Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 29 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 29 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, estás en el momento ideal para dar un salto en tu trabajo. Te has esforzado y mereces un ascenso, muestra tus habilidades. Deberás evitar ser iluso e imprudente. Puede que en este momento tengas demasiadas opciones, pero solo algunas son buenas. Tu pareja te hará una propuesta muy especial para avivar la llama que se ha estado apagando.

Horóscopo hoy Tauro 29 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, te volverás loco buscando una respuesta que no estás dispuesto a aceptar. Deberás ceder en ciertas actitudes. Lograrás alcanzar las fechas limites en tiempo y forma gracias a tu constante dedicación y devoción a tu trabajo. Mantén muy al margen tu trabajo con las relaciones amorosas, de lo contrario seguirás teniendo las mismas consecuencias.

Horóscopo hoy Géminis 29 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, realizarás vínculos que te asegurarán estabilidad económica. Ganancias materiales a través de amigos y familiares. No temas la soledad. Abraza este momento que tienes para ti y disfrútalo al máximo. Aprovecha para conocerte más a fondo. A veces es importante escuchar las críticas constructivas que hay a tu alrededor.

Horóscopo hoy Cáncer 29 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, aparecen oportunidades. Utiliza tu intuición para elegir la correcta. No desaproveches situaciones que se pueden dar una sola vez. Si quieres controlar todo con tanta insistencia traerás ciertos roces a la pareja. Las dudas solo te causarán problemas. El momento de expresar todas las ideas que hay dentro de ti y ejecutar algo innovador.

Horóscopo hoy Leo 29 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, podrían surgir oportunidades que no debes desaprovechar. Finalmente, es posible que tengas que soportar cierta tensión. Con tu pareja gozarás de encuentros de mucho amor. Deja volar tu imaginación y anímate a vivir nuevas y gratas experiencias. Necesitarás más atención de tu pareja que ha estado distraída, indícale lo que sientes.

Horóscopo hoy Virgo 29 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, no dejes que tu orgullo cierre tus ojos a cosas que son cada día más evidentes. Deberás cambiar pautas de trabajo. Tu relación de pareja se fortalece a través de un intenso romanticismo, esto te convence de estar en el camino adecuado. Debes mantenerte alerta en todo momento para evitar que alguien te pueda traicionar en tu ambiente laboral.

Horóscopo hoy Libra 29 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, prestamos o créditos. Tu atractivo estará de manifiesto y despertarás las miradas de todos. Haz realidad ese acercamiento tan pensado. Debes tener una mejor comunicación en tu trabajo para evitar malos entendidos. Descansa tu mente y tu cuerpo, no todo debe ser el trabajo. Esto solo te traerá consecuencias a futuro.

Horóscopo hoy Escorpio 29 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, la inseguridad ronda tu puesto de trabajo. Procura no dejar ningún detalle sin cuidado y estarás perfectamente. No es en la depresión de tu soledad que encontrarás el amor. Intenta levantar el ánimo y salir con amigos a despejarte. Procura leer bien los contratos antes de formarlos, hay algo que se va a salir de control.

Horóscopo hoy Sagitario 29 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, te lucirás entre tus compañeros por tu desempeño laboral. Los resultados superarán tus propias expectativas. No decaigas. No esperes que el otro dé el brazo a torcer. Si estás peleado con quien amas, anímate a dar el primer paso. Ármate de valor. No debes confiarte en tu trabajo y debes capacitarte mucho más para llegar a tus objetivos.

Horóscopo hoy Capricornio 29 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, sentirás al caos golpeando tu puerta continuamente en el día de hoy. Imprevistos alterarán tu ritmo laboral. El día de hoy resultará casi imposible congeniar con tu media naranja. Procura evitar tratar temas delicados. Las dificultades no te frenarán, pero deberás ir a contramano del presente. Tendrás una sensación de crecimiento personal, aprovéchala.

Horóscopo hoy Acuario 29 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, te arriesgarás a salir de tu rutina acostumbrada y te verás a ti mismo como un seductor nato. Aprovecha la jornada. Tomaste las decisiones correctas y lograste lo que te propusiste. Pero no creas que siempre será así, esta vez tuviste suerte. Se aproximan tiempos económicamente difíciles. No te permitas caer en la tentación de sacar.

Horóscopo hoy Piscis 29 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, pon límite a las interferencias de terceros. Usa tu sentido del humor cuando debas decir algo que el otro se niega a escuchar. Tienes el impulso y fuerza necesaria para elevar tus finanzas, no pierdas tiempo. Sé responsable en tus actividades. Enfrenta todo contratiempo u obstáculo que se te presente en día de hoy.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 24 al 30 de julio

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 24 al 30 de julio

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO