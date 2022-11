Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, domingo 20 de noviembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 20 de noviembre de 2022

Aries, lo que escojas hazlo pensando que deberás esforzarte más, los resultados serán favorables. Debes tener serenidad y calma a la hora de tomar una decisión. Mejora la salud de un niño. Altibajos en tu vida y deberás manejarte con cuidado. Te reencuentras con amigos. Necesitas nivelar tu sistema nervioso.

Horóscopo hoy Tauro 20 de noviembre de 2022

Tauro, tendrás momentos donde te sentirás decaído, recuerda lo mucho que vales y que solo tú puedes salir de ese agujero negro. Ánimo. A pesar de que el día tenga complicaciones, todo avanzará de acuerdo a tu beneficio. Es hora de escuchar lo que dice tu corazón. Programas un viaje en corto tiempo. Deberás ser más accesible.

Horóscopo hoy Géminis 20 de noviembre de 2022

Géminis, tus poderosos deseos te darán la intensidad para impulsar tus objetivos. Tendrás diferencias con compañeros de trabajo. No debes acudir a la fantasía en el aspecto amoroso, que los sentimientos siempre sean claros entre ustedes. No permitas que nadie juegue con tus sentimientos. Palabra clave la fe.

Horóscopo hoy Cáncer 20 de noviembre de 2022

Cáncer, éxito en los negocios. Debes tener más paciencia y madurar para afrontar los problemas con la pareja o esa persona especial. Se activa una nueva energía espiritual. La sinceridad siempre debe ir primero ante cualquier problema que enfrentes. Inicias un nuevo estudio. Dolores constantes de cabeza por una situación familiar que te genera estrés.

Horóscopo hoy Leo 20 de noviembre de 2022

Leo, evita la acumulación de resentimientos pues desatará tus peores instintos. Descubres un método y una oportunidad que te ayudará a mejorar tu economía. A veces es importante escuchar las críticas constructivas que hay a tu alrededor. Confía en tu mismo y en lo que sabes hacer para llegar mucho más lejos.

Horóscopo hoy Virgo 20 de noviembre de 2022

Virgo, el tema de las relaciones de pareja pasa a un primer plano. Mujer de tu familia te dará claridad. Documentos o juicio que al fin se culmina. El momento de expresar todas las ideas que hay dentro de ti y ejecutar algo innovador. Nuevos encuentros amorosos que abrirás una puerta a la felicidad y estabilidad emocional.

Horóscopo hoy Libra 20 de noviembre de 2022

Libra, hoy es un día que está destinado a tener buenas noticias. Sube los ánimos y dale al universo el agradecimiento de tus logros. La crisis que estás pasando terminará muy pronto, buscarás ayuda, escucha los consejos de los demás. Buen augurio para ti, es hora de darte una nueva oportunidad. Mantente abierto a los futuros eventos.

Horóscopo hoy Escorpio 20 de noviembre de 2022

Escorpio, todo lo que hagas o digas será un tema de comentarios. Este es un buen momento para hacer lo que tanto deseas, no pospongas más tus proyectos. Ciertos comentarios que llegarán a los oídos de tu pareja pueden provocar conflictos. Los encuentros amorosos no estarán a tu favor. Rechaza todo sentimiento negativo que esté a tu alrededor.

Horóscopo hoy Sagitario 20 de noviembre de 2022

Sagitario, debes tener claro que lo que estás pasando no es fácil, debes continuar luchando. Las cosas no han estado del todo bien, pero cada día te esfuerzas porque sea mejor que el anterior. Comienzas a desesperar por una situación que se sale de control. Debes tener una mejor comunicación en tu trabajo para evitar malos entendidos.

Horóscopo hoy Capricornio 20 de noviembre de 2022

Capricornio, llegas a acuerdos con personas de tu entorno para resolver un problema de papeles. Hoy es un día para disfrutar junto a tu familia. No te angusties más de lo que deberías, recuerda que las cosas siempre tienen solución y no estás tomando las mejores decisiones. La paciencia va a ser lo que te mantenga estable en estos días difíciles.

Horóscopo hoy Acuario 20 de noviembre de 2022

Acuario, sientes que las posibilidades económicas van decayendo. Tú eres una persona que no se rinde, la vida a veces se pone difícil, pero lo superarás. Debes tener más paciencia, recibirás aquello que tanto has estado esperando en el ámbito laboral. No debes confiarte en tu trabajo y debes capacitarte mucho más para llegar a tus objetivos.

Horóscopo hoy Piscis 20 de noviembre de 2022

Piscis, deberás optar por buscar una nueva oportunidad o un negocio independiente para salir adelante. No es posible volver el tiempo atrás, con esto, no hablo de resignación sino de aprender de ello. Tendrás una gran oportunidad a nivel laboral, no debes pasarla por alto. Tendrás un cambio muy provechoso que dará un giro a tu vida.

