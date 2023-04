Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 26 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, te rodeas de personas que realmente amas, pero a veces te sientes solo, procura compartir con los tuyos. Recuerde poner todo de su parte y de esta forma logrará lo que tanto desea. Ten calma y analiza lo que quieres hacer para estos días. Nuevos comienzos en el amor. Reconciliación después de una discusión.

Horóscopo hoy Tauro 26 de abril de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, hay una persona de la cual has perdido todo contacto que te traerá una importante noticia. Será una jornada donde podrá luchar para conseguir todo lo que desea hace tiempo y podrá obtenerlo sin inconvenientes. Sepa que su capacidad de ser objetivo le permitirá afianzarse en su actividad profesional.

Horóscopo hoy Géminis 26 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, deja de presionar a hacer cosas que solo te benefician a ti, no seas egoísta, escucha más a tu pareja, no pierdan la comunicación. En cuestiones del amor, no te dejes llevar por tentaciones ni deseos vanos que pueden perjudicar la estabilidad sentimental. Tendrás un encuentro inesperado con un personaje del pasado que te ha marcado mucho.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, nuevos proyectos. Se reactiva la vida social gracias al contacto con personas interesantes y afines. Ruptura en una relación amorosa. Asumir algunas responsabilidades te ha causado mucho temor, sin embargo, lo harás bien. Aproveche, ya que será una jornada donde podrá exponer su vitalidad e inteligencia en todo lo que emprenda.

Horóscopo hoy Leo 26 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, que no te parezcan extraños los cambios de temperamentos que puedas tener, se vienen días agitados que pueden llegar a confundirte. Tendrás una importante charla con tu familia que te ayudará a centrar tus objetivos, siempre es importante una percepción externa. Nuevos negocios y nuevas oportunidades se perfilan a futuro.

Horóscopo hoy Virgo 26 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no se niegue, ya que tendrá la necesidad de encontrar un equilibrio en su ser interior. Intente probar con la meditación o alguna actividad que lo relaje. Trate de armonizar los sentimientos con la mente y así disfrutará de los buenos momentos junto a su enamorado. Reunión de trabajo, se resolverá un conflicto.

Horóscopo hoy Libra 26 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tu capacidad intelectual permitirá brillar con luz propia en reuniones, entrevistas y exámenes. Tendrás mucho desgaste si te esfuerzas el doble, pero valdrá la pena. Comunicación fluida con la pareja y la familia. Una amistad te da una oportunidad extra. Todo fluirá positivamente. Pensarás en mudanzas. Tienes el amor cerca de ti.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, no dude y ponga en marcha esos proyectos postergados. Paseos a otros sitios o lugares de tu ciudad. El estrés que has sentido en días anteriores han perjudicado tu salud y como consecuencia la pérdida de cabello, toma un espacio para ti, tu salud es primero. Te ofrecen algo y lo piensas mucho, cuidado en dejar pasar esta oportunidad.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, verá que disfrutarán plenamente. Recibes un dinero que estaba pendiente, un pago extra o doble. Siempre que pueda, comparta más tiempo con la persona que ama. La comunicación constante activa la pasión en los reencuentros y sorpresas en el plano amoroso, más de un solitario dejará de serlo y encontrará el amor.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, seguramente las obligaciones cotidianas lo superarán demasiado, evite caer en la desesperación. Cambia tu alimentación y ejercítate por lo menos 15 minutos al día para mantenerte activo y mejorar tu productividad. Las amistades te enseñaran una gran lección, hoy será un día para recordar.

Horóscopo hoy Acuario 26 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, la inestabilidad emocional podría entorpecer las relaciones amorosas, lo prudente será no dar lugar a situaciones de tensión. En el plano sentimental, hoy es un día ideal para encarar iniciativas amorosas. Recuerda que para atrás ni para agarrar impulso. Es hora de que empiece a actuar sin demorarse. Malestar en el cuello.

Horóscopo hoy Piscis 26 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, se vienen tiempos de cambio, tiempos de trasformación, no sientas miedo a ello. Deberás derrotar las frustraciones y los retrasos en tus proyectos. Controla los pensamientos negativos. No crees falsas expectativas en las personas, normalmente te decepcionas con facilidad y tienes compromiso en ello.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 24 al 30 de abril

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 24 al 30 de abril

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO