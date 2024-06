¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este miércoles 19 de junio de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, realiza cambios en tu vida que alegren tu corazón. Notarás que caminarás más rápido. No tomes muy apecho las acciones de otras personas, no lo hacen pensando en hacerte daño. Tendrás una sensación de vacío, es necesario que busques ese punto de equilibrio interior y seguir luchando por todo aquello que deseas, no te desanimes.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, en tensión por un dinero esperado. Se cierran ciclos dolorosos en tu vida. Contacto con compañías de renombre. Disfrutarás el logro de tus propósitos, trabajando en equipo lograrás todo aquello que te propongas realizar. Mejora tu imagen ante las demás personas. Estarás muy sensible porque recibirás gestos de amor con pequeños detalles.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, la mala racha que has vivido hasta ahora llega a su fin, y esto solo dependerá de un importante acuerdo que debes cerrar. No puedes tener el control de todo, hay situaciones que inevitablemente se escapan de tus manos. Éxito, logros y triunfos se avecinan para tu vida, con mucho más esfuerzo que antes.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, una persona con gran inteligencia te ayudará a salir de un conflicto, prueba dura que te ha tocado vivir. Estarás en búsqueda de tu equilibrio, será un poco difícil en estos tiempos, pero tranquilo todo pasará. Mejorarás tu aspecto físico. Época de cambios. Cuidado con las decisiones que tomes bajo presión, puede que te equivoques.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, todo tiene su momento y su tiempo. Dedica un poco a las plantas para canalizar tu energía y aliviar el estrés. Debes de aprovechar el tiempo haciendo actividades que te ayuden a armonizar y equilibrar tus emociones. No centres tu atención en cosas tristes y alégrate. Deja el resentimiento en el olvido.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, el sol sale para ti y para los tuyos, solo ten fe. Estarás ansioso con mil ideas en la cabeza, realiza labores que puedas hacer con facilidad y en corto tiempo. La verdad y la justicia te ayudarán a aclarar tus caminos. Usa la prudencia pues el ambiente se pone tenso por temor a los cambios laborales repentinos. Estas romántico e inspirado, dedícale unas horas al amor de tu vida, disfrútalo.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, el arte será buena iniciativa para canalizar tus emociones. Escribe sobre lo que sientes como una terapia para sentirte con menos presión. Deberás tomar decisiones sobre una documentación que tenías pendiente. Mantente alejado de conflictos y de toda persona que desee involucrarte en problemas. Ocúpate de tu imagen, te ayudara en el trabajo.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, busca un nuevo camino en un nuevo lugar. Contrariedad profesional o en los estudios que se superan rápidamente. Encuentro inesperado. Después de un gran esfuerzo alcanzarás logros duraderos, lo habitual es que todo cueste esfuerzo. Planificarás un viaje por carretera. Recuperarás el tiempo perdido y verás resultados pronto.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, conflicto con personas donde impondrás tu punto de vista, escúchalos y llega a un acuerdo para evitar problemas. Conocerás a una persona que oculta algo, ten cuidado. El optimismo que te caracteriza te abrirá una importante oportunidad. Paciencia con esa persona que te gusta, no siempre irá a tu ritmo. Reaparecen antiguos amigos.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, ten calma y practica la paciencia, observa como las ideas para solucionar tus problemas comienzan a madurar en tu mente y empiezas a fluir mejor. No dejes pasar lo que te incomoda, hazle frente y aclara tus dudas con quien quiera ocasionarte dificultades. Buena noticia te hará cambiar de parecer. Debes controlar tu ansiedad.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, llénate de pensamientos positivos, a pesar de la adversidad mantén la calma y todo se ordenará nuevamente. Un escrito dulce y romántico llega a tus manos, tocará tu corazón. Realizarás diligencias para resolver una situación apremiante. Todo llegará rápidamente a tus manos, toma la mejor decisión. Logras quitarte un peso de encima.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, encuentras a una amistad que te orienta en algo que deseas. Llegarán nuevas oportunidades para ti. Tu palabra clave es la Sabiduría. Se acerca una persona que estaba alejada, es el inicio de una nueva etapa. Se resuelve algo pendiente con respecto a un documento. Te reclaman por haber criticado algo, debes moderar tus palabras no todos lo tomarán a bien.