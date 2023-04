Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 25 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, protege tus intereses, se están aprovechando de tu buena voluntad para hacerte una trampa que perjudicará tu economía. Has trabajado mucho para mejorar tu impaciencia y de esto se ha percatado tu entorno. La tensión que sientes actualmente te está alertando que necesitas un cambio radical en tu vida, sal de la rutina.

Horóscopo hoy Tauro 25 de abril de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, debes tener paciencia, en algún momento las cosas se aclararán y todo volverá a la normalidad en tu vida. Un importante proyecto te tomará de sorpresa y el descanso será escaso, sin embargo, no bajes la guardia que esto traerá muy buenos resultados. Vienen tiempos difíciles para ti y tu familia, debes ser fuerte y avanzar.

Horóscopo hoy Géminis 25 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, encara las situaciones y deja de postergarlas, afrontar ayudará a mantener el equilibro en tu entorno. Encuentra el equilibrio espiritual y aléjate de potenciales vicios que solo traerán atrasos en tu vida. Fortalece los lazos de amistad con tus amigos del pasado, uno de ellos se convertirá en un gran pilar en tu vida.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la empatía que sientes hacia los demás te ha hecho establecer importantes vínculos amistosos que hoy retribuyen su agradecimiento. Debes sentirte orgulloso de todo lo que has logrado hasta ahora, deja de buscar aprobación en tu entorno y comienza a disfrutarlo. Resuelve todo tema de papeles o te tocará pagar una deuda que no te corresponde.

Horóscopo hoy Leo 25 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, reorganiza tu agenda, deja los planes rutinarios a un lado Y planea una velada con tu familia. Tu fuerza de voluntad se verá debilitada por un fuerte bajón que sentirás en estos días, si bajas la guardia perderás todo el progreso que has conseguido hasta ahora. Evita las comidas altas en grasa y no dejes que la ansiedad te haga comer de más.

Horóscopo hoy Virgo 25 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no lleves en la espalda los problemas de tu familia, una cosa es apoyar y otra que te cause problemas. Aléjate de los entornos tóxicos que sueles apegarte, hay personas que no tienen las mejores intenciones. Los vínculos familiares se fortaleces a raíz de un evento donde tendrás que mostrar todo tu apoyo y fuerza.

Horóscopo hoy Libra 25 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, pide otro punto de vista sobre ese asunto, acepta recomendaciones y realiza los cambios que creas necesarios. El cansancio está perjudicando tu rendimiento notablemente, debes descansar o tu agotamiento traerá importantes consecuencias. Comienzas a delegar actividades, deja de cargarte con tantas actividades.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, organiza tus pensamientos y sabrás quién es la persona que realmente te conviene en tu vida, deja de confundir la ilusión con amor y enfócate en tu estabilidad. Tu intuición te llevará a un hecho que ya sospechabas de hace un tiempo, solo intenta tener las pruebas necesarias para actuar. Equilibra entre tu trabajo y la casa, debes armonizarte.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, deja de abrir heridas que ya estaban cerradas, no te tortures con falsas esperanzas que nunca se cumplirán. Fortalece las relaciones familiares, involúcralos en tu vida, deja de aislarte. Problemas gastrointestinales a causa de comida fuera de horario. Le has confiado tus propósitos a la persona que busca obstaculizarte el camino, se más precavido.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, aprovecha hoy tu carisma para lograr tu independencia labora, debes confiar en ti para que esto tenga resultados positivos. Se vienen días de aprendizaje, de experiencias y crecimiento personal. Recuerda que puedes con todo, pero no con todo al mismo tiempo. La preocupación puede traerte daños físicos y perjudiciales en tu salud.

Horóscopo hoy Acuario 25 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no te mantengas tan rígido, el mundo está cambiando y te has quedado en el pasado, actualízate con las nuevas tendencias y comienza a abrir tu mente. Una persona te ofrecerá una gran oportunidad que puede cambiar tu situación laboral. Colabora más en el hogar y bota lo que ya no sirve. Éxitos y logros.

Horóscopo hoy Piscis 25 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, toma tiempo para ti, el descanso es fundamental. La organización tiene que ser la clave de tu éxito, no puedes dejar escapar ningún detalle. A diferencia de un pasado, te sentirás atraído por personas que buscan los mismos objetivos que tú, no te equivocarás al elegir a la persona indicada. Fortalece el amor.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

