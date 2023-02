Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 24 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 24 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, te sentirás enamorado y querrás vivir el momento. Aprovecha el tiempo y sé feliz. Cuídate del estómago, la alimentación será importante. Un chisme del pasado avivará los conflictos en tu relación, debes estar alerta. Una mujer mayor busca acercarse a ti para obtener información que podría perjudicarte. La felicidad llegará para quedarse.

Horóscopo hoy Tauro 24 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, recuerda que la vida te ofrece oportunidades a diario para empezar de nuevo. Intenciones malinterpretadas, es menester conversar para aclarar. Tu simpatía te ayudará a armonizar con el entorno. Incluye a tu pareja en una reunión familia, esto hará que se fortalezca el lazo y la confianza que hay entre ustedes.

Horóscopo hoy Géminis 24 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, debes dedicar tiempo a ver o hablar con tu familia, verás que tan reconfortante es. Luego de superar una etapa de roces y soledad, serás sorprendido por una ola de agradables experiencias sentimentales. Si hay que pedir disculpas, hazlo, el orgullo no te llevará a ningún sitio. No tomes decisiones apresuradas, vendrán mejores momentos.

Horóscopo hoy Cáncer 24 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, ahora que sientes que tienes la capacidad para realizar grandes cosas a diario, no desperdicies ni un minuto en cosas que no merecen la pena. Decisiones conclusivas que deberás tomar pronto. Se requiere que estés lúcido y disponible en el trabajo. Debes pensar en ahorrar. Llegará a ti una noticia que le cambiará la vida a tu familia, debes ser fuerte.

Horóscopo hoy Leo 24 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, hoy tendrás muy buenas energías, aprovéchalas para materializarla en dinero, cierra aquel negocio que has estado posponiendo de hace tiempo. La vida conyugal te mostrará cuánta madurez tienes para manejar adecuadamente situaciones difíciles. Reuniones y encuentros fortuitos donde deberás cuidarte, sobre todo en estos tiempos.

Horóscopo hoy Virgo 24 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, desde hoy, adopta una actitud positiva y cree más en ti. Sólo con eso atraerás a quien quieras a tu vida. Te encontrarás con alguien que te hizo un gran favor en el pasado, es momento de agradecerle. Es un buen momento para sincerar la relación y decir todo lo que te preocupa, verás cuan fuerte se vuelve después de esto.

Horóscopo hoy Libra 24 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te llega un paquete o documento que estabas esperando. Ganancias inesperadas. Algo que se pierde. Iniciativas románticas. Saca fuera los miedos, las historias pasadas que te atormentan a diario, no dejes que esto siga perjudicando tu futuro. Síntomas de próximas transformaciones positivas. Éxito y logros.

Horóscopo hoy Escorpio 24 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, conocerás a una persona que te ofrecerá una gran oportunidad para tu vida. No desestimes tu intuición ni en la guerra ni en el amor. Familiar con quebranto te pide ayuda. Pagos que debes hacer a tiempo y no esperar a que se te junten. Vivirás cambios este tiempo que aún no tienes ni idea, no temas todo lo superarás.

Horóscopo hoy Sagitario 24 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, estás en un momento muy bueno de salud y con mucha energía. Aprovecha para comenzar a realizar algún pasatiempo. Utiliza tu intuición, sé inteligente emocionalmente hablando. Lentitud de las cosas, podrás aprovechar la oportunidad planteándote nuevas estrategias, luego saldrás adelante a toda velocidad.

Horóscopo hoy Capricornio 24 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hoy debes ser muy cuidadoso con asuntos que impliquen la firma de papeles, podrían estafarte y resultar involucrado en problemas mayores. Debes buscar más cambios en lo que quieres hacer. Define bien las cosas y saldrán bien. Te sentirás atraído por una persona extraña, deberás conocerla bien antes de tomar una decisión.

Horóscopo hoy Acuario 24 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, cambios en lo laboral, aunque sea difícil deberás luchar por salir adelante. Tendrás un encuentro espiritual que te hará reflexionar sobre tu vida. Se agudiza tu sentido práctico y manejas mucho mejor aquello que tiene que ver con el campo laboral. Unión sentimental duradera, debes cuidar a esa persona especial, el amor lo puede todo.

Horóscopo hoy Piscis 24 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tienes mucha energía y potencial para lo que haces, pero no permitas que esto acabe con tus fuerzas; lo mejor es que continúes con lo que tienes, dando buen rendimiento y conservando el optimismo. Cuidado con ilusionarte con personas que no te corresponden. Debes apresurarte a realizar unos trámites, no dejes pasar mucho tiempo para resolverlo.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

