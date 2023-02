Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 28 de febrero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de febrero de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, tu trabajo exigirá más atención de lo que esperabas debes mantenerte enfocado. Debes tener cuidado con las sociedades únicamente Confía en las personas que conoces muy bien. Se avecinan fuertes problemas económicos no debes bajar la guardia. No será nada fácil, pero lo lograrás. Organiza tus ideas, paso a paso podrás alcanzar tus objetivos.

Horóscopo hoy Tauro 28 de febrero de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, es tiempo de ahorrar para emprender ese negocio que tanto deseas, independízate. Se aproximan grandes y mejores oportunidades No dejes pasar lo que viene. Lo más importante será sentirte en paz contigo mismo, aprenderás a canalizar la energía transformando lo negativo en positivo. Invitación a salir que te pone nervioso.

Horóscopo hoy Géminis 28 de febrero de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, nuevos caminos se abren para ti, unos más rocosos que otros, siempre con la mente positiva. No pierdas el tiempo con alguien que no quiere avanzar junto a ti. No te involucres con préstamos bancarios no es un buen momento para endeudarse. Brillarás en todos los aspectos después de un gran trabajo tendrás buenos resultados.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de febrero de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, hoy será un día de mucho movimiento, varias cosas están pendientes en la agenda, organízate bien y prioriza. Tarde o temprano todos pagamos nuestros pecados, así que hay que obrar bien, el karma existe para ti y para toda persona que actúe de mala fe. Terminará tu buena racha en el amor, y estarás solo por un tiempo.

Horóscopo hoy Leo 28 de febrero de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no debes crearte falsas expectativas, si ves que algo no funciona, prueba con otra cosa. El nacimiento de una nueva etapa en la relación te motiva. Salida con tu pareja por trabajo y también por disfrute. Cuídate de los accidentes de tránsito. Recientes discusiones han dejado profundas marcas en la pareja.

Horóscopo hoy Virgo 28 de febrero de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, será necesario tomarte las cosas con calma en estos tiempos tan difíciles, encontrarás una salida a tus problemas. Procura no continuar con las peleas o discusiones en casa, maneja tu paciencia. Tendrás nuevas sensaciones que antes no tenías, debes aprender a equilibrar este don. No siempre tienes que tener el control de todo, deja que todo fluya.

Horóscopo hoy Libra 28 de febrero de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te sorprenderá el nivel de corrupción en la política del país, te sentirás afectado. Intentarás avivar una llama de optimismo respecto a un posible romance. Necesitas descansar más y mejor. Vivirás una experiencia curiosa con una mascota. La suerte te acompañará este día. Tu fantasía se vestirá de gala y volará alto.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de febrero de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, de pronto, adquieres nuevos compromisos económicos. Tendrás sueños llenos de mensajes, te avisará de algo que ha de ocurrir. Encuentras al final la paz que quieres y deseas. Te sentirás invadido por una sensación de ansiedad, no dejes que esto dañe tu día. Una persona que está pasando por un momento muy difícil necesita de tu ayuda.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de febrero de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hoy se presentarán muchas distracciones que te intentarán apartarte de tu meta. La paz y la tranquilidad será la clave para este día. Una deuda que no es tuya y sin embargo te afecta. Se concreta una entrevista laboral. Debes tener más seguridad en tus capacidades lograrás grandes cosas con ellas. Nuevos retos que te fortalecerán profesionalmente.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de febrero de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, llega alguien, no lo alejes con malos humores y prejuicios del pasado. Cierras una sociedad con excelentes beneficios. Logros laborales y reconocimiento Social por una importante labor. Aléjate de alguien que solo desea quitarte tu tranquilidad, querrá involucrarte en problemas que no te corresponden. Una persona te apoya para emprender un nuevo negocio.

Horóscopo hoy Acuario 28 de febrero de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, noticias positivas después de una larga espera. Escribe sobre lo que sientes como una terapia e invita a hacer lo mismo a quien creas que lo necesita y comparte tu experiencia. Llegan nuevas propuestas debes estar enfocados para tomar la mejor decisión. La suerte está de tu lado se abren los caminos para ti. Alguien te dará ánimos para seguir adelante.

Horóscopo hoy Piscis 28 de febrero de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, recuerda que tu ayuda termina cuando ésta empieza ser un problema en tu vida. Ten paciencia Malos entendidos en el trabajo podrán ocasionarte problemas. y se constante, tendrás buenas noticias. Problemas con una persona que está en tu entorno laboral. Este es el mejor momento para iniciar un negocio. Celebraciones por el logro de un proyecto.

