Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 5 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, pon mayor atención a lo que te ofrezcan, puede que te estafen. Una persona de malas intenciones busca perjudicarte delante de tu jefe. Problemas de salud de un miembro de tu familia afectarán tu economía, recuerda que la salud es primero. La felicidad está por venir, conocerás a alguien que cambiará todo tu rumbo de vida.

Horóscopo hoy Tauro 5 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, es el momento de concretar esos proyectos que has postergado, no tengas miedo en dar este importante paso. La suerte está de tu lado y tus finanzas se verán beneficiadas. En tus manos está la batuta para dirigir tus pasos correctamente, no te dejes influencias, sabes lo que es mejor para ti, pero no te equivoques.

Horóscopo hoy Géminis 5 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, recuperarás tu energía poco a poco, no te exijas demasiado sin contar con toda tu fortaleza. Cuando estés realmente fuerte, avanza. Abre tu corazón y sincérate con tu pareja. Recuerda hidratarte. El sedentarismo empieza a traerte consecuencias, actívate. Rompe con los malos hábitos y piensa en tu salud. Recibes una noticia.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, aunque el mundo se te venga encima, no dejes de confiar en tus capacidades. No te apresures en tomar decisiones financieras, evalúa bien las posibilidades. Puedes estar exagerando con molestias simples y debes limpiar tu mente de ese tipo de pensamientos, fortalece tu bienestar. Respeta el espacio de tu pareja, a veces es necesario darse un tiempo para si mismo.

Horóscopo hoy Leo 5 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, propuesta de un negocio familiar se consolida, evalúa si esto puede ser beneficioso para ti. Contarás con el apoyo de personas que te aman. Está en tus manos tu futuro, deberás poner de tu parte y dejar que todo fluya y se desarrolle de la mejor forma. Seguirás con la misma racha de suerte y de felicidad hasta final de mes.

Horóscopo hoy Virgo 5 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, alguien te hace una propuesta de negocio que no te conviene, dale forma a una idea que tienes en mente, confía en ti mismo. Una persona muy importante para tu vida te dará una sorpresa, una visita inesperada que te traerá buenas energías. Deberás sacar una tristeza del pasado, es momento de cerrar ciclos y comenzar de nuevo.

Horóscopo hoy Libra 5 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, resuelve esos problemas que te atormentan y vuelve a la realidad, libérate de malos hábitos. Esa persona especial con la que llevas hablando bastante tiempo dará un paso adelante arriésgate sin miedo. La desesperación podría traerte problemas emocionales, la calma debería ser tu mejor aliada. Analiza antes de decidir.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, cuando menos lo esperes llegará esa oportunidad que tanto anhelas, la vida se está encargando de brindártela en el momento indicado. El amor de tu vida está más cerca de lo que piensas y te sorprenderá, un nuevo comienzo y alegrías llega a tu vida. Procura tener más comunicación con quien trabajas, un mal entendido se aclara.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, el día a día te ha alejado de tus seres queridos, recuerda que no hay nada más valioso que el tiempo y en este momento está en tus manos decidir con quién usarlo. En el caso de estar sin empleo, no te estreses demasiado, tómalo con calma si te lo propones lo conseguirás, se vienen buenas cosas. Contarás con el apoyo de personas que te aman.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, si tú quieres un cambio en tu vida, sal de la rutina y empieza hacer cosas productivas, nuevos emprendimientos rondarán en tu mente. Podrías tener algunos contratiempos como consecuencia del estrés y los agobios, haz ejercicio mantén la mente ocupada. Te darán un regalo, no rechaces algo que te obsequien.

Horóscopo hoy Acuario 5 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, te preocupas mucho por la salud de tu entorno al punto que has olvidado la tuya, piensa más en ti. Te sentirás atraído por gente de buena posición y con dinero, conocerás gente muy importante, se vienen proyectos buenos. Tendrás una entrada económica que no estabas esperando, aprovecha en invertirlo en tu futuro.

Horóscopo hoy Piscis 5 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, la suerte está de tu lado y tus finanzas se verán beneficiadas. Abre tu corazón y sincérate con tu pareja. Un cambio de aires te vendría muy bien, planifica un viaje para este fin de semana. Si deseas crecer con tu pareja, debes determinar todo ciclo con el pasado, todo será distinto de aquí en adelante. El tiempo te dará la razón en todo.

