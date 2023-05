Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 28 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 28 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, llénate de positivismo y toma la mejor decisión. Al ayudar a alguien puede que traiga problemas a tu vida, no todos agradecen tus esfuerzos y te sentirás decepcionado. Cuidado de meterte en chismes o rumores entre tus amistades o familia, mantente al margen para evitar conflictos. Tu ayuda termina cuando ésta empieza ser un problema en tu vida.

Horóscopo hoy Tauro 28 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, eres optimista, la alegría en forma humana. Tu brillo natural hará que logres tus sueños. Aunque este todo nublado siempre encontraras una manera de ser feliz. Los que te conocen querrán conversar contigo, tus palabras alegrarán su día. Te sorprenderás porque gente que no conoces querrán tener tu amistad a través del mundo virtual. Brilla.

Horóscopo hoy Géminis 28 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, vienes arrastrando karmas del pasado, debes buscar la forma de limpiarte. Cuidado se cerrará una puerta en lo laboral por malas decisiones, piensa antes de actuar. Ten cuidado con las palabras que usas para expresar tus sentimientos, estas pueden ser malinterpretadas y alguien podría salir lastimado. Te reunirás con tu pareja para arreglar las cosas.

Horóscopo hoy Cáncer 28 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, avanza sin que nadie te detenga y el que quiera seguirte lo hará sin tu pedírselo. Haz el bien sin esperar nada a cambio. A veces sientes que las personas que están a tu lado no te valoran sientes que te esfuerzas mucho y que recibes solo críticas. Debes seguir adelante sin importar lo que te digan. No le des la espalda a esa persona especial.

Horóscopo hoy Leo 28 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, eres incansable y cuando deseas algo luchas hasta conseguirlo. Siempre se te ocurrirá algo nuevo para hacer, las personas de tu alrededor creen en ti, estarás inquiero por temor a fallarles, solo creen ti mismo y veras que las cosas fluirán en forma positiva a tu alrededor. No te canses eres fuerte. Se más tolerante y comprensivo con los demás.

Horóscopo hoy Virgo 28 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, debes de tener cuidado y advertirles a tus familiares de una persona que es cercana a ellos y les quiere hacer daño. Libérate de las ataduras. Malas intenciones por parte de una mujer será la causa de una ruptura en tu vida, abre bien los ojos. Deja de suponer y aclara tus dudas, esos malos entendidos te retazan.

Horóscopo hoy Libra 28 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, intenta enfocar tus pensamientos en cosas positivas, deja de darle vueltas a eso que te hace daño. Piensa en lo que realmente te conviene antes de tomar una decisión. Problemas a nivel metabólico que has estado ignorando requieren de tu atención, toma tus precauciones. Pon de tu parte para salir adelante.

Horóscopo hoy Escorpio 28 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, libérate de los prejuicios y comienza a abrir tu mente. Debes dejar el orgullo a un lado y buscar ayuda cuando la necesitas, verás que esto traerá mejores resultados. Dos días de descanso te ayudará a recuperar las energías suficientes para continuar, tu salud agradecerá esta pausa. Ten Fe y se constante.

Horóscopo hoy Sagitario 28 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, es momento de que confíes mucho más en ti y hagas a un lado tantas inseguridades. Tendrás un día bastante solitario ya que los demás se centrarán únicamente es sus actividades, aprovéchalo para reflexionar. Cualquier camino que elijas el día de hoy será el indicado, las energías están a tu favor. Descubres un nuevo amor.

Horóscopo hoy Capricornio 28 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no tomes en cuenta opiniones negativas que puedan tener hacia ti. La indecisión te está estancando en tus proyectos, por más que busques organizarte siempre esto causará conflictos. Los pensamientos negativos solo perjudicarán tu salud. Se acerca un ciclo de buena suerte y procesos expansivos.

Horóscopo hoy Acuario 28 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, las grandes oportunidades hay que aprovecharlas, no dejes pasar lo que te viene. Sale el sol para alumbrar el sendero de tu vida. Identifica la diferencia del amor con la ilusión y no entregues más de lo que mereces, se está aprovechando de ti. Contacto con el campo o una granja. Compra de vehículo o pretender un cambio.

Horóscopo hoy Piscis 28 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no te involucres con préstamos bancarios, no es un buen momento. Te estás descuidando y tus deudas están aumentando, no te estás enfocando en lo que realmente necesitas. La propuesta laboral que te han hecho será de gran provecho para sacar adelante a tu familia, no tengas miedo en aceptar.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

