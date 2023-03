Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 4 de marzo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 4 de marzo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, no te sacrifiques por temas que no te incumben, en este momento es necesario ser un tanto egoísta. No te dejes abatir por los problemas y levanta ese ánimo, es hora de hacer cambios en tu vida, ordena y limpia tu habitación y colabora más en casa, eso te hará sentir mejor. Las personas se quejan de tu falta de interés por los quehaceres del hogar.

Horóscopo hoy Tauro 4 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, una persona cercana a tu entorno la está pasando mal, necesita de tu apoyo para mejorar esos ánimos. Te dedicarás a despejar tu mente y librarte de todas aquellas malas energías que han estado a tu alrededor. Posiblemente te enfrentes hoy a pequeños contratiempos personales por malentendidos con tus familiares.

Horóscopo hoy Géminis 4 de marzo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tus defensas han bajado significativamente, esto te puede traer problemas de salud, pon atención a este tema a tiempo. Ser atento en las relaciones nunca pasa de moda. Todo lo que des te lo retribuirán. No utilices a los demás para proyectarte de manera más favorable. Este tipo de actitudes te hace ser una persona hostil y desagradable.

Horóscopo hoy Cáncer 4 de marzo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, intentarás ver la parte positiva de las cosas en un momento muy difícil y eso está bien. Pensaras en vender algunas cosas que ya no usas y eso te ayudará, será todo un éxito. Aprenderás a administrarte mejor y con mejores ideas. Tu pareja te pide más amor y atención, últimamente has estado un poco descuidado.

Horóscopo hoy Leo 4 de marzo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, hoy es un buen momento para empezar a utilizar tu gran poder mental y tu capacidad de razonamiento para resolver ciertas situaciones. Pensaras hacer un cambio o mudarte apenas puedas, necesitas sentirte seguro y abrir la posibilidad de adquirir algo propio. La prudencia será la clave para no cometer errores, así evitas conflictos a futuro.

Horóscopo hoy Virgo 4 de marzo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, te dejas llevar demasiado por las emociones y aunque esto a veces funciona, ahora te conviene ver las cosas más fríamente y confiar en tu inteligencia a diario. Tendrás una nueva amistad alguien especial que alegrara tu vida. Un buen libro te ayudara a conciliar mejor el sueño. Te pondrán en aprietos en tu trabajo, deberás mantenerte tranquilo.

Horóscopo hoy Libra 4 de marzo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, no centres tu atención en algo que sólo te traerá atrasos en tu vida, el tiempo pasa rápido Deberás empezar a sanar tus heridas del pasado y aprender a perdonar, así avanzarás. Eres perseverante, cuando una idea se te mete entre ceja y ceja no paras hasta lograrlo, no te rindas, aunque por ahora las cosas no te salgan como quieres.

Horóscopo hoy Escorpio 4 de marzo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, eres una persona creativa y entusiasta, te ayudará para lograr tus proyectos. Llegó el final en una relación amorosa, será lo mejor. No te entristezcas y levanta esos ánimos, comunícate con esas personas que extrañas. Recuerda hay gente que te necesita. Visitas a alguien para un trabajo. Una persona muy especial llegará a tu vida para quedarse.

Horóscopo hoy Sagitario 4 de marzo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, sácale el máximo provecho. Intentar mejorar algo en tu vida sentimental. Aparecerá una persona que va a significar alguien importante en tu vida. Hoy es el día para las decisiones definitivas, especialmente en lo relacionado con el amor. No te desanimes si te cuesta alcanzar tus metas, no te rindas siempre habrá una salida.

Horóscopo hoy Capricornio 4 de marzo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, a la hora de realizar tus proyectos debes dejar a un lado tus temores o enfrentarlos cara a cara para así tener un resultado positivo. Tendrás que trabajar unas horas extra el día de hoy debido a la exigencia laboral. Participarás de una reunión con un grupo al que no perteneces. Baja los decibeles, la ansiedad no te llevará a ninguna parte.

Horóscopo hoy Acuario 4 de marzo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, por más decaído que te sientes, recuerda que todo tiempo solución. Jornada de continuos cuestionamientos en la que el mundo parecerá estar completamente de cabeza, no desesperes. Tendrás un gasto inesperado por cuestiones de salud, evita remediar esta situación con un crédito bancario. Reconsidera tus actitudes cuidadosamente.

Horóscopo hoy Piscis 4 de marzo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, no de dejes manipular ni caigas en juegos mentales de personas malintencionadas, ten tus propósitos firmes. Hoy inicias un nuevo camino, te fortalecerás para tomar las riendas de una vida colmada de inmadurez. Recibirás una visita inesperada el día de hoy que te hará suspender algunos planes que tenías programados.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEO RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 27 de febrero al 5 de marzo

HORÓSCOPO DEL DINERO del 27 de febrero al 5 de marzo | PREDICCIONES con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO