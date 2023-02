Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 26 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, confirmarás algo que estabas sospechando desde hace tiempo. Llamadas importantes que atender. Arriésgate hacer cosas nuevas en tu vida la rutina puede traerte consecuencias a largo plazo. Cobrarás un dinero que le corresponde a tu familia deberás luchar por conseguirlo. Deja que los demás tengan su propio criterio y no intentes decidir por ellos.

Horóscopo hoy Tauro 26 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, evita mencionar tus planes, si es que estos aún no son seguros. Cambios definitivos. Debes colocar una planta ornamental en tu oficina. Nuevos compañeros y posibilidades de alianzas. Necesitarás un importante descanso para poder cumplir con cada uno de tus objetivos. Comparte tus logros profesionales con tu familia ellos se alegrarán por ti.

Horóscopo hoy Géminis 26 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, debes estar atento a los pagos de préstamos se avecinan momentos difíciles. La comunicación será clave para cerrar un importante acuerdo. El cansancio se hará evidente en tu rostro durante el día de hoy. acude a un médico acerca de tu dificultad para dormir. Debes mantenerte estable no es momento de aventurarse.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, la rutina está afectando tu relación seriamente. Busca desconectarte y hacer cosas diferentes. Un cambio de horario no te favorece y cambian tus planes. Eres una persona precavida, deberás utilizar tu intuición para encontrar el verdadero camino. Es tiempo de que avances rápidamente ante los retos que te has propuesto. Tiempo de éxitos.

Horóscopo hoy Leo 26 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, ten cuidado con la pérdida de un documento importante. Estarás conversando sobre un tema de papeles que se ha postergado, solo debes de esperar para que puedas continuar ese tema. Te preocupa tu familia y lo que pueda ocurrirle, envíales energías positivas con palabras de optimismo y de esperanza.

Horóscopo hoy Virgo 26 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, eres una persona que ha demostrado lo fuerte que es, por tu propio esfuerzo triunfarás. Valora si el sacrificio es menor o mayor a la recompensa. Una tarea pendiente que debes terminar junto con tu pareja, no dejes pasar los días. De dolor de cabeza por no comer a la hora. Remodelaciones necesarias en tu hogar que no esperabas.

Horóscopo hoy Libra 26 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, se activa el amor para aquel que se ha sentido solo. Debes continuar ayudando a las personas cercanas. Problema por un gasto inesperado. Se activa la prosperidad. Se lleva a cabo una compra de una vivienda. Se extravía un objeto importante en tu trabajo intenta no verte perjudicado. Surge una conversación interesante.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, recuerda no confiar en las personas que te rodean para contar tus cosas personales, hay cosas que debemos reservarnos. Ten cuidado con personas envidiosas, sus intenciones no son buenas y querrán entorpecer tu crecimiento. Si te sientes tenso, trata de hacer estiramientos o de tonificar los músculos. Debes enfocar tus prioridades y dejar de distraerte.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, te tocará aprender de los errores de una persona cercana para que no los repitas. Malestar con un grupo de personas que buscan molestarte. Madre o tía de la que deberás estar pendiente por su salud y bienestar. Algo con un animalito en la calle que te preocupa. Te despides de una persona que te ha apoyado mucho económicamente.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, te dan la respuesta que esperabas que cambias totalmente tu vida financiera. Completa las tareas pendientes, y por fin le cerrarás la boca a quien estaba pendiente de tu vida. Consulta médica. Las cosan no son como las ves, serénate y entenderás mejor el panorama. Te sentirás incómodo en una reunión de trabajo en esta harán referencia a ti.

Horóscopo hoy Acuario 26 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, asistes a un sitio para conseguir un poco de paz y relax. Nuevos desafíos por vivir, deja que las cosas fluyan. Encontrarás esa oportunidad por la cual has estado luchando tanto aprovechan al máximo. Buscar a ser más creativo en las cosas que hace eso te traerá muchos beneficios. Deberás realizar un pendiente relacionado a documentos.

Horóscopo hoy Piscis 26 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, un compromiso laboral perjudica tus planes familiares. Mejorarás si haces los cambios pertinentes en el trabajo. Se reivindican derechos adquiridos en el marco de una negociación, haces bien en buscar acuerdos en este momento. Encuentra la forma de ver el lado positivo de las cosas no siempre te puede aferrar a lo malo.

