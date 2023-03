Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 28 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, asume la responsabilidad de decisiones, tendrás que manejar los impulsos negativos, respirar hasta 10 y luego actuar correctamente. Sincérate, dile a tu jefe cuáles son tus pretensiones laborales, sabes que eres un pilar en tu trabajo y necesitan de ti. No dejes que terceros se metan en tu relación amorosa. El dinero no te rinde, buscaras nuevas opciones.

Horóscopo hoy Tauro 28 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, el sentido de dirección se te activa tras una conversación con padre, amigo importante o figura de autoridad. Cuídate la espalda de dolores por mala postura al trabajar. En el amor procura no desperdiciar esa hermosa etapa, esta vez contarás con el apoyo de una persona que respaldará tu relación. Nunca es tarde para cambiar y mejorar.

Horóscopo hoy Géminis 28 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, algunos gastos ponen en tensión una relación laboral o sentimental. Comienzas a verle el fruto a tu sudor. La recuperación energética está en tu destino, vuelves a estar fuerte y a llegar al punto en el que encuentras el equilibrio en la meditación y lograrás un bienestar espiritual inigualable. Se consagra un amor.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, el liderazgo se hace presente y te da la oportunidad de ver más allá y observar objetivos. Ahora puedes dar un paso importante y vivir una experiencia de felicidad al lado de tus seres queridos. Deberás hacerte un examen médico relacionado con los riñones, cuida tu salud. Recibes una revelación de un sueño, préstale atención.

Horóscopo hoy Leo 28 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, recibirás una gran noticia. Todo está a tu favor y puedes contar con un cambio favorable en tu vida. La suerte está de tu lado. El corazón se te llena de esperanza. Recibes una visita de forma agradable en tu casa. Debes accionar o mover tu pensamiento hacia cosas más concretas, volverte tenaz y ser más entusiasta.

Horóscopo hoy Virgo 28 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, pon tus energías en lo que te sea productivo y beneficioso, no malgastes tu tiempo en cosas y personas que no te traen nada bueno. En el trabajo dentro de tu grupo de compañeros hay una persona que puede llegar a hacerte daño, ten cuidado. Mientras seas constante y disciplinado, todo empezará a cobrar sentido.

Horóscopo hoy Libra 28 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, nuevos comienzos y soluciones financieras. Quieres una sociedad con alguien, decide que rubro y con quien. Te vas a mudar y se te cruzan las cosas, deberás resolverlas una a la vez. Puedes descubrir por estos días lo que te sucedió con esa persona importante fue para aprender como sobrellevar las cosas. Estrechando el vínculo familiar.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, si las peleas continúan con tu pareja, la relación se puede deteriorar sin opción a reconciliación. Suelta las tensiones del pasado, solo acabarás preocupándote y no lo resolverás. Se aceleran algunas cosas que tenías tiempo luchando. Con tu pareja tendrás algunas discrepancias por desacuerdos, todo se solucionará.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tendrás la oportunidad de activar y darle forma a los proyectos que rondan tu mente y tenerlos listos lo antes posible. Es momento de hacer un paneo de lo que posees y de todo lo que quieres conquistar, realizar listas te ayudará a organizarte. Sentirás melancólico, sin saber la razón por la que estas así, es normal, solo no dejes que esto influya en tu día a día.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, celebrarás que te ganas un dinero extra, mira bien en que los gastas. Desequilibrio emocional que te causa inestabilidad. Recuperas la energía y te llenas de poder para alcanzar el equilibrio que deseas. Concreta tus proyectos, no dejes que se queden como simples ilusiones, tendrás varias oportunidades de generar planes definitivos.

Horóscopo hoy Acuario 28 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, el buen hijo siempre tiene la bendición de su padre y madre, sigue por buen camino. Malestar en los ojos. Se agradecido con las personas que te ayudaron a salir adelante. Ten Fe. Tienes que alejarte de todo lo que te perturba y te mantiene atado a situaciones que no aportan nada productivo. No tengas miedo de cambiar y de aprender más de lo nuevo que te rodea.

Horóscopo hoy Piscis 28 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, espera el momento justo para dar los pasos definitivos que te llevan a concretar victorias importantes. Resguarda tus emociones y no te abras demasiado rápido a decir todo de ti. No veas sombras donde no existen, ilumina todo con tu luz. El futuro llega a su tiempo y el estrés puede pasar a enfermarte, haz las cosas con calma y no corras.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

