Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 3 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 3 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, aprovecha tus experiencias pasadas en el campo emocional y amoroso para cultivar tu relación actual de una mejor y más positiva manera. Salir de tu vestimenta habitual de trabajo ayudará a que te desconectes de él. La práctica de algún deporte te facilitará la elección. Sentirás ganas de proteger más a los tuyos y veras la mejor forma de hacerlo.

Horóscopo hoy Tauro 3 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, saldrá a relucir tu mal carácter el día de hoy, esto traerá problemas a nivel social y sentimental. Posibles viajes permitirán el descanso deseado y necesario. A veces la soledad permite razonar, tenerlo en cuenta no está demás. Sentirás muchas ganas de trabajar y de salir adelante, no te conformaras con una sola actividad.

Horóscopo hoy Géminis 3 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, te darás cuenta que parte importante de la convivencia reside en la tolerancia con las diferencias de tu pareja. Ve paso a paso. Ser conformista no ayudará a tu crecimiento personal. Desafía tus propias convicciones, hasta conseguir los objetivos que te trazaste. Ten precaución en tu economía, no gastes si no es necesario.

Horóscopo hoy Cáncer 3 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, si te apoyas en relaciones sólidas el amor siempre será algo gratificante para ti. Tiempo de generar nuevos vínculos o fortalecer los existentes. Confía en tu mismo y en lo que sabes hacer para llegar mucho más lejos. No permitas que nadie juegue con tus sentimientos. No reprimas tus sentimientos. Anímate.

Horóscopo hoy Leo 3 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, últimamente has estado dando muchas vueltas a la idea de lo que debes hacer con tu futuro, no dejes que esto te llene de ansiedad y busca e apoyo de una persona de tu familia que te pueda orientar. No debes confiarte en tu trabajo y debes capacitarte mucho más para llegar a tus objetivos. Debes evitar a toda costa las relaciones afectivas obsesivas.

Horóscopo hoy Virgo 3 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tienes un gran don que te permite cerrar buenos negocios, aprovecha esto para mejorar tu situación económica, comienza a confiar mucho más en ti. Rechaza todo sentimiento negativo que esté a tu alrededor. Hoy tendrás una excelente jornada en todo lo que te propongas. Recibirás una llamada de larga distancia con noticias de un ser querido.

Horóscopo hoy Libra 3 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, si aún no has encontrado el alma gemela hoy será un buen día para lanzarte a la conquista. Utiliza tus dotes culturales y tu mirada intensa. Nuevos encuentros amorosos que abrirás una puerta a la felicidad y estabilidad emocional. Estarás teniendo ideas sobre diferentes labores, deberás organizarte para cumplir con todo lo planeado y realizaras sin problema.

Horóscopo hoy Escorpio 3 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, reconcíliate, tendrás muchas posibilidades de fortalecer tus vínculos afectivos Cambios en el aspecto laboral te generarán cierta inestabilidad, deberás confiar en ti. Te mostrarás más protector, cálido y afectivo. Estás apartando de tu vida personas que realmente te aman, debes pensarlo dos veces antes de actuar.

Horóscopo hoy Sagitario 3 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, aunque en tu historial no abunden relaciones estables, alguien atrapará tu atención. Mantén muy al margen tu trabajo con las relaciones amorosas, de lo contrario seguirás teniendo las mismas consecuencias. Tu pareja te hará una propuesta muy especial para avivar la llama que se ha estado apagando. Construye desde el sentimiento.

Horóscopo hoy Capricornio 3 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, sentirás el peso de la rutina en tu espalda durante la jornada y buscarás ansioso el abrigo de los brazos de tu pareja. Deja de buscar el amor en cada persona conocida, este llegará a tu vida cuando tu menos lo esperes. Relájate. Dolores constantes de cabeza por una situación familiar que te genera estrés. Escucha tu voz interior.

Horóscopo hoy Acuario 3 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, surgirán nuevas ideas en tu mente y querrás compartirlas con todos, ten cuidado y no cuentes tus planes antes que se cumplan, mantente en silencio, aunque te cueste. Una pena grande ocupará tu día, debes animarte y ser positivo. Alguien se aleja de tu vida y tratarás de impedirlo. Te ha sucedido algo hace poco que te ha dejado con una extraña sensación de vacío.

Horóscopo hoy Piscis 3 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, haz a un lado esas dudas que te está atemorizando y apóyate en tus amigos, te darán los mejores consejos que puedas necesitar. Los que te conocen querrán conversar contigo, tus palabras alegrarán su día. Eres optimista, la alegría en forma humana. Por eso hoy, que deberías despejar tu mente en actividades que te generen placer.

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

