Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, martes 30 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 30 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, demasiadas cargas para ti solo, debes organizarte mejor. Vacaciones en solitario o viaje a lo desconocido de máximo dos personas. No dejes a tus hijos con gente extraña. Hecho curioso en un centro comercial, cuidado con robos. No pierdas la fe ni la esperanza. No te desanimes, mantente alegre y optimista.

Horóscopo hoy Tauro 30 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, compra de alimentos con alegría en buena compañía, ten todos os cuidados posibles de higiene. No te deprimas por no poder realizar lo que tienes en mente, pronto lo lograrás. Tienes que estar siempre en actividad, el encierro te estresa. Distintas ideas rodean tu cabeza, analiza cada una de ellas, toma la más sencilla y realízala.

Horóscopo hoy Géminis 30 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, estarás resolviendo un problema de dinero el día de hoy. Tendrás la influencia de una persona que te ayudará a resolver un asunto con sabiduría. Con tu buen humor llevarás alegría y felicidad a cada una de las personas que converses hoy por redes y te sentirás motivado y seguro de ti mismo. Un buen libro te ayudara a conciliar mejor el sueño.

Horóscopo hoy Cáncer 30 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, si mantienes una relación por apariencia la verdad saldrá a flote en un momento de lo más inoportuno. Este año se producirá un cambio en el análisis de tu mundo emocional. Escucha música relajante, busca una velita de color morado y enciéndela. Quieres hacer cosas nuevas, no sabes cómo empezar, organízate.

Horóscopo hoy Leo 30 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, organiza tu agenda para que te alcance el tiempo. Ya es hora que te sientas mejor que dejes la tristeza atrás, purifica y libérate de esas emociones negativas. Llénate de momentos agradables, una buena conversación con una amistad o cantar canciones alegres es una buena terapia. Tendrás una buena noticia que alegrara tu alma, ten fe no la pierdas.

Horóscopo hoy Virgo 30 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, feliz racha de suerte en este año nuevo, lo empezarás con buen pie, pero no te desanimes si algo no anda bien, pronto todo se normalizará. Confía en ti. Pena por una persona cercana, debes ser fuerte y apoyar en lo que puedas. Las cosas se aclararán en el trabajo, no discutas y expón tus puntos de vista. Esfuérzate más.

Horóscopo hoy Libra 30 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, preocupación por perdida de dinero, presta mayor atención. Debes de cooperar más en casa, esto te tiene fastidiado ya que las personas se quejan de tu falta de interés por hacer las cosas. No te dejes abatir por los problemas y levanta ese ánimo y comienza hacer cambios en tu vida, ordena y limpia tu habitación y colabora más eso te hará sentir mejor.

Horóscopo hoy Escorpio 30 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, dejarás a un lado los sentimientos conflictivos en virtud de buscar la reconciliación. Debes hacerte una limpieza espiritual. Amigo joven del pasado que te busca, comienza a contactar contigo, pero te genera ansiedad. La pérdida de cabello es causa del estrés, mantén el equilibrio dentro de ti. Escucha los consejos de tu familia.

Horóscopo hoy Sagitario 30 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tienes muchas granas de avanzar en tus cosas, pero el tiempo no te alcanza, organízate mejor y verás que todo te saldrá bien. El que es solidario en estos momentos tendrá su recompensa y tu tendrás la tuya. Llegó el momento de crecer, aprovecha esta oportunidad que se te está presentando.

Horóscopo hoy Capricornio 30 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, en la pareja cuando uno de los dos se sienta que esta ofuscado, el otro tiene que estar calmado, así reinará la paz entre los dos. Cuidado de sacar ventaja de algo o que te la saquen a ti, puede que te perjudique, abre los ojos. Busca el camino de la sabiduría. Cuida tu salud, estarás con malestares deberás visitar al médico.

Horóscopo hoy Acuario 30 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, ve despacio y con calma, no te precipites. Pensarás hacer un cambio o mudarte apenas puedas, necesitas sentirte seguro y abrir la posibilidad de adquirir algo propio. Llegará ese día, pero debes de saber esperar, mientras tanto planifícate mejor para que todo te salga bien. Tendrás una nueva amistad alguien especial que alegrara tu vida.

Horóscopo hoy Piscis 30 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, los frutos de lo que tanto te ha costado tardarán un poco en verse, pero si confías un poco más en su llegada, podrás disfrutarlo. Háblale con claridad para evitar malos entendidos. Buscas un nuevo empleo. Valdrá la pena la sinceridad y la entrega con ese amor que vale realmente la pena. Apoyas a un grupo por una lucha común.

