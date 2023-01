Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 27 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 27 de enero de 2023

Aries, lucha por mantener tu energía, no te quedes en lamentos, descansa adecuadamente, y recarga baterías al máximo nivel. Nuevas relaciones y contactos, se fortalecen vínculos virtuales. Caminos abiertos para algo que estás trabajando en secreto. Tu intuición e inteligencia te guiarán y verás cómo todo marchará sobre ruedas.

Horóscopo hoy Tauro 27 de enero de 2023

Tauro, ten más confianza en ti, en todo lo que haces, en mejorar tu economía y en el amor. Alguien te busca para pedirte perdón escúchalo. Pendiente de un familiar desde la distancia. Debes apartarte de lo que representa un problema, no te quedes haciendo un gran sacrificio que a nadie le importa y no te trae beneficio.

Horóscopo hoy Géminis 27 de enero de 2023

Géminis, alegrías y abre los brazos para recibir los regalos que el universo trae para ti, disfruta cada buen momento. Las bases de tu hogar se fortalecen con alegría y se debe aprovechar esa buena energía. Tendrás la oportunidad de apoyar a quien lo desees, no caigas en sentimientos egoístas, es hora de dar. Debes comprometerte con algo o alguien.

Horóscopo hoy Cáncer 27 de enero de 2023

Cáncer, cuida tu ambiente laboral, se pueden presentar algunas disputas por tu liderazgo. Trabaja con cuidado y dedicación para disfrutar tus logros. Cumpleaños de una madre. No estés con personas de mala vibra. Concretas una cita. Nueva oportunidad para emprender y reinventarte, no te rindas. Eres fuerte. Celebraciones en los próximos días, no olvides de cuidarte.

Horóscopo hoy Leo 27 de enero de 2023

Leo, la buena suerte te acompaña y tus guías van a estar de la mano contigo, ayudándote de maneras insospechadas. Alguien del pasado que llega a tu vida te traerá equilibrios y bendiciones. Momentos inolvidables con la pareja. Ten paciencia, tendrás el dinero necesario para impulsar tus proyectos. Recibirás el merecido reconocimiento por tu trabajo.

Horóscopo hoy Virgo 27 de enero de 2023

Virgo, nuevos lazos de amistad y amor. Cambios a última hora de compromiso, debes decidir qué es lo mejor. Celebraciones en una oficina. Lucha por defender lo que por ley te pertenece, no dejes nada al azar y abraza la abundancia. Sigue esforzándote por conquistar lo que quieres, no le bajes al impulso de tu voluntad, estás en la mejor etapa de tu vida.

Horóscopo hoy Libra 27 de enero de 2023

Libra, tendrás que saber manejar a una persona muy orgullosa y terca. Pronto te reencontrarás con alguien, conversarán y aclararán muchas cosas del pasado. Te sientes estable y con una gran responsabilidad, pues te encuentras ante una gran decisión. Vienen buenos negocios y apertura de caminos. Buscas el control de una situación familiar.

Horóscopo hoy Escorpio 27 de enero de 2023

Escorpio, una luz se enciende en tu interior y te ayuda a iluminar los pasos hasta salir de la sombra, y encontrar el brillo del sol que alumbra tu ser. Vas a un sitio a reunirte con personas queridas, deberás cuidarte y cuidarlos a ellos también. Tu madre o persona mayor te crea cierta preocupación. Gozarás de equilibrio psicológico y orgánico.

Horóscopo hoy Sagitario 27 de enero de 2023

Sagitario, cuídate de dejarte llevar por los impulsos desmedidos, evita peligros, no te pongas en riesgo y deben ser días de mucha calma. Te sentirás renovado y con energía para hacer lo que quieras, sigue descansando adecuadamente para mantenerte así y si puedes, fortalece tu estado físico. Te ocuparás de una decoración especial de tu casa.

Horóscopo hoy Capricornio 27 de enero de 2023

Capricornio, se decide una fecha para un evento importante. Cualquier cosa que necesites aparecerá y podrás resolver el problema. Alguien te escribe para planificar un encuentro. Personas quieren insertar ideas equivocadas en tu mente para apartarte de tu destino, sigue firme, sin miedo, que pronto comenzarás a ver resultados.

Horóscopo hoy Acuario 27 de enero de 2023

Acuario, visualiza todo lo que pretendes lograr, nadie te podrá arrebatar tus sueños, trabaja por edificar los proyectos que deseas. Los pensamientos deben estar cargados de intensión y propósito, tendrás la libertad de encontrar un espacio donde te sientas estable y comprometido con lo que hagas. El valor debe ser tu estandarte y guiarte a camino seguro con metas completadas.

Horóscopo hoy Piscis 27 de enero de 2023

Piscis, aléjate de todo lo que te involucre con situaciones de conflicto, y te hagan actuar de manera agresiva, cuida mucho la tensión y trata de relajarte. Se presenta buena energía y las cosas van a fluir con naturalidad y con soltura. Todo comienza a tomar forma, a encajar cada pieza y a fortalecerse el bienestar en tu hoy y ahora.

