Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 25 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, será un día lleno de sorpresas agradables. Prepárate para una etapa de triunfos personales. Debes invertir en equipos de trabajo y pedirás un préstamo para ello. Todo saldrá bien. Debes prepárate para recibir el fruto de las buenas acciones que has tenido hasta el momento. Tendrás grandes recompensas. Evita los gastos innecesarios y ahorra.

Horóscopo hoy Tauro 25 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, una persona menor que tú necesitará de tus consejos y guía, siempre tienes las palabras adecuadas de acuerdo al problema. Hoy las cuestiones del amor no marcharán muy bien, pero no te preocupes que será algo temporal. Hoy mantente firme en cada una de las cosas que realices. Realízate un chequeo general.

Horóscopo hoy Géminis 25 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, para ti la primera impresión no es la más importante. Sin embargo, hoy conversarás con alguien que te hará cambiar de parecer. No te desesperes por lo que no puedes concretar, estar pendiente de los detalles hace que te distraigas de problemas mayores. Tu estabilidad monetaria depende del control de los gastos diarios y del ahorro.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, estarás creativo en este día, se vienen nuevos planes en tu vida, aprovecha tus habilidades y toma tus propias decisiones. Aprende a administrarte mejor. Utiliza tu encanto personal para atraer al amor y darle la oportunidad de conocerte mejor. No cierres tus puertas. Pero no juegues con sus sentimientos, la sinceridad siempre debe estar presente.

Horóscopo hoy Leo 25 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te interesará la política y querrás participar de ella. Una noticia que esperabas de un trabajo se concreta, empieza un nuevo ciclo. No descuides tus capacitaciones, por más dificultades que tengas, esto puede crearte conflictos más adelante y de difícil solución. Sabes cómo hacer para que esa persona que te interesa caiga a tus pies.

Horóscopo hoy Virgo 25 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, estarás reactivando tus estudios, es tiempo de pensar en ti y en tu progreso. Una comunicación del extranjero te inquietará demasiado, contrólate y asimila las noticias con calma. Alguien te pedirá ayuda, tu apoyo será de gran utilidad para esa persona y la vida te retribuirá con una gran bendición.

Horóscopo hoy Libra 25 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, sabes que eres muy bueno en lo que haces, no necesitas que otra persona te lo recuerde para poder estar bien, confía en ti. Deja de lado los intereses personales y piensa un poco más en los beneficios de tu familia. Estarás en contacto con el mar y te sentirás mejor. Una vida sana es también tener contacto con la naturaleza.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, intenta cambiar tu carácter, esto en algún momento te puede causar un daño físico. Tendrás el importante apoyo económico de un miembro de tu familia, aprovecha y sé agradecido. Las pocas horas de sueño están afectando tu humor de forma negativa. Esto está empezando a notarse en tu relación. Surgirá un viaje relacionado con el ámbito laboral.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, evita renegar por las cosas que no tienen importancia continúa viendo El lado positivo de las cosas. Tendrás la oportunidad de ejercer tu poder y autoridad en tu trabajo, todo saldrá bien siempre y cuando lo hagas con respeto. Evita gastos innecesarios, aprende a ahorrar. Evita las discusiones con las personas que te han apoyado siempre.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, haz de la tolerancia y el respeto tus estandartes de vida. Mantén esto equilibrado siempre. Aunque sientas que tanto esfuerzo no ha valido la pena vendrá una gran recompensa para tu vida. Muchos recuerdos compartidos que se rememoran con emoción y sentimiento en familia. Recibirás una inesperada noticia que te llenará de felicidad.

Horóscopo hoy Acuario 25 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no permitas el abuso de confianza con tus compañeros de trabajo mantén siempre las distancias. El día de hoy tus propuestas encantarán a tu entorno, aprovecha esta racha en el ámbito laboral. Estarás haciendo trámites legales que habías suspendido, es preciso terminar esos procesos. Amistades del pasado te sugieren iniciar un negocio juntos.

Horóscopo hoy Piscis 25 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, llegó el momento de trabajar por ti y para ti no temas en tomar una decisión. Conectarás con familiares lejanos de una manera muy particular, compartirán experiencias y te sentirás mucho mejor. La comunicación será la clave para negociar un acuerdo que ha sido de suma importancia para ti, busca las palabras indicadas.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 20 al 26 de febrero

HORÓSCOPO DEL DINERO del 20 al 26 de febrero

HORÓSCOPO CHINO 2023 con Carmen Briceño | PREDICCIONES | Año del CONEJO de AGUA

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO