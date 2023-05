Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 5 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 5 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, haz caso omiso por más críticas que recibas sobre la forma en que estás llevando tu vida. Vas a tener días muy activos, mantente paciente. Copas y alegrías, celebraciones con amigos, se prudente y cuídate más. Has pensado tanto tiempo en el pasado que te has olvidado de disfrutar lo que estás viviendo actualmente.

Horóscopo hoy Tauro 5 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, recibes un dinero que estaba pendiente, un pago extra o doble. En el amor deberás cumplir con lo que te comprometes. Nuevas oportunidades en lo laboral. Tienes una gran preocupación por un asunto que no se ha resulto, guarda la calma. Escucha las sugerencias de las personas que quieren lo mejor para ti, no cierres tu corazón.

Horóscopo hoy Géminis 5 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, no presentes atención a comentarios negativos hacia ti, sigue adelante. Deberás hacer un gran esfuerzo, más de lo esperado para cumplir un proyecto, de hecho, tendrás más gastos de los que tenías estimados. El pasado te regalará la verdad que tanto has estado esperando. Saldrá a la luz un problema del pasado sobre documentos que no has completado.

Horóscopo hoy Cáncer 5 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te harán una propuesta laboral que no podrás rechazar. Una persona cercana a tu entorno querrá hacerte una propuesta tentadora, sin embargo, deberás pensarlo bien, debes mantenerte alerta. Te envuelves en algo religioso. Las cosas no están saliendo como lo esperabas, sin embargo, con el tiempo saldrán aún mejor.

Horóscopo hoy Leo 5 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tendrán en cuenta tu actitud para hacer y solucionar las cosas, estarás involucrado en grandes proyectos. Procura mantener tu rutina de ejercicios y alimentación de manera ordenada. Establecerás convenientes alianzas que te permitirán crecer laboralmente. No dejes que los miedos te hagan perder grandes oportunidades.

Horóscopo hoy Virgo 5 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, es tiempo de que logres grandes cosas de forma independiente, la suerte está de tu lado. El amor es algo que se te está dificultando reconocer cuando en realidad lo tienes en frente de ti. Baja un poco tus revoluciones, tu intensidad se desborda fácilmente. Hay decisiones que no has pensado con claridad, siempre es buen momento para recapacitar.

Horóscopo hoy Libra 5 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, superarás una situación que actualmente te ha estado agobiando. El momento de pasar la página ha llegado, se cierran ciclos amorosos. Quieres demostrar que estás bien para ser un apoyo para los demás, recuerda que no somos de hierro y tenemos derecho a derrumbarnos, pero siempre debemos levantarnos.

Horóscopo hoy Escorpio 5 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, abre los ojos con algunas personas que creías que tenían buenas intenciones. Es el momento de asumir algunos compromisos laborales que has estado postergando. Revisa detalladamente asuntos relacionado con documentos, ordena todo, no dejes pendientes. Llénate de valor y da el primer paso, sé feliz.

Horóscopo hoy Sagitario 5 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, toma la iniciativa para dar inicio a una relación que cambiará totalmente tu vida, deja atrás tus miedos. Mantén la atención, evita las distracciones en tus proyectos. Recibirás por una gran noticia de trabajo que no estabas esperando, pero te caerá muy bien en estos momentos. Llegará la ansiada recompensa después de tanto tiempo.

Horóscopo hoy Capricornio 5 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, hay una mejora notable en tus financias, sin embargo, estas no durarán mucho tiempo, revierte esta situación buscando alternativas para que esto no se vea perjudicado. Aléjate de las amistades que solo te traen cargas negativas a tu vida. Las promesas incumplidas te decepcionarán enormemente de una relación que creías estable.

Horóscopo hoy Acuario 5 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, vences una situación en tu oficina, pero cuidado con la revancha, hay personas mal intencionadas. Tendrás buenas ganancias en un negocio. Vendrás tiempos duros para ti y tu familia, pero una persona llegará para apoyarlos. Ha llegado a un momento de nuevos comienzos para poder superar vivencias negativas del pasado.

Horóscopo hoy Piscis 5 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, recibirás una noticia que cambiará por completo tu forma de llevar la vida, no permitas que esto te afecte económicamente. Sorpresas y buen augurio en casa, un gran cambio te alegrara por completo tu vida. Despeja la mente y comienza a aprender algo nuevo. Sé más astuto, consigue aliados estratégicos para lograr los objetivos.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

