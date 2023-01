Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 4 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de enero de 2023

Aries, te buscan por problema en estacionamiento o por situación con vehículo, mantén la calma. Se hace justicia en algo de carácter muy personal. Estarás hipersensible. Los casados deben dejarse llevar por la espontaneidad. Los solteros estarán muy reflexivos, metidos en sus pensamientos. Tómate el tiempo necesario para renovarte. Cree en ti mismo.

Horóscopo hoy Tauro 4 de enero de 2023

Tauro, te entregan un documento para que lo leas cuidadosamente, no firmes nada sin antes no estar seguro. Viaje que se sigue posponiendo, pronto se reactivará. Ten cuidado que alguien quiera manipularte y lograr un objetivo personal. Hecho curioso con la imagen de un Ángel. No te dejes intimidar. Llega alguien muy querido, contactos placenteros mientras sean sinceros.

Horóscopo hoy Géminis 4 de enero de 2023

Géminis, es necesario que pongas tus sentidos en todo lo relacionado con tu situación profesional y tu futuro. Comenzarás a ver cambios en algo relacionado con tu trabajo. Un hombre recién conocido te hace una propuesta interesante. Verás reaparecer a persona del pasado. Viajes de placer. Consigue relajarte y disfruta compartiendo con quienes están a tu alrededor.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de enero de 2023

Cáncer, busca armonizar tu entorno y conversar a tiempo ante una posible situación de discrepancia. Cambio de dirección y nuevas ideas de negocio. Haces demasiado por tan poco pero el amor no tiene precio. Tu familia puede y quiere darte el apoyo emocional que necesitas, pero debes cambiar tu manera de ver las cosas, a veces es demasiado cerrada.

Horóscopo hoy Leo 4 de enero de 2023

Leo, alerta con decisiones que no son las más convenientes. Organiza tu trabajo en la casa. Actividades nocturnas en pequeños grupos, debes de cuidarte la situación difícil aún no ha terminado, cuida tu salud. Nuevas ilusiones que llegan y te dan fuerzas de seguir adelante. Pactos duraderos y aumento de la prosperidad. Cuidado con pérdidas de documentos.

Horóscopo hoy Virgo 4 de enero de 2023

Virgo, concretas negociaciones con vehículo. Los ángeles siempre están contigo, en todo momento ellos están allí para protegerte y ayudarte, no temas. No dejes de escuchar tu yo interno y utiliza tu intuición en positivo. Cuidado con malas inversiones. Pondrás menos atención en lo familiar y más cuidado en lo personal, a menos por esta semana.

Horóscopo hoy Libra 4 de enero de 2023

Libra, es hora de que tomes conciencia de algo que está sucediendo y que no terminas de concientizar. Cuida tu estómago y no cometas excesos. Hay un amor obsesivo o una persona a la que piensas con intensidad, ten cuidado. Reconocimientos por trabajo terminado. Se discreto. Preocupaciones que te pueden enfermar. Triunfos y alegrías, ten fe y no pierdas la esperanza.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de enero de 2023

Escorpio, aumento de ingresos por negocio informal satisfactorio. Progreso para tu familia. Realiza estiramientos antes de entrenar, puede que te den calambres. Planes y metodología de ejecución lo pondrás en práctica en el trabajo. Cambios que prometen mejoras a tu ida, todo con calma se resolverá. Sales de vacaciones.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de enero de 2023

Sagitario, alegrías por dinero. Firmas algo importante. No escuches chismes que no vienen al caso. Malestar gripal. Evolución luego de superar situaciones delicadas. Pide ayuda a los ángeles para que te muestren el camino de luz a seguir. Es necesario tomarse un tiempo para un masaje personal y una relajación que te ayuden a calmarte.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de enero de 2023

Capricornio, no creas en todo lo que por fuera se vea bonito. Realizarás salidas o paseos, pero te sentirás solo ya que a quien esperas no llega. Necesitas protegerte a través de la Fe. Te das cuenta de un error. Salida de viaje o de visita muy beneficiosa. Tu ángel de la guarda está contigo, llámalo. Avance en los próximos días. Tiempo de reanudar estudios.

Horóscopo hoy Acuario 4 de enero de 2023

Acuario, evalúa tus experiencias, asume los errores y corrígelos, es el momento. Sale lo negativo de tu vida. Te requiere para que concluyas un trabajo pendiente. Varias personas te buscan para hablar contigo de un problema que debes resolver. Evita discusiones con tus familiares, sientes que no te comprenden. No escuches chismes. Reunión entre amigos entrañables.

Horóscopo hoy Piscis 4 de enero de 2023

Piscis, tienes las herramientas y los recursos para lograr lo que tienes en mente, así que no hay excusas. Surgirán compromisos que deberás atender. Palabra clave la Fraternidad. Aléjate de una persona con las que no te conviene la amistad, sabrás detectar quién es. Te pedirán dinero y dirás que no. Vas a un sitio muy bonito que disfrutas.

