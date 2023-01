Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 7 de enero del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 7 de enero de 2023

Aries, búsqueda de satisfacciones espirituales. Saliendo de una situación incómoda para entrar en una etapa de novedades. Pondrás fin a una situación. Persona joven se convierte en tu aliada. Ya es hora que te sientas mejor que dejes la tristeza atrás, purifica y libérate de esas emociones negativas. Cuidado con caídas.

Horóscopo hoy Tauro 7 de enero de 2023

Tauro, te preguntas cómo llegaste a una situación como ésta, pronto pasará. Una situación que resolver en el amor en los próximos días te mantendrá tenso y preocupado. Te sentirás motivado y seguro de ti mismo. Buenos momentos. Sentirás ganas de proteger más a los tuyos y veras la mejor forma de hacerlo. Días de cambios profundos en ésta inicio de año.

Horóscopo hoy Géminis 7 de enero de 2023

Géminis, estás indeciso, no sabes cómo actuar ante una situación en especial, hazlo con madurez. Escucha tu voz interior y no tus impulsos. Vencerás una situación y logras el éxito deseado. En espera de una respuesta importante para ti. Consideras un viaje o una actividad con una persona cercana, será para bien, pero tomen todas las precauciones y cuídense.

Horóscopo hoy Cáncer 7 de enero de 2023

Cáncer, cuídate de una persona que se acercara a ti para perturbarte y enredarte, escucha, pero no te involucres. Controlarás tus impulsos y te tomarás las cosas con más calma. No dudes de las decisiones que tomes, mantente firme en lo que quieres realizar. Momentos divertidos con alguien especial.

Horóscopo hoy Leo 7 de enero de 2023

Leo, no arriesgues si no estás seguro a un paso que piensas dar. Tendrás una breve aflicción a nivel familiar, pero pasara rápido. Llénate de momentos agradables, una buena conversación con una amistad o cantar canciones alegres es una buena terapia. Debes de cooperar más en casa, las personas se quejan de tu falta de interés por no hacer las cosas.

Horóscopo hoy Virgo 7 de enero de 2023

Virgo, te sentirás cargado y cansado pero feliz por haber ayudado a quien lo necesitaba. Conversaciones con personas con las que llegas a un acuerdo promisorio. Cuidado con amores ocultos. Llamadas importantes que debes atender. Te preocupa la salud de un familiar, le brindaras la atención que necesita.

Horóscopo hoy Libra 7 de enero de 2023

Libra, alguien que te busca para darte una sorpresa y piensa ofrecerte algo para ayudarte. Nuevos negocios, piensa bien lo que vas hacer. Estarás reflexivo y con ganas de hacer grandes cambios, hazlo despacio, un día a la vez. Pensarás hacer un cambio o mudarte apenas puedas, necesitas sentirte seguro y abrir la posibilidad de adquirir algo propio.

Horóscopo hoy Escorpio 7 de enero de 2023

Escorpio, llegará ese día, pero debes de saber esperar, mientras tanto planifícate mejor para que todo te salga bien. Buen mes para hacer negocios nuevos, este año te irá muy bien, ten fe. No te dejes abatir por los problemas y levanta ese ánimo y comienza hacer cambios en tu vida, ordena tu habitación y colabora. Contacto a sitios naturales.

Horóscopo hoy Sagitario 7 de enero de 2023

Sagitario, todo lo detenido inicia movimientos. Rechazas las mentiras, eres claro y esperas lo mismo de los demás. Compras en un sitio especial de alimentos muy frescos, mantén tu distancia y cuídate. Tendrás un reencuentro muy inesperado. Una persona muy especial que está cerca de ti se cruza en tu camino para bien. Analiza bien tu entorno y saca de tu vida a quien te falle.

Horóscopo hoy Capricornio 7 de enero de 2023

Capricornio, estás luchando por algo que ya es tuyo, mira lo que tienes pendiente por hacer y concéntrate en eso. Época de cuidar tu salud y la de tu familia, ten cuidado ahora más que nunca. Evaluaras a que personas alejar de tu vida y con cuales te quedarás. Empiezas el año con mucha energía, eso te harpa más fuerte y capaz de lograr tus objetivos este año.

Horóscopo hoy Acuario 7 de enero de 2023

Acuario, debes estar más seguro de lo que quieres y cómo lo quieres. Analiza la situación que pasaste, revisa lo aprendido. nada es igual, pero tienes nuevamente una oportunidad, aprovéchala. Una persona cercana pensando en voz alta te sorprenderá con lo que dice. Deja el miedo, la inseguridad y todo aquello que te atrasa.

Horóscopo hoy Piscis 7 de enero de 2023

Piscis, deja el miedo a un lado y lucha por lo que quieres. Cree en ti mismo y no te dejes llevar por la ira o impotencia. Se constante y no te decaigas. Si calmas tu ansiedad con actividades te sentirás motivado para hacer otras cosas como trabajar o estudiar. Momentos que te afligieron quedarán en el olvido.

