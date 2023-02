Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 22 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, la desconfianza es lo que abunda en ti después de tantos sufrimientos, pero es necesario que recobres la confianza en ti y el optimismo en el mañana. Reparaciones en la casa, acciones para arreglar algunas cosas. Un familiar cercano te da ánimos para seguir adelante. Una persona conocida demuestra sus sentimientos por ti.

Horóscopo hoy Tauro 22 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, estás con muchas dudas en que negocio comenzar, una persona cercana te dará ideas ten confianza en ti mismo y toda decisión que tomes será la correcta. Sigues con problemas amorosos, pero dentro de poco esto tendrá solución y tendrás un parte de tranquilidad. Nace un inmenso cariño por alguien que estaba alejado de ti.

Horóscopo hoy Géminis 22 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, cuidado con despertar los celos de tu pareja. Discordia y malos entendidos con tu pareja, debes calmarte y conversar para solucionar las diferencias. Es hora de dejar atrás el pasado, esto te está impidiendo avanzar con todo aquello que te has propuesto. Una persona extraña te pide ayuda, apoya mientras este a tu alcance.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, vendrá a ti un dinero inesperado, empléalo en mejorar tu entorno. No confíes en una persona que se acercara a contarte un problema personal. Te reúnes con personas para hablar de negocios, firmarás unos documentos importantes. Si ahora sientes que tu pareja se ha estabilizado, es momento de fortalecer los lazos y dar un paso mayor.

Horóscopo hoy Leo 22 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, entras en un ciclo muy positivo, y se comienzan abrir muchas puertas y oportunidades que creías imposibles. Estas muy intenso en lo emocional, baja tus revoluciones con quien amas. Hay preocupación en casa, deberán cuidarse más ser precavidos. Hay una persona que te busca a diario para salir contigo, si realmente te gusta, date la oportunidad.

Horóscopo hoy Virgo 22 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, firmas con seguridad un negocio. Hoy encontrarás un objeto que habías perdido hace tiempo. Logras ver claramente donde está el problema en el trabajo y aclararás malos entendidos. Abre tu círculo de amistades y permítete conocer a más personas, no debes ser tan cerrado que muchas veces no sabemos las oportunidades que no perdemos.

Horóscopo hoy Libra 22 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, nuevas oportunidades se acercan a ti, deberás pensar bien antes de decidir. No temas a la hora de dar un paso adelante, hay que avanzar no hay que dudar. Sorpresas en el amor, romances a primera vista, disfruta tu felicidad. Te estás dejando llevar por las emociones, y eso no es muy racional de tu parte, piensa mejor antes de actuar.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, se acercan buenas noticias, relacionadas con tu vida sentimental, será un día bendecido para ti, aprovéchalo. Tu trabajo amerita mucha más concentración. Proponte esforzarte mañana y darle prioridad a diario sobre otras cosas menos importantes. Recibes la visita de unos familiares. Demuestra que tienes un gran corazón, las personas te lo agradecerán.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, no cuentes tus proyectos a nadie, hay gente que desea verte destruido. Dejarás atrás la tristeza y la negatividad, comienza a cultivar cosas positivas en la familia. Alegrías y bendiciones próximas. Contágiate de la alegría que hay en tu entorno y aviva esa energía positiva, te hará mucha falta para enfrentar los conflictos que está por venir.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Horóscopo hoy Acuario 22 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Horóscopo hoy Piscis 22 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, los proyectos estarán favorecidos durante estos días. Confía en quien está contigo en las buenas y en las malas. Gratos momentos hogareños. Lucha por lo que quieres. La sensibilidad de tu pareja se encontrará a flor de piel el día de hoy, aprovecha al máximo este momento. En engaño y la traición llegará de la persona que menos esperas.

