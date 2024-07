¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este sábado 20 de julio de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, en el ámbito financiero, es fundamental estar alerta y tomar acción. Podría haber cambios en su trabajo, pero si los enfrenta con una actitud positiva, todo saldrá bien. En otro orden, hoy no es conveniente poner en práctica su creatividad, ideas e iniciativas. No debería dejarse llevar por la ansiedad y buscar la manera de estar en paz consigo misma.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, usa la tecnología para pasar tiempo con amistades y familia. Aléjate de las personas negativas. Si sufre de insomnio, debería practicar técnicas de relajación para poder dormir. Invierte esos ingresos extra en algo que te genere ganancias a mediano plazo, serán muy útiles en los momentos difíciles. Si bien tienes un día libre, aprovéchalo para generar ingresos extra.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, rompes una relación. El pasado queda atrás. Los que te conocen querrán acercarse a ti, tus palabras sabias alumbrarán sus caminos. Tus amistades valoran tu lealtad y te lo hacen saber. No debería dejarse llevar por su mente, ya que está muy propensa a perder los estribos. En el aspecto amoroso el romanticismo va a predominar el día de hoy. Haz que sea recíproco.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, triunfos sobre dificultades por tu tenacidad. Te caracterizas por ser optimista, tu alegría contagia a cualquiera. Debería tratar de relajarse y no preocuparse demasiado. Debería estar atenta a lo que su cuerpo necesita y no exigirse demasiado. Genera ahora mismo la posibilidad de capacitarte en algo que te apasiona. No solo estarás ganando vida, sino un ingreso extra.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, buen momento para iniciar una nueva relación. Aunque las cosas no te hayan salido como querías, no debes perder esas ganas inmensas de llegar a tus objetivos. Necesidad de financiar un proyecto o emprendimiento. Es el momento de agarrar el valor para ponerle punto final a esa relación que tanto daño te ha hecho.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, celebras que llega un dinero. Busca tu bienestar personal, realiza arreglos en tu casa. Cuidado con dolor en la espalda, descansa mejor. Los encuentros amorosos no estarán a tu favor. La paciencia va a ser lo que te mantenga estable en estos días difíciles. El momento de expresar todas las ideas que hay dentro de ti y ejecutar algo innovador.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, calma y paciencia con el ser amado. Te preparas para un nuevo proyecto. A veces te sienten en el aire por no lograr lo que quieres. Debes tener una mejor comunicación en tu trabajo para evitar malos entendidos. Ciertos comentarios que llegarán a los oídos de tu pareja pueden provocar conflictos. Debes evitar a toda costa las relaciones afectivas obsesivas.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, busca dar pasos firmes sin ninguna duda. Estarás contento porque te toman en cuenta para un nuevo proyecto. Te encargarás de enseñar. Tendrás una experiencia religiosa. Las dificultades no te frenarán, pero deberás ir a contramano del presente. Procura leer bien los contratos antes de formarlos, hay algo que se va a salir de control

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, Algo que estás esperando llega al fin, te llaman y cambia tu vida o te crece la esperanza. Eres persistente y eso es un punto a tu favor, cuando una idea se te mete en tu cabeza no te detienes hasta que lo logras. Debes dejar a un lado tus debilidades emocionales y dejar de ser tan condescendiente con personas que no lo merecen.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, evita los gastos excesivos en este período vacacional. No permitas que te deprimas con pensamientos oscuros o pesimistas. Debería descansar y hacer actividades que la relajen. Una buena alimentación y ejercicio le ayudarán a sentirse mejor. Lograrás cambiar esa tristeza que te agobiaba en felicidad plena. Gracias a tu resistencia emocional.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, comienzas a comprender cómo funciona el karma y a entender también que hay fuerzas fuera de tu control, utilízalas a tu favor. Vences obstáculos gracias a la ayuda de una persona importante. Debería tener en cuenta su salud mental y emocional. No dejes que tu pareja se aproveche de tu buena voluntad, aprende a reconocer cuando se están aprovechando de ti.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, momentos apasionantes acompañados de promesas de amor. Te pedirán perdón. Organízate para estar más tiempo con tu pareja, porque los aspectos astrales te ayudarán mucho en la relación. No te dejes llevar por tus impulsos y piensa antes de actuar, puedes lastimar a quien te rodea. Rechaza todo sentimiento negativo que esté a tu alrededor.