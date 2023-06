Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, lunes 5 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, te tocará ser el único sostén en tu familia en una situación difícil para ellos. Logras superar obstáculos y no te importará ya la competencia. Deja la tristeza y procura ser parte de la solución y no solo dejarte llevar por los problemas. La necesidad de salir de un problema te hará tomar decisiones equivocadas. Tu palabra es soltar.

Horóscopo hoy Tauro 5 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, no te dejes llevar por las pasiones desmedidas, la calma será tu aliada y te permitirá tomar decisiones objetivas y certeras. Después de un gran esfuerzo alcanzarás logros duraderos, lo habitual es que todo cueste esfuerzo. Ármate de valor y no pierdas la fuerza que te mostrará la realidad con claridad ante ti. Tu palabra es la planificación.

Horóscopo hoy Géminis 5 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tus emociones no deben salirse de control, confía en las buenas acciones que te siguen y te permitirán avanzar satisfactoriamente. Te sentirás sólo a pesar que estas rodeado de gente, debes fomentar la comunicación y la conexión con las demás personas. Avanza con confianza. Tu palabra el control.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, tu energía se mantiene en alto y te lleva a ir con vitalidad y bienestar a donde quiera que vayas, no pierdas el impulso. Las luchas que se presenten en tu entorno no deben desestabilizar tu tranquilidad, el silencio te puede apartar de malentendidos e inconvenientes. Aparta todo lo que te ponga bajo tensión. Tu palabra es la inteligencia.

Horóscopo hoy Leo 5 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, no te dejes apartar de tu equilibrio, conecta con la fuerza renovadora que llega para ti. Sabes a dónde vas y lo que quieres, no te pierdas en las vías transversales, observa, pero no te apartes del norte. Los cambios se pondrán ante ti y no debes resistirte, entiende que las mejoras son necesarias para avanzar. Tu palabra es el liderazgo.

Horóscopo hoy Virgo 5 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, debes darle valor a lo que realmente lo merece, la recompensa del esfuerzo será justa. Discusión entre dos amigos te perjudicará a tal punto que tendrás que alejarte de uno de ellos. Tu pareja será un gran apoyo emocional en estos momentos. Personas que se disfrazan de amistades te están haciendo daño. Tu palabra la transformación.

Horóscopo hoy Libra 5 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, dirige tus pasos en el sentido correcto, debes poner atención a las señales que te lleven a tu nuevo destino. Se acelera un dinero. No intentes satisfacer a las necesidades de todos, enfócate en ti. Un amigo que tenías tiempo si contactar reaparece en tu vida. Nutre tu vida con todo lo que te llena y te hace ir por más. Tu palabra es el equilibrio.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, sigue paso a paso, con los pies en la tierra y equilibrando todo lo que ocurre, sin dejar hilos sueltos, ni ciclos sin concluir. Cuídate de accidentes con objetos filosos que te puedan lastimar momentáneamente, manéjate con cautela. Pronto te llegarán mensajes favorables, amplia tu mentalidad, atrévete a más. Tu palabra es la ecuanimidad.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, si tus emociones están en orden, nada podrá alterar tu progreso en el camino. No caigas en desesperación, la paciencia será tu aliada para salir de tantos inconvenientes que te agobian. No te encierres en ti mismo ya que eso no te va a permitir estar en equilibrio y te volverá más vulnerable. Tu palabra es la conciencia.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, no te quedes de manos cruzadas, tendrás la oportunidad de poner a prueba tu voluntad para vencer. Eres muy apasionado y vehemente, debes ver más allá de tus narices para que te des cuenta en quien confiar. Tendrás pruebas difíciles, pero saldrás de ellas victorioso. Culmina un proyecto pendiente. Tu palabra es el resguardo.

Horóscopo hoy Acuario 5 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tus emociones deben mantenerse bajo control y sin darle oportunidad a nadie para desestabilizar tu paz interna. Busca en tu interior la luz que te sana desde el centro de tu ser, tu bienestar florece y llena tu entorno de armonía y vitalidad. No discutas con tus compañeros de trabajo, podría traerte atrasos. Tu palabra es la firmeza.

Horóscopo hoy Piscis 5 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, aprovecha de concretar los proyectos en el que trabajas, no te dejes llevar por la negatividad y sigue el camino. Resguarda tus emociones y no muestres tu vulnerabilidad. Llega lo que esperabas y por todo lo que te esforzaste. Estás dando más de lo que la otra persona merece, debe haber reciprocidad. Tu palabra es resolución.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO