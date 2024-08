¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este jueves 15 de agosto de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, aclararás tus conflictos internos y te sentirás seguro de tus sentimientos. Te harán una invitación donde pasarás gratos momentos con tus amigos. A veces, dar espacio al otro puede fortalecer el vínculo; el respeto por la individualidad es esencial en cualquier relación. Hoy sería importante ejercitar tu selectividad en el medio social, no actuar a sentimiento y menos por impulsos.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, día de novedades; alguien llegará a tu vida trayendo cambios maravillosos. Conocerás gente nueva, intercambiarás ideas y empezarás a hacer planes con una visión positiva. La conexión emocional es tan importante como la física; dedica tiempo a fortalecer vuestro vínculo emocional. Mejor ser muy light para aprovecharlo más.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, confiar tus asuntos afectivos a personas que no conoces bien provocará comentarios. La persona que tiene un compromiso pendiente contigo te pedirá más tiempo; no desconfíes. Un mensaje de amor inesperado puede alegrar el día de tu pareja; a veces, las palabras pueden ser un gran consuelo. Deberás poner en práctica el don de tu astucia como dé lugar.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, sus esfuerzos quizás no den los frutos convenientes o los esperados por ti. Debes evitar todo enfrentamiento y las luchas de poder con tus pares y superiores, no te aportarán nada por el momento. La colaboración y el trabajo en equipo son esenciales en el amor; juntos pueden lograr mucho más de lo que harían por separado.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, posiblemente no sea el momento para hacer inversiones de negocio, no es el mejor tiempo para suponer. Si estás iniciando una relación, define para ti mismo qué esperas, qué darás y qué recibirás a cambio. Maneja tus logros con mayor discreción para evitar despertar celos en personas cercanas que solo se interpondrán en tu camino.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, tu sensibilidad se manifestará de forma natural. Debido a algunas tensiones interiores que deberás soportar, estarás más expuesto a somatizar algunas dolencias. Te sentirás a gusto con esa persona sensible y cariñosa, y te comunicarás de manera fluida con tu enamorado. Mantén relaciones sociales saludables para apoyar tu bienestar emocional y mental.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, tu carácter no te permitirá corresponder al interés que te demostrará alguien muy cercano. No delegues tus obligaciones a terceros; los resultados no serán de tu agrado. Atento, que podrías provocar situaciones que no quieres en realidad. Has pasado por muchas tristezas que ahora no te permiten confiar; olvida el pasado.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, no te conviene ausentarte de tu trabajo porque alguien puede aprovechar la oportunidad. Sigue el nerviosismo y posiblemente vuelques esa tensión sobre quienes no deberías hacerlo. En el trabajo sientes que das mucho y no lo reconocen. Vendrán momentos difíciles. Te toca decidir entre tu trabajo y tu familia.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, hoy sentirás nostalgia del pasado; no hagas comparaciones que solo te confundirían. Noticias de ascensos en tu entorno laboral te pondrán de buen humor. No reprimas tus sentimientos. Inteligencia y apertura de mente te traerán suerte; reconoce tus capacidades y logra plena confianza en ti mismo.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, se avecinan cambios importantes en lo sentimental que te devolverán la alegría. Evita inmiscuirte en discusiones de terceros; podrías quedar mal frente a tus superiores. Aunque en tu historial no abunden relaciones estables, alguien atrapará tu atención. Mantenga en este tiempo un trabajo sostenido, donde todos reconocerán su liderazgo, que destacará su rol.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, superarás tristezas y decepciones sentimentales; estarás de buen ánimo. Buscarás la forma de incrementar tus ingresos económicos y encontrarás una excelente opción. Que las cosas salgan a tu gusto puede ser una tarea muy difícil hoy, por lo que no tengas grandes expectativas ni te desgastes, mejor algunas veces postergar.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, los sentimientos fluirán con naturalidad y harán muy cálido tu día; estarás muy atento. Tus esfuerzos obtendrán su recompensa; un aumento económico está por llegar. No dejes que te avasallen y te pasen por encima. Momento para conseguir una actividad más artística; tienes dones para hacerlo; magnífico momento para idear proyectos.