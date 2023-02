Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 23 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, no le des importancia a los comentarios malintencionado de otras personas. Estarás en camino de aclarar algo con un familiar. No permitas que el pasado dirija tu futuro, haz el esfuerzo de pensar y disfrutar el momento. No te ahogues en las dificultades, todo pasará. Realizarás ciertos arreglos en casa. Piensa bien antes de actuar.

Horóscopo hoy Tauro 23 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no le des importancia a los comentarios malintencionado de otras personas. Estarás en camino de aclarar algo con un familiar. No permitas que el pasado dirija tu futuro, haz el esfuerzo de pensar y disfrutar el momento. No te ahogues en las dificultades, todo pasará. Realizarás ciertos arreglos en casa. Piensa bien antes de actuar.

Horóscopo hoy Géminis 23 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no puedes pasar tu vida dependiendo económicamente de otros, es el momento de valerte por ti mismo. Tus deficiencias a la hora del trabajo en equipo te traerán problemas, debes comenzar a delegar. Una persona llega a ti para pedirte un consejo. Comienza a considerar iniciar una relación estable y deja las aventuras a un lado.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, se resuelve un asunto de trabajo. Aprende a ser fuerte y levanta la cabeza. No les des más largas a aquella decisión de rehacer tu vida, es momento de hacerte feliz. Debes estar más pendiente de lo que dices de otros cuando éstos no están presentes, las paredes oyen. Posible mudanza. Es tiempo de curar todas las heridas.

Horóscopo hoy Leo 23 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, el sol sale para ti, se resolverá un tema que te tenía preocupado. Hoy te asaltarán algunas dudas o temores sobre algo que pasó hace tiempo y que perjudicó a una persona especial. Debes cambiar la visión que tienes hacia ti, comenzar a buscar la forma de capacitarte y creer en cada una de tus habilidades.

Horóscopo hoy Virgo 23 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, conseguirás un préstamo que habías estado esperando. Deberá ser más precavido y remediar lo que ocasionas, mide las consecuencias de tus actos. Superas obstáculos de una forma asombrosa. Una persona se acerca a ti para confesarte su amor. Te cuidado con las firmas de documentos relacionado a bienes.

Horóscopo hoy Libra 23 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, estarás asumiendo responsabilidades con personas allegadas a ti. Nuevos caminos por recorrer te tienen nervioso, relájate y arriésgate, todo saldrá bien. Un amor llega a ti. Hoy que quizás tendrás algo más de tiempo del que dispones a diario, acude a la llamada de tu familia porque quieren hablarte de algo.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, logras cumplir por fin un proyecto personal. Deberás alejarte de alguien conflictivo que solo quiere perjudicarte en el trabajo. No renuncies a tus sueños, por más complicado se ponga todo, debes seguir luchando, estás muy cerca de lograrlo. No dejes que tu orgullo te tape la realidad, veces es mejor ceder un poco.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, es el momento de encarar los nuevos desafíos que la vida pone en tu camino. Tiempo de conocer personas especiales por redes sociales, te ayudará en un emprendimiento nuevo. Una persona cercana te ayuda en algo que quieres realizar, acepta el apoyo. Comienza a confiar más en ti mismo y en tus capacidades.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, tendrás una jornada que se tornará difícil en todos los aspectos, pero con apoyo podrás solucionarlo. Días especiales para estar en familia. Dinero que debes guardar y no gastarlo en cosas innecesarias, lo utilizarás luego para solucionar un problema. Recuerda que la rebeldía no te llevará a ningún lugar, a veces lo mejor es callar.

Horóscopo hoy Acuario 23 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, si quieres mantenerte saludable, comienza a cuidar tu alimentación. Tampoco olvides hacer una rutina de ejercicios. Recuerdas a una persona del pasado y sientes tristeza, tendrás noticias muy pronto que te alegrarán. Te sentirás más fuerte que nunca, los ángeles te protegen. Deberás esforzarte mucho más para mantener la llama del amor a tope.

Horóscopo hoy Piscis 23 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, una crisis económica bastante importante surgirá el día de hoy. Inicias este día con cambios en tu rutina, si no los haces, las transformaciones pueden ser abruptas. Controla tu impulsividad, ser intenso a veces las personas no lo entienden. Una mujer intentará destruir todo aquello que con esfuerzo has logrado debes mantenerte alerta.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

