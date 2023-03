Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 31 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 31 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, aléjate de la rutina y comienza a crear, innovar y vivir. La alegría llegará por sí misma. Tómate un tiempo para descansar, ´piensa que todos lo merecemos. Terceras personas querrán irrumpir en tu estabilidad, tienes que estar muy atento. En el amor se afianza la reciprocidad, no siempre debes ser tú quién de más. No te distraigas, enfócate.

Horóscopo hoy Tauro 31 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, deja de darle tantas vueltas al asunto, concrétalo que después puede ser muy tarde. La rutina ha sido tu peor enemiga en estos días, trata de hacer las cosas diferentes. Evita esos alimentos que te hacen daño, debes ser responsable con tu salud. El pasado ha traído con él la nostalgia, pero solo queda poner de tu parte, no dejes que te quite la felicidad.

Horóscopo hoy Géminis 31 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, estás confundido en este momento y debes tomar una gran decisión, aunque te recuerdo que en el amor no existen dudas. Deja muy claras tus actividades en el trabajo, y no permitas que te exijan más de lo que de un principio se concretó, si es así convérsalo. No pases por alto eso que para ti es importante. Lucha por tu bienestar.

Horóscopo hoy Cáncer 31 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, quién se ha ido te ha dejado grandes enseñanzas, quédate con eso y continúa. No dejes de pedir ayuda cuando lo necesitas, recuerda que tu familia es un gran apoyo. Debes aceptar que muchas veces los celos se apoderan de ti, controla tus emociones. Se vienen grandes cambios y todo es fruto de tu esfuerzo. Tendrás días de mucha tensión.

Horóscopo hoy Leo 31 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, las grandes cosas se construyen poco a poco, tu mejor instrumento es la perseverancia. La estabilidad emocional está influyendo como debe de ser. No mezcles las cosas, debes aprender a separar lo laboral con lo sentimental. Han sido días difíciles, pero todo tiene su recompensa, ten paciencia. La mejor forma de bajar el estrés es bailando.

Horóscopo hoy Virgo 31 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, controla tus gastos mensuales, no te sobregires. Revive la pasión recordando los comienzos de tu relación, busca que se sienta como el primer día. Cuidado con las caídas, se precavido. El camino al éxito está en la constancia y es lo primero que debes tener en cuenta en cada uno de tus propósitos. Chequeo médico general.

Horóscopo hoy Libra 31 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, las malas intenciones siempre estarán a tu alrededor, lo importante es cómo te desenvuelvas ante esa situación. Deberás estar totalmente seguro antes de dar un gran paso, podrían complicarse las cosas. Los celos y la desconfianza debilitan tu relación, empieza a confiar. A veces el amor está donde menos lo esperas, solo debes tomar en cuenta los detalles.

Horóscopo hoy Escorpio 31 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, recuerda que no existe el fracaso, sino el aprendizaje, toma lo mejor de cada una de las cosas que te sucedan. Mantén una actitud positiva, no demuestres tus sentimientos a las personas equivocadas, de lo contrario puede perjudicarte. Recuerda no involucrar tu vida personal en tu ámbito laboral, mantente perfil bajo y solo cumple tu labor.

Horóscopo hoy Sagitario 31 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, deberás tener cuidado con documentos que no has llegado a gestionar, regularízalos lo antes posible. No confundas el amor con la ilusión, hazles caso a las señales. Cuida tus emociones, deja que fluyan. Si alguien se va de tu vida es porque no debió estar en tu futuro. Comienza a pensar en ti. La meditación antes de comenzar el día te llenará de energías.

Horóscopo hoy Capricornio 31 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no dejes que las ansias se apoderen de tu vida, paso a paso podrás lograr tus objetivos. Deja que un mentor te oriente en tus proyectos, recuerda que hay personas que pueden aportarnos grandes enseñanzas. Siempre es un buen momento para comenzar, tendrás éxito en lo que te propongas mientras mantengas la perseverancia.

Horóscopo hoy Acuario 31 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, es momento de reinventarte y hacer eso que tanto te apasiona, deja los miedos. Recibirás noticias de una persona del pasado y la posibilidad de volver, solo quedará en tus manos. No dejes que los miedos te quiten las oportunidades que se te presentan, llénate de coraje, es el momento de brillar. La caída del cabello puede ser por estrés.

Horóscopo hoy Piscis 31 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, dedica tus tiempos libres a estar con quienes tanto te apoyan, momentos de felicidad. La mejor inversión está en el conocimiento, no veas el aprendizaje como un gasto innecesario. Se abrirán nuevas puertas para ti y por eso, debes aprender a aceptar las cosas lindas que la vida tiene para ofrecerte. Dolor muscular por un mal movimiento.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

