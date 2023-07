Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 31 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, aprovecha el día de hoy que las buenas energías está a tu favor, no te quedes en casa y traza objetivos en tu día. Debes aprender a respetar las necesidades de la persona a tu lado si pretendes no tener discordias en el amor. Busca alcanzar el balance entre tu trabajo y tu casa, el equilibrio estará en priorizar cada necesidad y cumplir lo prometido.

Horóscopo hoy Tauro 31 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, siempre tendrás la oportunidad de aprender de todos aquellos que han vivido una experiencia similar. Pero ojo, toma solo lo positivo. Disfrutar de encuentros con amigos y allegados, será un gran incentivo para tu salud mental. Integra nuevas personas al grupo de trabajo, las cosas serán complicadas, pero en la unión estará la fuerza.

Horóscopo hoy Géminis 31 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, en este momento no estás logrando la estabilidad y el equilibrio que tanto has deseado, es hora de tener una seria conversación con tu pareja para mejorar la relación. Salir de tu vestimenta habitual de trabajo ayudará a que te desconectes de él. La práctica de algún deporte te facilitará la elección. Los ingresos extra serán los protagonistas hoy.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, hay una situación en particular que te ha mantenido estancado, no entres en desesperación y busca las posibles soluciones. Ser conformista no ayudará a tu crecimiento personal. Desafía tus propias convicciones, hasta conseguir los objetivos que te trazaste. En el aspecto amoroso el romanticismo va a predominar el día de hoy. Haz que sea recíproco.

Horóscopo hoy Leo 31 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, invierte esos ingresos extra en algo que te genere ganancias a mediano plazo, serán muy útiles en los momentos difíciles. Sigue siendo algo difícil interactuar con los demás de forma satisfactoria. No te fuerces, deja que las cosas fluyan y en lo personal has abstracción. No bajes la guardia aunque las cosas se pongan difíciles para ti.

Horóscopo hoy Virgo 31 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, genera ahora mismo la posibilidad de capacitarte en algo que te apasiona. No solo estarás ganando vida sino un ingreso extra. Debes dejar a un lado tus debilidades emocionales y dejar de ser tan condescendiente con personas que no lo merecen. Lograrás cambiar esa tristeza que te agobiaba en felicidad plena. Gracias a tu resistencia emocional.

Horóscopo hoy Libra 31 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no dejes que tu pareja de aproveche de tu buena voluntad, aprende a reconocer cuando se están aprovechando de ti. La desconfianza no es una buena aliada en las relaciones amorosas. Que la comunicación siempre sea la clave para enfrentar cualquier problema entre ustedes. Si bien tienes un día libre, aprovéchalo para generar ingresos extra.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, es el momento de agarrar el valor para ponerle punto final a esa relación que tanto daño te ha hecho. Tendrás momentos difíciles entre tu pareja y tu familia, deberás mantener el equilibro entre ambos. Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral, no debes pasarla por alto. No te decaigas por no estar donde tenías planificado, mantén enfocado tus objetivos.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, debes dedicar al menos veinte minutos al día para tu salud física, tu cuerpo a futuro te lo va a agradecer. Lograrás liberarte de tabúes y sentimientos reprimidos durante la jornada de hoy. Esto traerá consigo sensaciones de liberación. Puede que exista alguien que quiera acompañarte. Te sentirás aceptado y querido en tu nuevo grupo.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no es posible volver el tiempo atrás, con esto, no hablo de resignación sino de aprender de ello. Prepárate para disfrutar del fruto de tu esfuerzo aplicado a la solución de ciertos inconvenientes que vivías. Un recuentro con tus seres queridos te alegrará el día. Buen momento para generar nuevas relaciones y enriquecer tus contactos sociales.

Horóscopo hoy Acuario 31 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no te dejes llevar por tus impulsos y piensa antes de actuar, puedes lastimar a quien te rodea. Tu gran espíritu competitivo hará de tu vida un desafío. No lleves todas las situaciones a extremos. Busca un equilibrio gratificante. Baja los decibeles, la ansiedad no te llevará a ninguna parte. Deberás esforzarte para quedaren buena posición en tu trabajo.

Horóscopo hoy Piscis 31 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, aunque siempre te llevas bien con la gente, podrías tener un enfrentamiento con un amigo o conocido. Te irritarás fácilmente. Estarás feliz simplemente compartiendo tu vida y tus alegrías con tu pareja, y hay un énfasis en tus relaciones afectivas. Participarás de una reunión con un grupo al que no perteneces. No confíes en quien venga adulando tu ser.

