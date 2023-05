Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 6 de mayo del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 6 de mayo de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, te separas de una persona, a veces la distancia te hace reflexionar. Usa tu intuición y aléjate de quien te hace daño. Debes aprender a afrontar las cosas con buena actitud. Se revive la pasión con un amor ya conocido, se rompen las cadenas de la monotonía y juntos experimentar la plenitud. Disfruta la gran armonía que te regala tu entorno

Horóscopo hoy Tauro 6 de mayo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, estos días serán un tanto distintos, mantén la calma y tu equilibrio. Descubrirás en ti habilidades que no sabías que tenías, estas debes reforzarlas para poder lucrar con ellas. Te tocará ser la pieza fundamental en un momento crítico familiar, debes ser fuerte. Necesitas un tiempo para ti y dejar de pensar en los demás.

Horóscopo hoy Géminis 6 de mayo de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, te sientes muy desganado, debes animarte y no perder la fuerza. No confíes en todas las personas que se te acerquen, puede que te engañen. Recibirás de un familiar fuertes críticas sobre las decisiones que has tomado hasta ahora. Tienes potencial para hacer el emprendimiento que tanto has esperado, confía en tus instintos.

Horóscopo hoy Cáncer 6 de mayo de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, te conviene invertir dinero en este momento, son días buenos para ti. Las personas que se encuentran a tu alrededor pueden sentirse aludidos o a la defensiva después de tu valioso desempeño, cuida cada una de tus palabras para que no sean usadas en tu contra. Tendrás mucho éxito en el amor y mucha afinidad con quien este a tu lado.

Horóscopo hoy Leo 6 de mayo de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, date una nueva oportunidad en tu vida, nunca es tarde para aprender y comenzar de nuevo. Concreta una fecha para reunirte con la familia para tratar diversos temas. Te hacen un reconocimiento y te da satisfacción. Un familiar en este momento necesita de tu apoyo. No dejes cabos sueltos, deja todo claro en una conversación.

Horóscopo hoy Virgo 6 de mayo de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, esa mala actitud te hará perder importantes amistades que tiene gran estima hacia ti, controla tu temperamento. No busques en cualquier persona llenar un vacío que ha dejado una persona del pasado. Debes tener un espacio para desconectarte y alejarte de tanto estrés. Manéjate con cuidado en tu trabajo y no confíes en nadie.

Horóscopo hoy Libra 6 de mayo de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, los problemas son pasajeros, no te tomes las cosas tan a pecho y deja fluir las situaciones, poco a poco todo tomará su lugar. Un nuevo amor llega tu vida y llega para quedarse. No dejes de luchas así la cosa se ponga difíciles. Tendrás una propuesta económica que te tentará a cambiar de trabajo, debes evaluar bien los beneficios del cambio.

Horóscopo hoy Escorpio 6 de mayo de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, no tiene que pasarte algo grandioso para que seas feliz, basta con que tengas en tu rostro una pequeña sonrisa y todo saldrá bien. Te han mentido tanto que te dificulta volver a creer, es momento de abrir tu corazón. Evita las comidas chatarras, estás jugando con tu salud. Estás rodeado de personas con un afecto verdadero y sincero hacia tu persona.

Horóscopo hoy Sagitario 6 de mayo de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, el estrés constante te está jugando una mala pasada quitándote el sueño por las noches. No busques amor en aquellos que te ofrecen consuelo, te estás ilusionando con la persona equivocada. Evita los pensamientos demandantes con una pequeña meditación. Los momentos más bonitos también lo vivimos en familia.

Horóscopo hoy Capricornio 6 de mayo de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, tendrás días inestables económicamente, pero no te preocupes que todo es temporal. Recuerda que después de la noche llega el día y éste resplandecerá en tu vida para bien. Problemas en la casa por falta de orden. La ansiedad está descontrolando tu alimentación, presta mayor atención a eso. Es un momento de conciliación y apoyo familiar.

Horóscopo hoy Acuario 6 de mayo de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, un dinero llega a tus manos, adminístralo bien, ahorra un poco para una inversión que realizarás más adelante. Una persona intenta difamarte con tu entorno social, toma tus precauciones. Ten en cuenta las cosas que has logrado hasta ahora para motivarte. No vivas de ilusiones, se realista y actúa correctamente. En la salud tendrás malestar general.

Horóscopo hoy Piscis 6 de mayo de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, se te olvidan las cosas, haz una pausa y respira, tomate un minuto para concentrarte mejor. Regresarás nuevamente el equilibrio económico para ti. Haz borrón y cuenta nueva, no siempre es malo empezar de cero y menos cuando de amor se trata. Tu salud está muy bien, pero te conviene hacer algo que te active.

