Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 22 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 22 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, pronto todo volverá a ser mejor, ten paciencia. Aprende y asume lo práctico. Date la oportunidad de disfrutar el día con todo lo que te rodea, compañeros de trabajo o familia. Suceso con un niño en la calle que te hace reflexionar. El tiempo pasa rápido y las cosas se irán ordenando. Se abren caminos.

Horóscopo hoy Tauro 22 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, te sientes en el aire por cosas que no puedes concretar. Evita discusiones innecesarias. Tu energía se fortalece a su máximo nivel, cultiva el bienestar y tu buen estado físico, nada podrá apartarte de la fuerza que te guía. Dolores en la columna que te preocupan, puede que sea la mala postura o el estrés. Alguien no te está respetando.

Horóscopo hoy Géminis 22 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, te consolidas en el trabajo. No pierdas la fe. Conecta con las emociones, atrévete a vivir nuevas experiencias y relacionarte con lo que te satisface, llenándote de felicidad. Esta vez deberás aprovechar esta segunda oportunidad que la vida te está brindando, ama, perdona y olvida lo que te hizo daño, sé feliz. Saca lo mejor de ti en esta etapa de tu vida.

Horóscopo hoy Cáncer 22 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, eficacia, vamos a traducirlo en movilidad, y en que puedas cumplir con un itinerario que te llevará a una meta final con éxito. La ansiedad es un enemigo silencioso, ten cuidado. Te reclaman sobre una deuda que debes pagar. Aclaras un conflicto en casa. No permitas que te deprimas con pensamientos oscuros o pesimistas.

Horóscopo hoy Leo 22 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tus sospechas que tenías de esa persona comienzan a tomar forma y se convierten en una realidad, mantente atento. Organiza una videollamada con tus seres queridos, consolida esos lazos. Mantén los ojos bien abiertos y confía en una persona en especial. Comienza por valorar la riqueza que te rodea y de la que apenas te has dado cuenta.

Horóscopo hoy Virgo 22 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, sentirás que tu relación se deteriora por el tiempo y la rutina, siempre es un buen momento para la comunicación, el silencio también es peligroso. En el amor, procura examinar mejor los vínculos con los seres queridos, hay emociones intensas que pueden llegar a agobiarte, deja atrás los celos. Confía en ti mismo.

Horóscopo hoy Libra 22 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te esperan pruebas de fuerza que no vas a poder eludir. Los momentos dichosos que se avecinan evitarán que las peleas ocupen más espacio. Prepara tu agenda con tiempo. Los cambios que estás realizando lo agradecerán todos, esto beneficiará a tu familia, recuerda ser constante y decidido. No hagas ninguna inversión por el momento.

Horóscopo hoy Escorpio 22 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, sientes que no te retribuyen pese a todo tu esfuerzo en lo que haces, tranquilo porque vas a lograrlo. Vas a pensar bien las cosas antes de tomar una decisión. En la salud, es buen momento para eliminar los hábitos alimenticios que tienes actualmente, siempre incorpora una buena dieta. Algo que te inquieta en casa se resuelve.

Horóscopo hoy Sagitario 22 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, sobre tu bienestar, busca que tu pasatiempo se transforme en tu ritual para mantener la paz mental que necesitas. No temas en empezar algo nuevo, busca bien el rubro que quieres explorar. No te agotes, descansa mejor. No tomes decisiones apresuradas. En lo económico vienen buenas rachas financieras solo debes

Horóscopo hoy Capricornio 22 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, sobre tu bienestar, busca que tu pasatiempo se transforme en tu ritual para mantener la paz mental que necesitas. No temas en empezar algo nuevo, busca bien el rubro que quieres explorar. No te agotes, descansa mejor. No tomes decisiones apresuradas. En lo económico vienen buenas rachas financieras solo debes

Horóscopo hoy Acuario 22 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, te cancelan un dinero que dabas por perdido. Recibes una noticia importante. Las palabras tienen poder y sobre todo si nacen del corazón. Dentro de la situación de crisis que atraviesas, recibes la oportunidad de salir adelante con nuevos ánimos. Aprovecha el tiempo, ha llegado tu momento de triunfar. Deja el orgullo a un lado.

Horóscopo hoy Piscis 22 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, debes ser más prudente al hablar, puede que te mal interpreten. Cuida tu dieta y evita comer en exceso, procura dar los cuidados a tu cuerpo para evitar problemas estomacales. Logras que algunas personas o persona te apoyen en estos momentos. Mejoran las relaciones sociales. Luchas por conseguir tus metas, para ti todo es posible.

