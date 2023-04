Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 29 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, la espera de una respuesta te tiene estancado en un solo sitio, debes evaluar otras opciones. La paciencia es una virtud que te acompaña por naturaleza, esto te será muy útil en un evento de índole familiar. El día llega con todas sus fuerzas puestas en el amor y exige de ti ser más sincero con lo que sientes y prometes en este campo.

Horóscopo hoy Tauro 29 de abril de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, enfócate en la aptitud física y adopta una postura enérgica hacia la vida, el amor y la felicidad. El amor tocará tu corazón. Contágiate de la alegría que hay en tu entorno y aviva esa energía positiva, te hará mucha falta para enfrentar los conflictos que está por venir. Controla siempre tu impulsividad pensando antes de actuar.

Horóscopo hoy Géminis 29 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tu estabilidad monetaria depende del control de los gastos diarios y del ahorro. Aprende a administrarte mejor. Se firme y constante. Puedan surgir aventuras o romances con alguna amistad, cuidado con confusiones. Haz caso solo a tu corazón, no prestes atención a ciertos comentarios negativos que solo buscan desestabilizarte.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, Hoy que quizás tendrás algo más de tiempo del que dispones a diario, acude a la llamada de tu familia porque quieren hablarte de algo. Se acercan buenas noticias, relacionadas con tu vida sentimental, será un día bendecido para ti, aprovéchalo. Piensa bien antes de decidir en el amor. Recibirás una llamada de larga distancia con noticias de un ser querido.

Horóscopo hoy Leo 29 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, te llevarás una linda sorpresa de alguien, esto es algo que realmente no esperabas. Recuerda que la sinceridad debe ser lo primero, no debes herir los sentimientos de las personas que te aman. Tienes muchos retos en la vida, pero ve paso a paso, escalón por escalón. Días productivos, aprovéchalos al máximo.

Horóscopo hoy Virgo 29 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tienes un gran don que te permite cerrar buenos negocios, aprovecha esto para mejorar tu situación económica, comienza a confiar más en ti. Busca en tu familia la motivación necesaria para salir adelante. Intenta buscar las mismas emociones del pasado en tu futuro, esto es lo que no ha permitido que cierres tu ciclo.

Horóscopo hoy Libra 29 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, haz algo constructivo, un proyecto creativo o pasa tiempo con personas mentalmente estimulantes y motivadoras para ti. Será una jornada donde habrá mucha tensión con los superiores o compañeros. Estás en un momento muy bueno de salud y con mucha energía. Aprovecha para comenzar a realizar un deporte.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, disfruta de horas románticas con tu pareja. Intenta cambiar tu carácter, esto en algún momento te puede causar un daño físico. Te ha sucedido algo hace poco que te ha dejado con una extraña sensación de vacío. Por eso hoy, que deberías despejar tu mente en actividades que te generen placer. Nuevos comienzos.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, el día de hoy tus propuestas encantarán a tu entorno, aprovecha esta racha en el ámbito laboral. Compras un nuevo vestuario que te hace feliz. Comparte tus ideas y trabaja en equipo, verás que juntando los esfuerzos podrás materializar tus ideas. Evalúa qué puedes hacer para ayudar en una situación específica y difícil a los tuyos.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, La desconfianza es lo que abunda en ti después de tantos sufrimientos, pero es necesario que recobres la confianza en ti y el optimismo en el mañana. Estás en búsqueda de alguien que te motive y así salir adelante. La constancia será la clave para lograr aquello por lo cual has estado luchando. Sentirás nuevamente amor en tu corazón.

Horóscopo hoy Acuario 29 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, es hora de dejar atrás el pasado, esto te está impidiendo avanzar con todo aquello que te has propuesto. Controla tu carácter. No estés indeciso en lo que trabajas. Cuidado con lo que le dices a un familiar y ocasione peleas. Deja de renegar. Te has negado a recibir ayuda cuando lo has necesitado, el orgullo te está jugando en contra.

Horóscopo hoy Piscis 29 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, sigues con problemas amorosos, pero dentro de poco esto tendrá solución y tendrás un parte de tranquilidad. Demuestra una actitud positiva en cada uno de tus objetivos y esto será reconocido muy pronto. Decir lo que sientes le dará alivio a tu corazón, comunícate y expresa lo que tienes dentro.

