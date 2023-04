Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 22 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, cuidado con las tentaciones, algunas serán dañinas. Tu buena actitud causará admiración en el resto de las personas y te ayudarán a conseguir los propósitos que tanto has anhelado. No dudes de tus capacidades y de lo que eres capaz de hacer, arriésgate a postular en ese cargo que tanto anhelas. Alguien del pasado quiere comunicarse contigo.

Horóscopo hoy Tauro 22 de abril de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, las cosas no están marchando como esperabas, sin embargo, no debes darte por vencido, debes seguir luchando. Buen momento para empezar algo nuevo. En el trabajo tendrás buena relación con tus compañeros. Día especial para el amor. Deja de postergar aquello que te hace feliz, muchas veces te has dejado llevar más por lo económico.

Horóscopo hoy Géminis 22 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, te dirás que decisiones debes tomar ante un importante acuerdo, no hagas caso y sigue tu instinto. Puedes superar los problemas que se te presenten, te costará, pero lo lograrás. Alguien organiza una parte de tu vida y dejas la rutina. Pídele a dios y los ángeles protección y guía. Dale el consuelo que tu ser amado está necesitando.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, un simple abrazo vale más que mil palabras. Intenta parecer más estable, aunque no lo estés, así las personas no sabrán que estas vulnerable. Serás el protagonista de una conversación entre un grupo de personas, elige bien tus amistades y aléjate de los traidores. El estrés está causando estragos a tu vida, deberás frenarte un poco.

Horóscopo hoy Leo 22 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, en la salud tendrás malestar general. El estado de ánimo será mejor, resguarda el amor y evita que personas negativas se entrometan. Haz cambios en tu hogar y una limpieza profunda para remover las energías negativas acumuladas hará que todo empiece a fluir en tu vida. Te preocupa la pérdida de cabello, deberás ir al médico.

Horóscopo hoy Virgo 22 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, entienda que ambos necesitan recuperar la pasión, sane esas viejas heridas del corazón. Paso a paso logrará concluir con todas las tareas que se propuso. Oídos atentos, todos los rumores y falsas pruebas apuntan a una infidelidad que es armada, dale un voto de confianza a tu pareja para explicar lo sucedido. Sé feliz.

Horóscopo hoy Libra 22 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, todo estará a tu favor para conciliar y recobrar el equilibrio en lo sentimental. El orgullo será perjudicial en tu relación, deja la guardia si crees que te has equivocado. Una persona sumamente perjudicial para tu vida intentará meterte en chismes, aléjate de ese escenario. Debes cuidarte y separarte lo más que puedas.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, no permitas que se escape ninguna oportunidad. Pensarás en la compra de un bien para tu familia. Te estás aferrando a los brazos equivocados, estás intentando llenar los vacíos de un viejo amor. No te enterques en cosas que no te van a ayudar ni darán fruto, déjate guiar. Búsqueda de un guía espiritual que te pueda orientar.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hay una persona que necesita cerrar un asunto contigo, te guarda resentimiento por un evento del pasado. Llega una gran bendición a tu vida que no estabas esperando, cambiará radicalmente tu rumbo. Arregla todos tus pendientes, pagos y deudas atrasadas que esto puede perjudicar tu proyección a futuro.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, tendrás que organízate mejor y hacer planes alternativos mientras llega aquello que esperas. Es posible que te sientas abrumado de tantos problemas en el ámbito familiar, sin embargo, esto será temporal. Estarás involucrado en un malentendido, debes mantener la calma que se solventará rápidamente. Prepárate para tiempos mejores.

Horóscopo hoy Acuario 22 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no tienes que disimular tus sentimientos, se notarán a simple vista, se tú mismo y no tengas miedo de que te puedan juzgar. Tu salud dependerá de la constancia que tengas, y últimamente has sido por ese lado irresponsable. Mantén una actitud determinante ante una importante decisión, intentarán cambiar tu forma de pensar.

Horóscopo hoy Piscis 22 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, problemas de salud a consecuencia de la mala intensión de los demás, hay una persona que te quiere ver enfermo. La buena energía que pueda estar en tu hogar también influye en tu salud, haz una limpieza profunda este fin de semana y elimina las energías negativas. Un amigo cercano te dará un mensaje. Recuerda que la perfección no existe.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 17 al 23 de abril

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 17 al 23 de abril

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO