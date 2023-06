Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino, revisando el Horóscopo de hoy, domingo 25 de junio del 2023, según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 25 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tus finanzas requieren atención. Controla tus gastos, no compres por comprar. Te sentirás triste por no poder hacer lo que deseas y tendrás la sensación de que todo está detenido. Sus tareas inmediatas le resultarán agotadoras, pero luego los avances hechos le beneficiarán. Se destacará entre sus amistades y será el centro de atención.

Horóscopo hoy Tauro 25 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, si estás triste y angustiado, busca por qué. Enfócate en buscar soluciones para el problema puntual. No te quedes en la queja. No esperes que la otra persona de su brazo a torcer, se flexible. Un plan de viaje requiere mayor análisis. Anímate, recuerda que no es en la depresión de tu soledad que encontrarás el amor.

Horóscopo hoy Géminis 25 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, trabajarás tiempo extra en un proyecto que le dejará ganancias. Define primero que tipo de relación deseas antes de iniciar un romance. Intenta levantar el ánimo y salir con amigos a despejarte. Estarás preocupado también por un familiar que se encuentra enfermo y requerirá de tu ayuda. Fuerza, todo pasará.

Horóscopo hoy Cáncer 25 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, a los demás les resultará difícil resistir su atractivo y negarse a sus pedidos. Las cuestiones financieras se resolverán si actúas con rapidez. Es completamente normal experimentar algunas dificultades en la pareja, sobre todo si se encuentran en convivencia. La paciencia será tu mejor aliada. Un cambio de planes será para mejor

Horóscopo hoy Leo 25 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, si vas a comenzar un préstamo en que no tienes experiencia, estudia todo con detenimiento, incluso el interés que te cobrarán. Posible preocupación en el plano hogareño. Cuídate de amoríos ocultos, pueden traerte problemas. No puedes obligar a otros hacer lo que tú quieres. Será más usted más mismo de lo que ha sido en el pasado reciente

Horóscopo hoy Virgo 25 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tu entorno afectivo puede ser algo problemático hoy. Amigos pendientes de ti en lo laboral, querrán ayudarte. Busca el equilibrio manteniendo una constancia en tu vida. Deja el pasado y ponte positivo en lo que quieres. Evita hacer reclamos en los afectos, de lo contrario, abundarán las lágrimas. Sé paciente, organízate, no te apures

Horóscopo hoy Libra 25 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tienes buen compañerismo. Opta por tener más diálogo y la armonía llegará inesperadamente. Vivirás un momento religioso que te llenara el corazón de Fe y esperanza, verás los cambios en tu día a día para bien. Algo con un sueño que se hace realidad pronto. Trata de no lastimar sentimientos ajenos.

Horóscopo hoy Escorpio 25 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, escucha los consejos de personas con más experiencia. Llegará una oportunidad y saldrá todo bien. Triunfas ante la adversidad. Debes aprender a respetar las necesidades de la persona a tu lado si pretendes no tener discordias en el amor. Trata de prestar más atención a los movimientos de dinero. Permítete expresarte adecuadamente en tu relación.

Horóscopo hoy Sagitario 25 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, llega a tu vida lo que has luchado tanto generando un cambio positivo, te llenarás de satisfacciones. Pensarás en la compra de un bien para tu familia. En la salud estarás bien. En el amor, descubrirás que tienes mucho por decir y escuchar. Su encanto le abrirá nuevas puertas y a través de amistades tendrá mejores oportunidades.

Horóscopo hoy Capricornio 25 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, buen momento para comprar y adquirir un buen manejo de tu dinero. De cualquier manera. No muy aconsejable en viajes y contactos con el exterior, estudio de idiomas. Se te ofrecerá la posibilidad de vivir un encuentro sublime con tu pareja. Busca alcanzar el balance. No pongas en práctica tu creatividad, no innoves demasiado.

Horóscopo hoy Acuario 25 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, todo negocio que tienes en mente realizar podrás hacerlo siempre y cuando ordenes tus ideas y busques asesoría. En la intimidad gozarás de encuentros de mucha pasión. Un compromiso social estará sujeto a cambios. Deja volar tu imaginación y anímate a vivir nuevas y gratas experiencias. Habrá adversos aspectos que te inducirán a discusiones por el dinero.

Horóscopo hoy Piscis 25 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, tu día será mejor cuando veas sobre tu escritorio esa correspondencia que hace tanto tiempo estás esperando. Aprovecha una oportunidad. A pesar de tener que actuar con cautela en lo económico, obtendrás beneficios monetarios en lo que emprendas hoy. Admite tus errores y la reconciliación que estás buscando llegará más rápido de lo que piensas.

