Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, sábado 17 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 17 de diciembre de 2022

Aries, evita peleas y discusiones, aunque se acerquen a ti sin sentido, simplemente apártate para no verte enredado en negatividades ajenas. Tu eres la persona más importante en tu vida, valórate. Logras vencer a rival sentimental. Capacidad para oír y sentir, para empatizar. Mostrarás sinceridad y verdad al hablar. Hecho curioso con unas llaves.

Horóscopo hoy Tauro 17 de diciembre de 2022

Tauro, eres libre si te sientes libre y no te amarres a situaciones conflictivas que se convierten en toxicas para tu vida. Conecta con tu valentía y ponle especial atención a construir una fuerza de voluntad inquebrantable. Viajes cortos por disfrute. Tradiciones familiares te harán tomar decisiones. Saldrás de un apuro.

Horóscopo hoy Géminis 17 de diciembre de 2022

Géminis, tranquilidad interior, experimentas una paz interna muy grande. Deberás estar pendiente de una persona que venga a reclamarte algo, se acercara con malas intenciones. Cuida tu descanso para no perder el equilibrio en tu funcionamiento habitual, te mantendrás bajo mucha tensión, pero no debes dejarte abrumar por ello.

Horóscopo hoy Cáncer 17 de diciembre de 2022

Cáncer, deja que tu fuerza interior pueda brillar y que sea capaz de ir más allá para alcanzar tus sueños, no te límites. Cuidado con extraviar cosas de tu casa. Logras vencer y obtener un éxito. Te verán radiante en un encuentro especial. Llega alguien del pasado que nunca has podido olvidar. Cuida tu espalda de situaciones inesperadas que se manifiesten en traición.

Horóscopo hoy Leo 17 de diciembre de 2022

Leo, elimina toda negatividad de tu entorno, es necesario alejarse de lo que te afecta y perturba tu bienestar. Problemas gástricos que te preocupan y ve al médico a tiempo. Organizas las compras para la navidad. Gasta solo lo necesario. Date tiempo para descansar y engreírte, lo mereces. Te saldrá un trabajo en otro sitio. Reuniones importantes.

Horóscopo hoy Virgo 17 de diciembre de 2022

Virgo, serán días agridulces, donde podrás experimentar altibajos que tratan de desequilibrarte. No juegues con los sentimientos de aquellas personas que en realidad te quieren. Tus palabras tendrán poder. Una experiencia espiritual que te renovará tu Fe. En la salud cuídate de órganos de la parte digestiva, como el colon y el estómago.

Horóscopo hoy Libra 17 de diciembre de 2022

Libra, aleja los pensamientos negativos de tu mente, no debes ver el vaso medio vacío, tener una actitud positiva ante las situaciones sin duda te dará la ventaja. Un reencuentro con viejos amigos te hará bien. Pasarás horas románticas con alguien muy especial. No juegues con tu pareja, no juegues con el amor. Éxito en un negocio.

Horóscopo hoy Escorpio 17 de diciembre de 2022

Escorpio, apártate de los problemas, no te dejes llevar por el impulso, solo empeorará las cosas y no te lo puedes permitir. Nuevas decisiones te confrontan con lo que realmente quieres. Estás entrando a una nueva fase de crecimiento, tanto personal como espiritual, es tu destino. Ten cuidado en oficinas públicas con personas agresivas o desconsideradas.

Horóscopo hoy Sagitario 17 de diciembre de 2022

Sagitario, celebraciones llegan a pesar de lo revuelto de los días, no pierdas la esperanza. Los peores golpes siempre te los dará alguien muy cercano. Busca las salidas para motivar el cambio. Salidas y celebraciones en muy buena compañía. Tu bienestar es lo más importante, cuida tu respiración y también de las alergias, estarás muy sensible estos días.

Horóscopo hoy Capricornio 17 de diciembre de 2022

Capricornio, no veas sombras donde no existen, tu luz es capaz de llenar de color todo lo que intente perturbarte, tu fuerza es enorme. Mantén tu generosidad, bondad y buen juicio, te hará falta. Deberás enfrentarte a una decisión crucial que puede alterar el curso de tu vida. Alguien querrá ofenderte y tú no le harás caso.

Horóscopo hoy Acuario 17 de diciembre de 2022

Acuario, tendrás reuniones importantes que pueden dar grandes frutos, si logras ir por el camino correcto. Algo con persona muy amorosa hace que cambie tu día para bien, siempre se aprenden cosas nuevas anímate y sigue luchando por lo que deseas. Habrá dificultades en lo que haces, pero saldrás airoso. Molestia con una amistad y cosas por aclarar.

Horóscopo hoy Piscis 17 de diciembre de 2022

Piscis, escucha tu yo interno y guíate con confianza. La fuerza que nace desde tu interior es enorme, conecta con tus deseos más profundos y busca la ruta perfecta para llegar a ellos. Estarás indeciso por la compra de un vehículo o bien mueble. Llega el dinero esperado para emprender un negocio. Firmas acuerdos con alegrías.

Puedes contactar a Carmen Briceño en su Facebook como Vidente Carmen Briceño - oficial y en su celular 915230771.

VIDEOS RECOMENDADOS

Horóscopo semanal del 12 al 18 de diciembre con las predicciones con Carmen Briceño

Horóscopo del dinero del 12 al 18 de diciembre con las predicciones con Carmen Briceño

Qué son los rituales de amor según la astrología

Los rituales para atraer la buena suerte, la salud, la abundancia y el cariño forman parte de la bienvenida al nuevo año. Las velas, las pirámides –que representan una manera geométrica sagrada– y las piedras como el cuarzo y la pirita pertenecen a esas recetas que tienen la posibilidad de impulsar la entrada de los especiales deseos a la vida de alguien en el 2022.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

PONTE A PRUEBA CON LAS TRIVIAS DE CORREO