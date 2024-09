¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 20 de setiembre de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, es momento de soltar todo aquello que te hace daño, libérate de todas las energías negativas y da espacio a todo lo bueno que está por venir. Conocerás a un hombre que te hará una propuesta de trabajo, aprovecha la oportunidad porque traerá mucha riqueza a tu vida. En el amor debes tomar decisiones para poder avanzar.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, debes organizar mejor tus finanzas, puede que tengas gastos innecesarios y no te des cuenta. Mejor organízate. Cuida tu salud bucal, es momento de ir al odontólogo, no dejes pasar mucho tiempo. Comienzas ese proyecto que tanto has anhelado, no tengas miedo porque todo está a tu favor. Si estás en una relación, es hora de formalizar todo. No caigas en la rutina.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, se vienen cambios grandes, incluso puede que cambies hasta de país. Tienes en tus manos la decisión de crear una nueva vida con mayor riqueza por proyectos que vendrán a ti. Está preparado para esta oportunidad y no la dejes pasar. El amor tocará a tu puerta nuevamente, ve con cuidado, no queremos que te lastimen de nuevo.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, debes ordenar el espacio donde trabajas, los proyectos fluyen cuando hay orden y armonía. Vivirás una etapa muy romántica estos meses, tu pareja te va a sorprender con detalles y buscará formalizar más su relación. Depende ti tu felicidad. En el trabajo te aprobarán algunos proyectos que tenían meses sin respuesta, ten paciencia. Todo fluye.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, las decisiones que has tomado desde la ira no han salido bien, respira, toma un tiempo para meditar y recién en ese momento toma decisiones. Te darás cuenta de que tus compañeros de trabajo te están apoyando para que logres ese ascenso que tienes tiempo buscando, ten calma, lo vas a lograr. En la fuerza está la unión.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, todo lo que has venido construyendo hasta ahora en tu trabajo, empezara a dar frutos. Tu esfuerzo será reconocido, ten paciencia. Cuida lo que dices por qué tendrás personas a tu alrededor dispuesto a cambiar tu discurso con malas intenciones. El amor de tu vida es quien menos te imaginas, abre bien los ojos porque puede que ya lo conozcas.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, las malas vibras que estás sintiendo esta semana, pasaran. Estarás emocional y con muchas ganas de hacer cambios radicales en tu vida amorosa y laboral, todavía no es el momento. Deja que pase el tiempo y encontrarás otras soluciones más favorables para todos. Si has estado considerando pedir un aumento de salario, es el momento.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, llevas mucho tiempo soltero, ya es momento de darle una oportunidad al amor y disfrutar de la compañía de una persona que tiene tus mismos intereses. Todo marcha muy bien en el trabajo, es momento de crear nuevos proyectos para lograr ese ascenso. En la salud estarás con malestar en las rodillas, es necesario que no lo dejes pasar por alto.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, tu familia está exigiendo más tiempo contigo, no ignores este llamado. Más adelante podría convertirse en un problema. Los cambios son positivos, todo sucede por una razón, con el tiempo lo entenderás. A nivel de salud, cuídate del estrés porque actúa en silencio, pero causa grandes daños. El amor estará muy marcado este mes en tu vida.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, todas las decisiones que has tomado en el amor es lo que te ha llevado a estar solo, es momento de cambiar tu punto de vista y permitir que te conquisten. La riqueza te acompaña, varios proyectos que tenías en mente se materializan. Baja un poco la intensidad del trabajo y comparte más con tus amistades, ellas lo valorarán.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, llego la hora compartir tus anhelos con tu pareja, ella te apoyará en todo. Confía en las elecciones que has tomado hasta ahora. Cumplirás ese sueño de viajar que tienes y lo harás en familia. En la salud debes prestar más atención a los cambios que has tenido en la alimentación, subir de peso no te ayudará mucho.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, disfruta de momentos en la naturaleza que disminuyan un poco tu ansiedad del futuro, de a poco vas a aprender a disfrutar el hoy. En el trabajo ten cuidado con una compañera de cabello negro, puede tener malas intenciones. Evita gastos grandes estos meses. Estás en el mejor momento del año para construir un proyecto.