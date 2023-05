Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 26 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 26 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, hoy es un buen día para distraerte y relajarte. No te gusta la soledad, tienes muchas ganas de compartir y conversar por eso te frustra no poder hacerlo en persona y con libertad. Usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y renueva las que tienes tiempo sin atender. Debes cuidar tu salud evita grasas y dulces en exceso fuerza y voluntad.

Horóscopo hoy Tauro 26 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, celebrarás el cumpleaños de una persona especial. Eres una persona creativa y entusiasta, surgirán nuevas ideas en tu mente y querrás compartirlas con todos, cuidado no lo hagas no cuentes tus planes antes que se den, mantente en silencio, aunque te cueste. No te desanimes si te cuesta alcanzar tus metas, no te rindas siempre habrá una salida.

Horóscopo hoy Géminis 26 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, el tiempo se acorta y deberás decidir acerca de un trabajo. Estarás ansioso sin saber qué hacer, realiza labores en casa que te distraigan como escuchar música o cantar, el arte será buena iniciativa para canalizar tus emociones. Escribe sobre lo que sientes como una terapia e invita a hacer lo mismo a quien creas que lo necesita y comparte tu experiencia.

Horóscopo hoy Cáncer 26 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, alegrías y celebraciones en este día con respecto al trabajo. Descubres que alguien te está mintiendo. Eres muy importante para una persona que confía ciegamente en ti, no le defraudes. Las relaciones de pareja puedes sumergirse en una profunda crisis. Vas a tener una relación con alguien que su mente está enfocada en otra persona, ten cuidado.

Horóscopo hoy Leo 26 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, deja las penas y la depresión atrás, no te cargues de esa mala energía, las cosas no te saldrán bien. Cancelas facturas pendientes, pagas una deuda con alegría. Te buscan por problema en la calle, evita las discusiones. Cuidado con lo que vayas a decir delante de un grupo de personas. Evita los trasnochos, te desgastan tu energía.

Horóscopo hoy Virgo 26 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, vendrán nuevas oportunidades a tu vida esta semana. Estarás resolviendo asuntos familiares, tomando decisiones importantes, recuerda siempre ordenar tus ideas y priorizar, así podrás encontrar una salida favorable para cada tema. Una de tus mayores virtudes es resolver los problemas de los demás, hazlo sin que te perjudique no lo olvides.

Horóscopo hoy Libra 26 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te sentirás afligido por todo lo que te está pasando. Tienes la capacidad de mostrar tu mejor cara y eso te ayudará a sobreponerte y vivir mejor en tiempos difíciles. Levanta esos ánimos, todo pasa por algo, disfruta de la vida. Sentirás la necesidad de hacer cambios en tu vida y evaluarás distintas posibilidades. Tomarás la decisión más conveniente.

Horóscopo hoy Escorpio 26 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, se vienen grandes cambios en tu vida a nivel emocional y laboral. No te aflijas porque este día estarás más sensible que nunca, hazle caso a tu ser interior y sigue adelante. Estarás en silencio pensando en tus cosas y de todo lo vivido y aprendido. La experiencia te ayudara a tomar el mejor camino. Recuerda que no estás solo siempre habrá alguien.

Horóscopo hoy Sagitario 26 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, mantente optimista, el pesimismo te ha afectado en varios ámbitos de tu vida. Un dinero que llega a tus manos solventará tus necesidades. En la soledad también aprendemos a amar, aprovecha este tiempo para enamorarte de ti y ofrecerte lo mejor. Se concretan lazos con la llegada de una bendición. Vas a pensar bien las cosas antes de tomar una decisión.

Horóscopo hoy Capricornio 26 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, sientes que te has esforzado muchísimo para obtener lo que ahora tienes. Vez con tristeza no poder seguir avanzando por las múltiples limitaciones, deberás volver a empezar. Recuerda como lo hiciste y lograste grandes cosas, dales paso a nuevas ideas y reinvéntate, no pierdas más el tiempo lamentándote ponle ganas y manos a la obra.

Horóscopo hoy Acuario 26 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, hoy será un día extraordinario, aprovéchalo al máximo. Alguien del pasado se comunicará contigo y te inquietará, tendrá mucho que contarte, deja fluir esas emociones y disfrútalas te sentirás bien. Te comentará de sus éxitos y querrá entablar nuevamente una amistad contigo, si te sientes bien continúa hablándole de lo contrario despídete amablemente.

Horóscopo hoy Piscis 26 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, solucionas unos papeles o juicio el día de hoy. Alguien te ayudara en un asunto amoroso que te tiene muy angustiado y que deseas resolver y no esperar más. Comienzas una nueva etapa en tu vida acompañado por gente que te quiere y respeta, podrás seguir ayudando a quien más lo necesita. Aún te falta mucho por luchar y servir a los demás.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADO

HORÓSCOPO SEMANAL del 22 al 28 de mayo

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO