Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, jueves 8 de junio del 2023 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 8 de junio de 2023 (21 marzo al 19 abril)

Aries, te sentirás con las manos atadas por no poder ayudar a las personas que amas como quisieras, a veces la mejor ayuda que puedes ofrecer es a través de una palabra de aliento y esperanza. Toma tiempo para ti mismo y equilibrar la actividad con la relajación. Las cosas suceden por algo, solo debes pensar bien antes de actuar.

Horóscopo hoy Tauro 8 de junio de 2023 (20 abril al 20 mayo)

Tauro, ábrete a nuevas experiencias, proyectando ante ti lo que quieres, deja atrás la confusión que te impide crecer. Tu bienestar se fortalece en todos los sentidos, te notarás con el impulso necesario para colmar de vitalidad tu ser. Lo único que tienes que hacer es tener fe y confiar que hay personas que te quieren y te van a ayudar.

Horóscopo hoy Géminis 8 de junio de 2023 (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, ordena, elimina lo inútil, pon las cosas en su lugar con paciencia y sabiduría, solo así lograrás alcanzar tus objetivos. Podrás comunicarte claramente y persuadir a los demás de que te apoyen en tus planes. El liderazgo debe mantenerse, a pesar de las dificultades, tendrás todas las herramientas para ir más allá de los límites.

Horóscopo hoy Cáncer 8 de junio de 2023 (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, semana donde darás un giro importante en todos tus asuntos, y en la forma de hacer las cosas. No te inmiscuyas en cosas que no te corresponden. Evita problemas ajenos, puedes aconsejar, pero no seas participe del problema ya que te perjudicará enormemente. Ve por lo que debes resolver, dándole la atención requerida sin dispersar la energía.

Horóscopo hoy Leo 8 de junio de 2023 (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, es en momentos de romper con lazos del pasado y con algunas costumbres que ya no traen nada en tu vida. Llega a ti ideas nuevas de emprendimiento, tómalo con calma. Una amistad sincera te ayudara a resolver un problema y estarás agradecido por ello. Mantén una mente abierta y flexible y no te preocupes por cambiar de opinión si es necesario.

Horóscopo hoy Virgo 8 de junio de 2023 (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, evita pensamientos que te dispersen de tomar las acciones que no te permitan concretan lo que debes hacer para alcanzar cada uno de tus objetivos. Habrá reciprocidad en el amor, pero cuidado los celos no son tu mejor aliado. Cuidar la salud será fundamental para afrontar los retos que se presenten. Ábrete a lo que viene.

Horóscopo hoy Libra 8 de junio de 2023 (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, enfoca tu mente, corazón y voluntad en cortar aquello que no te deja avanzar e iniciar el nuevo ciclo, suelta los apegos, asume responsabilidad en tus acciones y continua. . Aprovecha todo el tiempo que puedas, dale un nuevo enfoque a lo que hagas, no seas tan visceral y testarudo. Tu palabra es el Progreso.

Horóscopo hoy Escorpio 8 de junio de 2023 (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, te sentirás traicionado y eso no será bueno para ti, no dejes volar tu imaginación, aprende a controlar tus emociones. Calma y paciencia serán la clave de tu éxito. Te dedicarás a las plantas y a pintar para distraerte y verás la posibilidad de emprender un negocio desde casa. Tu palabra es la Estabilidad.

Horóscopo hoy Sagitario 8 de junio de 2023 (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tu instinto protector estará en alerta máxima y tendrás ganas de cuidar a quienes más quieres de cualquier eventualidad. También estarás muy centrado en tus objetivos, y no te dejarás distraer por nada que te aleje de ellos. Es un buen momento para tomar decisiones importantes y avanzar en tus proyectos. Tu palabra la Voluntad.

Horóscopo hoy Capricornio 8 de junio de 2023 (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, la oportunidad perfecta está por llegar, lo sentirás de inmediato y no puedes darle paso a la duda. Resguarda todo lo que te pertenece, no dejes nada a la suerte y menos que sean llevadas por manos inexpertas. Manejarás un fuerte impulso que te guía a llevar el liderazgo más allá de los límites. Tu palabra es la Dirección.

Horóscopo hoy Acuario 8 de junio de 2023 (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, toma las cosas con calma, no te dejes llevar por el impulso. Concentra tu fuerza en lo que realmente sea necesario, ve resolviendo las situaciones que tienes pendiente. Detente, observa, no es tiempo de actuar, sino de reorganizar y espera el momento favorable para avanzar con seguridad y aplomo.

Horóscopo hoy Piscis 8 de junio de 2023 (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, cuenta hasta diez antes de actuar o responder a alguna situación, esa acción te mantendrá en zona segura durante los cambios imprevistos que se presenten. Pon la vista al frente y no te distraigas, tu fuerza y poder de voluntad te harán llegar a donde quieres. Toma con fuerza la verdad y déjate guiar por lo que realmente nace de tu interior.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

HORÓSCOPO SEMANAL del 5 al 11 de junio

Horóscopo del dinero y decretos para la semana del 5 al 11 de junio

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2023.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 20 enero a 18 febrero Acuario 19 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 21 noviembre Escorpio 22 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 19 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO