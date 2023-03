Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 23 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, deja la negatividad, no des cabida o espacio a la autocompasión, culpas o miedos que en nada te favorecen. Se abren oportunidades para tu crecimiento profesional, es momento de retomar los proyectos y poner manos a la obra. Persona extranjera, de mirada cautivante tendrá un acercamiento positivo contigo.

Horóscopo hoy Tauro 23 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, tiempo de retomar las actividades con el impulso que te caracteriza, ve agendando las reuniones que te ayuden a proyectarte de forma profesional, es tu momento de brillar. Hay metas promisorias para ti en este tiempo, pero también hay riesgos, un mal paso podría dejarte herido superficialmente, abre bien los ojos.

Horóscopo hoy Géminis 23 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, las oportunidades para incrementar tus ingresos aparecerán en etapas periódicas, especialmente identificadas con la energía con la que afrontes tus batallas. Trabaja la ansiedad y no te salgas de control, equilibra tu energía y fluye con ella. Recuerda siempre que la vanidad es vulnerable, lo que perdura es el amor.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, es un momento en el que sentirás que tienes que mantener la cabeza fría y el corazón caliente cuando se trata de tomar decisiones que afecten a la familia y al hogar. Aprenderás a adaptarte a los cambios, cuando se vayan tus seres queridos o cuando salgas finalmente de tu casa hacia otra realidad. Lucha por lo que quieres.

Horóscopo hoy Leo 23 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tus actitudes y decisiones repercutirán en el plano material, las consecuencias prácticas de tus acciones serán ahora más importantes para ti que toda condición psicológica. Enfócate y disfruta del placer de actuar con inteligencia, no te pierdas en buscar la coordinación de la razón, actúa tan sólo de manera inteligente, y todo estará bien.

Horóscopo hoy Virgo 23 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, la intolerancia ideológica, la deslealtad y la cólera, son actitudes que debes aprender a canalizar, transformarlos en entusiasmo, constancia y éxito. Si no cambias, si no rompes con la rutina, la vida lo hará por ti. No te muestres a la defensiva, evalúa cada situación y saca tus propias conclusiones. Comienzas a valorar más y a ver desde otra perspectiva la vida.

Horóscopo hoy Libra 23 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, decide tomar rumbos nuevos. Todo cambiará para bien. La sabiduría está contigo. Hoy tienes un día excepcional y magnífico para clarificar ciertos asuntos que requieren de una charla cariñosa, amena y tranquila con tus compañeros de trabajo o con tu pareja. Los gestos encenderán la seducción y afianzarán el lazo amoroso de la pareja.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, decide tomar rumbos nuevos. Todo cambiará para bien. La sabiduría está contigo. Hoy tienes un día excepcional y magnífico para clarificar ciertos asuntos que requieren de una charla cariñosa, amena y tranquila con tus compañeros de trabajo o con tu pareja. Los gestos encenderán la seducción y afianzarán el lazo amoroso de la pareja.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, notarás que es un día importante, se te presentarán grandes oportunidades, no las dejes pasar. Debes saber qué es lo que necesitas para ayudar a una persona que está en apuros cercana a ti. No te tomes las cosas tan a pecho, ve resolviendo paso a paso si dejar que nada te saque de tus casillas, camina, oye música y sobre todo mantén el control.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, notarás que es un día importante, se te presentarán grandes oportunidades, no las dejes pasar. Debes saber qué es lo que necesitas para ayudar a una persona que está en apuros cercana a ti. No te tomes las cosas tan a pecho, ve resolviendo paso a paso si dejar que nada te saque de tus casillas, camina, oye música y sobre todo mantén el control

Horóscopo hoy Acuario 23 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, es un día muy importante para resolver temas con documentos, llegar a acuerdos y recibir un dinero. A veces te viene bien mostrar tus sentimientos, pero otras veces no. Empieza tu día con una actitud positiva, comienza a ver las perspectivas que te brinda la vida. Pon atención a tus palabras. Disfruta el viento que sopla a tu favor, romance en puerta.

Horóscopo hoy Piscis 23 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, y deberás suavizar tu forma de expresión, ser más empático. Tienes pensado una mudanza, pronto se realizará. Tu palabra clave en la Comprensión. Quieres empezar estudios y tienes complicaciones. Una presencia espiritual que llenara tu alma. Ten fe y esperanza. Si tienes pareja, cuida tu relación y evita discutir, mantén el equilibrio.

