Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 6 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, no es un buen momento financiero, pero debes ser fuerte y mantenerte de pie. Surgirá una nueva oportunidad laboral durante una reunión familiar. En estos días estás un poco distraído, no te confíes mucho y ponte las pilas empezando con actitud positiva. Te reencuentras con un antiguo amor todo volverá a fluir solo ten calma y paciencia.

Horóscopo hoy Tauro 6 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, en lo económico comienzas a recuperarte más rápido de lo que tú esperabas, solo ten paciencia. Un amigo te ayudará a crecer profesionalmente a través de un contacto. Tendrás un delicado tema de salud que te hará reflexionar sobre tus decisiones. Recuerda hidratarte. Es momento de organizar tu tiempo y planificarte para hacer realidad tus sueños.

Horóscopo hoy Géminis 6 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, en el trabajo se vienen cosas buenas y conseguirás todo aquello que te habían propuesto. No te dejes llevar por los cambios y transformaciones que brotan a tu alrededor, se tu mismo y da lo mejor de ti siempre. Llegarán a tu vida momentos de felicidad, momentos agradables y de diversión, disfrutarás de tu tiempo libre y de la vida.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, tendrás una semana intensa y deberás medir muy bien tus palabras, no pierdas el control. No te ilusiones con una persona que no tiene buenas intenciones contigo. Hoy será un momento especial para mostrar tu sensibilidad y cariño de una forma generosa y sincera. No dejes que la soledad te invada, sal con tus amigos, haz un plan divertido el día de hoy.

Horóscopo hoy Leo 6 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, deja de llevarte por las cosas que otras personas desean imponerte en el trabajo, mantente firme en tus puntos de vista ni dejarte tampoco manipular por ellos. Necesitas hacer un cambio para evitar caer en la rutina, cuidado con el estrés. En el amor te interesará relacionarte con quien te valore y te haga sentir amado e importante.

Horóscopo hoy Virgo 6 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, en lo que se refiere a tu economía, es tiempo de meditar sobre nuevas inversiones y por tu parte ahorra más. El amor te preocupa, debes ordenarte y mejorar como persona, ya luego el amor llegará para ti. Intenta hacer ejercicio, te mantendrá saludable. Sal a caminar en las mañanas y comienza el día con las mejores energías.

Horóscopo hoy Libra 6 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, se vienen grandes propuestas laborales, es tu oportunidad de brillar y demostrar cuanto potencial tienes. Es el momento de hacer algo bonito por la persona que amas, tienes el poder de ser galante con tus palabras y tu manera de conquistar. Se viene una situación sentimental, pero no debes permitirte caer en una monotonía.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, cuidado en caer en ambiciones del pasado y no inviertas por invertir, piensa bien las cosas antes de actuar. Fastidiosas pruebas médicas, pero necesarias para mejorar y prevenir en la salud. Recuerda hacer pausas activas antes de comenzar tu jornada laboral. Al mal tiempo buena cara, paciencia. Es Buen momento para iniciar tus estudios.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, no te obsesiones con un proyecto que no se llevará a cabo, no inviertas por pura ilusión. Descubres una mentira que te han ocultado por años. Tienes muy cerca a alguien que tiene mucho interés por ti, ve con calma y conoce a nuevas personas. Te sentirás cansado y bajo de energía, es momento de tomar un descanso irte de viaje o de paseo.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, el estrés y la ansiedad pueden causar insomnio, busca actividades que te ayuden a relajarte. No todo lo que sucede es grave, mantén la calma. Deberías tomar un buen descanso, te vendría muy bien para reponer fuerzas y fortalecer tu salud en general. Hoy es buen día para contactarte con personas de las que te habías alejado.

Horóscopo hoy Acuario 6 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, tendrás que hacer unos arreglos en tu vida. Cuidado con tener problemas con personas más joven que tú, evítalas. Sé paciente. El amor renacerá y es posible que encuentren la manera de revivir una relación pasada, es bueno comenzar de cero. Tienes el don de hacer sentir bien a quién te rodea, te rodeará una buena energía.

Horóscopo hoy Piscis 6 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, en medio de esta situación actual, has aprendido cómo trabajar en casa, ahora deberás sacarle más provecho a todo. Se vienen cosas buenas para ti algo increíble, pero debes mantener la calma. No vayas demasiado rápido y toma tu tiempo en la toma de decisiones sobre proyectos o negocios. Sentirás admiración por tu pareja, valórala cada día más.

