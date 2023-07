Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 6 de julio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de julio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, se te ha complicado escuchar los consejos que otros te ofrecen, esto, te hará cometer varios errores. Tómate tiempo para meditar. Desarrollando innatas cualidades como la paciencia, no padecerás tantos problemas. La distracción que has tenido últimamente te hará perder grandes oportunidades. Vecinos amigos que te piden ayuda en un problema.

Horóscopo hoy Tauro 6 de julio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, haz caso sólo a tu corazón, no prestes atención a ciertos comentarios negativos que solo buscan desestabilizarte. Alergias relacionadas al uso de un producto, presta más atención. Ser conformista no ayudará a tu crecimiento personal. Desafía tus propias convicciones, hasta conseguir los objetivos que te trazaste.

Horóscopo hoy Géminis 6 de julio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, tu estado de ánimo estará en alza. Será importante que expongas todo tu potencial físico y anímico para sobreponerte. Recibes una sorpresa de una persona especial para tu familia. Comienza a considerar iniciar una relación estable y deja las aventuras a un lado. A veces la soledad permite razonar, tenerlo en cuenta no está demás.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de julio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, los cambios que hagas en tu dieta diaria quizás formen una actitud primaria en lo que tengas que hacer más adelante. Posibles viajes permitirán el descanso deseado y necesario. Lo mejor será que tomes las debidas precauciones con tu salud, cuidándote del clima y en la alimentación. Hoy encontrarás un objeto que habías perdido hace tiempo.

Horóscopo hoy Leo 6 de julio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, tus deficiencias a la hora del trabajo en equipo te traerán problemas, debes comenzar a delegar. Deberás tomar una decisión sobre un rumbo que promete ser positivo para ti y los tuyos. Estrés por causas económicas. Tomate las cosas con calma. No te excedas ante irregularidades que se te presentan en tu salud; sé minucioso.

Horóscopo hoy Virgo 6 de julio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, cuídate de las inclemencias del tiempo porque conspirarán contra ti. Los cambios de temperatura serán contraproducentes. Alegrías provenientes del extranjero. Una persona que te guarda rencor por un evento de pasado te buscará para conversar. Una persona llega a ti para pedirte un consejo. Tu salud esta algo débil, requiere de tus cuidados.

Horóscopo hoy Libra 6 de julio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, contágiate de la alegría que hay en tu entorno y aviva esa energía positiva, te hará mucha falta para enfrentar los conflictos que está por venir. Buscarán involucrarte en un tema legal. No dejes a nadie de lado. Hijos que te extrañan. Tu circulación arterial será algo dudosa. Tu baja de defensas hará que te dejes llevar por la impaciencia e irritación.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de julio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te favorece una dieta balanceada rica en vitaminas y minerales. Hay una persona que te busca a diario para salir contigo, si realmente te gusta, date la oportunidad. No puedes pasar tu vida dependiendo económicamente de otros, es el momento de valerte por ti mismo. Opta por mantener tu agresividad bajo control.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de julio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, aconsejable que consumas productos naturales antes de hacer un serio análisis de tu organismo. Resultados a corto plazo. Ciertos pensamientos negativos invadirán tu mente el día de hoy, no dejes que esto te detenga. Tu trabajo amerita mucha más concentración. No dejes que tu orgullo te tape la realidad, veces es mejor ceder un poco.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de julio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, es hora de dejar atrás el pasado, esto te está impidiendo avanzar con todo aquello que te has propuesto. Abre tu círculo de amistades y permítete conocer a más personas, no debes ser tan cerrado que muchas veces no sabemos las oportunidades que no perdemos. Comienza a confiar más en ti mismo y en tus capacidades.

Horóscopo hoy Acuario 6 de julio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, no le des importancia a los comentarios malintencionado de otras personas. Ideal será que recurras a los alimentos más naturales y evites todas las bebidas artificiales y las que contengan gas. La sensibilidad de tu pareja se encontrará a flor de piel el día de hoy. Es el momento de encarar los nuevos desafíos que la vida pone en tu camino.

Horóscopo hoy Piscis 6 de julio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, la desconfianza es lo que abunda en ti después de tantos sufrimientos, pero es necesario que recobres la confianza en ti y el optimismo en el mañana. Proponte esforzarte mañana y darle prioridad a diario sobre otras cosas menos importantes. Baja los decibeles, la ansiedad no te llevará a ninguna parte.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

