Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, es momento de liberarte de pasiones inapropiadas. Hay una persona que ha estado presente en tu vida y que necesitas dejar ir; es tiempo de cerrar ciclos. Si te caes, recuerda que aprender a levantarte es parte de tu proceso de crecimiento. Cada día trae consigo la oportunidad de aprender algo nuevo y de transformar tu rutina. Te involucrarás en actividades con niños.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, estás por resolver asuntos relacionados con vehículos y documentación. La angustia que te ha mantenido desvelado está por terminar. Tendrás reuniones urgentes que pueden retrasar otros compromisos; organiza bien tu tiempo para completar tus tareas pendientes. Deja atrás la tristeza y fortalece tu fe en ti mismo. Pronto recibirás una prórroga para asuntos pendientes.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, se concretará una reunión o situación importante que te traerá buenas noticias. Ten cuidado con posibles infecciones. Mantente objetivo y constante; una vez que tengas claridad, persigue tus metas con determinación. Recibirás una noticia que podría incomodarte un poco; sé comprensivo y permite que la situación fluya. Dedica tiempo a un lugar especial para meditar y conectar con la naturaleza.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, vas por buen camino; sigue esforzándote y verás resultados positivos. Recibirás un consejo sabio de alguien que te aprecia; tenlo en cuenta, ya que estás en un proceso de aprendizaje. Ganarás un ingreso extra; adminístralo bien, sobre todo en estos tiempos difíciles. Actuarás como mediador entre dos personas para evitar conflictos. Un amigo cercano te enviará un mensaje especial.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, cumple con lo que te propones y disfruta de nuevas amistades. Buscarás a un familiar para aclarar un malentendido. Considera comprar un regalo para alguien especial que se encuentra lejos. No te dejes abrumar por las dificultades; todo pasará. Alguien te ofrecerá su apoyo. Colabora más en el hogar y rompe con la rutina. Recordarás a alguien del pasado con alegría.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, en el amor, recordarás una situación del pasado que te hará sonreír. Nunca digas “nunca”. Si tienes pareja, es momento de enfrentar lo que les incomoda. Dispondrás de dinero para invertir; medita bien sobre cómo utilizarlo. Necesitarás recuperarte emocionalmente; pon de tu parte y lo lograrás. Podrías sentir ansiedad por un viaje debido a la incertidumbre sobre tu regreso.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, te enfrentarás a exigencias por parte de quienes dependen de ti. Una historia de amor persistente sigue su curso. Necesitarás habilidades organizativas para salir airoso de esta prueba. Si canalizas tu ansiedad a través de actividades, te sentirás motivado para trabajar o estudiar. Tendrás que resolver un asunto familiar relacionado con tus hijos. Asistirás a una reunión donde vivirás momentos especiales.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, confía en ti mismo y no dejes que la ira o la impotencia te dominen. Mantén los pies en la tierra; así resistirás cualquier tempestad. Alguien te está observando en redes sociales; no pasas desapercibido. Experimentarás avances en el amor y un reencuentro con el pasado. Practica la tolerancia con tu pareja; ella no es responsable de tu estado emocional. Mantén la calma.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tienes en tus manos las herramientas necesarias para lograr tus objetivos; esfuérzate más y los resultados llegarán pronto. Atrévete a hacer aquello que antes te daba miedo y vive nuevas experiencias. Ten cuidado con posibles tropiezos que podrían lastimarte. Realizarás una aclaración a tiempo con tu pareja. Se acercan días mejores.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, valorarás a una nueva amistad dispuesta a escucharte y apoyarte. Comenzarás estudios o entrenamientos; organízate para aprovechar al máximo tu tiempo. Tu recuperación será rápida, pero aún debes cuidar tu salud. Superarás problemas emocionales. Evita conflictos en el trabajo; habrá un desacuerdo que necesitarás abordar.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, deja atrás tus miedos y abre tu corazón a las cosas buenas que están por venir. Un amigo te compartirá una situación sorprendente; ofrécele tu apoyo en lo que puedas. Recibirás una buena noticia. Ten confianza; el trabajo que esperas te brindará más estabilidad. Ayudarás a otros en momentos difíciles, basándote en tu experiencia.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, estás recuperando poco a poco tu brillo; tu persistencia es valiosa. Sientes que hay un obstáculo, pero debes luchar para superarlo. No interrumpas ningún tratamiento médico, ya que podría complicarse tu salud. Recibirás un mensaje especial que te llevará a la reflexión. Considera adquirir mercancía para renovar tu negocio.