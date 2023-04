Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 7 de abril del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de abril de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, hoy es un buen día para descansar, no siempre se tiene que estar al cien por ciento. Sal a caminar en las mañanas y comienza el día con las mejores energías. Cárgate de energías positivas. Deja que la vida sea la que se encargue de cobrarse eso que tanto te agobia, la mejor parte siempre la tendrán los justos.

Horóscopo hoy Tauro 7 de marzo de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, es momento de emprender un negocio y un nuevo camino amoroso, hay una luz que favorece tu destino, recibirás bendiciones. Te sentirás preocupado por una situación tensa en la familia, una verdad saldrá a flote y te sorprenderás. Te conviene no quedarte en casa, incluso si aún sientes cierto cansancio. Anímate a salir conoce nuevas amistades.

Horóscopo hoy Géminis 7 de abril de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, por el estrés tendrás dolor de cuello y parte alta de la espalda. Es importante que estés en movimiento, realiza actividades que ejerciten tu cuerpo y tu mente. Cuida tu corazón. No pierdas el tiempo en personas que no valen la pena y deja que los acontecimientos vayan surgiendo. Cumples con tus compromisos con sacrificio, pero con responsabilidad.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de abril de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, el dinero te llega de una forma inusual, manéjalo con calma y no te desesperes. Una persona está buscando tu perdón, debes analizar muy bien la decisión que tomes. Deja de obsesionarte con las cosas que no sucederán. Un amor que creías olvidado regresa a tu vida. Haz deporte para desahogarte y mantener tu mente ocupada eso ayudara mucho.

Horóscopo hoy Leo 7 de abril de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, sabrás que estás en una buena racha cuando cumplas ese objetivo que anhelas, vendrá muy pronto. Inician días difíciles donde la fortaleza será tu única compañera. Deja que la vida sea la que se encargue de cobrarse eso que tanto te agobia, la mejor parte siempre la tendrán los justos. Busca el apoyo y unión familiar en este momento difícil.

Horóscopo hoy Virgo 7 de abril de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, eres libre da dar tu opinión no dejes que nada ni nadie te calle. Excelente comunicación con la familia y amigos. Debes tomar tus propias decisiones y dejar de contar con los demás. Tienes el riesgo de perder los nervios y padecer estrés. Disfrutarás como nunca de las aventuras y los romances que te llegan, aprovéchalas al máximo.

Horóscopo hoy Libra 7 de abril de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, una persona cercana se siente ofendida por algo que has dicho. Te darán un regalo, no rechaces algo que te obsequien. Tu lealtad es tu principal virtud a la hora de trabajar, esto te hará llegar lejos. En medio de esta situación actual, has aprendido como trabajar en casa, ahora deberás sacarle más provecho a todo.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de abril de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, el dinero es de suma importancia para ti y tendrás la capacidad para conseguirlo, eres trabajador y te gusta luchar por aquello que deseas. Es buen momento para el amor, te llegará de la manera más repentina, las cosas buenas llegan por algo. Aléjate de las personas negativas, piensa en positivo y no confíes en nadie, solo en ti.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de abril de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, en lo que se refiere al tema laboral, te espera un nuevo trabajo, un nuevo ambiente que te motivara a crecer. Te molesta la llegada de alguien a tu casa, sientes que no es el momento y que invaden tu privacidad. Estarás un poco nervioso, relájate. Tendrás encuentros donde hay reconciliaciones. Se aclarará un asunto familiar.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de abril de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, saca toda tu fuerza y tu pasión para planificar algo especial, un nuevo emprendimiento se concretará de manera positiva. Te estarán dando un dinero que te debían. Una situación te va a llevar a ser el centro de atención de todos, es momento de aprovechar las oportunidades y confía en tu carisma natural.

Horóscopo hoy Acuario 7 de abril de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, una persona te ofrece apoyo para solventar una deuda. Reconocerán tu esfuerzo y se abrirán nuevas ofertas laborales. Toma la iniciativa para nuevas aventuras con tu pareja. Debe evitar los conflictos con tus compañeros de trabajo y se mucho más claro en tus palabras para evitar malos entendidos. Todo lo que estaba oculto saldrá a la luz.

Horóscopo hoy Piscis 7 de abril de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, afronta los cambios con valentía, no dudes en conectar con las mejoras que sean necesarias para avanzar a tu camino. Tendrás que tomar una difícil decisión, tienes la responsabilidad de hacer lo correcto más allá de tu conveniencia. Deja que las situaciones que ya no puedan sostenerse solo terminen de pasar, adáptate a nuevo que viene.

