareja, porque los aspectos astrales te ayudarán mucho en la relación.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, por momentos piensas en irte de tu trabajo y por momentos en quedarte, esa indecisión hace que te estanques, agradece por el trabajo que tienes. Una renovación total por vivir una intimidad diferente te llevará a tomar decisiones dudosas en la relación. Un buen amigo te deja un regalo que es para toda la vida y finalmente se despide.

Horóscopo hoy Acuario 21 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, accidente de trabajo. Permeabilizó tus sentimientos para que se muestre tu intensa calidez, donde si te lo propones, serás correspondido. Sientes una extraña sensación de soledad, pero no es nada que no puedas resolver. Más valen las acciones que las palabras. Necesitas tener un mayor espacio para realizar una mejor actividad.

Horóscopo hoy Piscis 21 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, accidente de trabajo. Permeabilizó tus sentimientos para que se muestre tu intensa calidez, donde si te lo propones, serás correspondido. Sientes una extraña sensación de soledad, pero no es nada que no puedas resolver. Más valen las acciones que las palabras. Necesitas tener un mayor espacio para realizar una mejor actividad.

