Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 22 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, es el momento de agarrar el valor para ponerle punto final a esa relación que tanto daño te ha hecho. No es posible volver el tiempo atrás, con esto, no hablo de resignación sino de aprender de ello. En cuanto a la salud, es un buen momento para enfocarte en tu bienestar físico y mental. Tendrás que ser más abierto y expresivo con el ser que amas.

Horóscopo hoy Tauro 22 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, ten paciencia para que las cosas fluyan y no saques conclusiones antes de tiempo, no te desanimes tan rápido. Lo que es tuyo nadie te lo quita. En cuanto al amor, es posible que surjan tensiones en tu relación debido a malentendidos o diferencias de opinión. Se rompen platos o vasos muy seguido. Deberás atender mejor a esa persona especial.

Horóscopo hoy Géminis 22 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, crecimiento en lo profesional. Los caminos se despejarán, pero con cierta dificultad. Pensarás en realizar estudios. Las relaciones íntimas serán un ámbito en el que se colarán algunos asuntos indeseables. Trata de comunicarte de manera clara y honesta con tu pareja y aclaren cualquier preocupación o problema.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, no escuches comentarios de personas que no te aportan nada bueno. Ayudarás a una persona en un problema de salud. Si estás soltero, es posible que conozcas a alguien especial, pero debes tener paciencia y no forzar las cosas. Haz ejercicio regularmente y come alimentos saludables para mantener tu cuerpo en forma.

Horóscopo hoy Leo 22 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te distraes fácilmente, tiendes a aburrirte, cambia tu rutina y comparte más con tu pareja, no la descuides. Deja el pasado atrás, no revivas lo que ya paso, te trae conflictos e inestabilidad. Como absorbiendo los sentimientos ocultos de otras personas. Adaptándote a los requerimientos de otros podrías perder la paciencia. Cobros, pagos en este día.

Horóscopo hoy Virgo 22 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, debes trabajar por tu estabilidad laboral. Todo lo que pueda contaminar la atmósfera de tu hogar deberá ser examinado ahora. Haz las cosas bien. Llega lo esperado. Ten confianza. Fortalece los cambios con decisiones oportunas. Planificarás un viaje, pero éste deberá esperar. Palabra clave Caminos. Despeja tu mente.

Horóscopo hoy Libra 22 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, cuidado con problemas de salud por alimentos que te hacen daño. Deberás apoyar a un hermano en algo que se le presente. Nuevas aperturas en tu vida, tendrás miedo de lo que se te pueda presentar. Evalúas retrospectivamente una relación sentimental. No sufras tanto por lo ya vivido, deja el pasado atrás y busca tu futuro.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, el telón de fondo de una relación matrimonial que nadie quiere aceptar que se deteriora, cuídate de tomar decisiones apresuradas. Evita que se multipliquen tus problemas tomando buenas decisiones. Tendrás nuevas emociones por alguien que no veías hace tiempo. Estarás en la búsqueda de lo espiritual, deberás trabajar más en ti y en tus conflictos internos.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, anuncias que ya no soportas más una situación. Buscarás ayuda espiritual por todo lo que estás pasando. Fortalece más tu fe y cree que todo esto pasará pronto. De esas experiencias toma lo positivo que es el aprendizaje. Prepárate se vienen gastos por emergencia de salud. Sufrirás de dolores en las piernas, haz ejercicios suaves de bajo impacto hasta que mejores.

Horóscopo hoy Capricornio 22 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, te sentirás mejor por lo que eres en un ambiente que antes te era adverso. Una caricia sutil te deja como pendiente de algo más. Trata de ocupar tu tiempo en la planificación de un nuevo proyecto, lo que haces no es suficiente y deberás ampliar más tu mente y proponerte nuevas alternativas. Estarás sensible y te sentirás muy solo.

Horóscopo hoy Acuario 22 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, te das cuenta de algo que estaba oculto. Buscando el equilibrio. Tendrás muchos obstáculos, pero los vencerás y lograras un nuevo empleo. Tus afectos y amistades deben ser personas con las que te gusta estar, no lo contrario, así que pon en orden ese asunto. Mensaje de texto con recomendaciones muy valiosas.

Horóscopo hoy Piscis 22 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, nuevas ideas nacerán de tu mente para poder ganar dinero, un negocio independiente es una buena idea, pero pronto encontrarás un trabajo más estable. Un dulce que trae alegrías. Repite frases positivas y decretos como “Yo sí puedo”, te ayudarán mucho. No repitas el pasado, libérate. Reconociendo tus dones y alimentando tus sueños.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

