Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, miércoles 21 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 21 de diciembre de 2022

Aries, si eres capaz de mantener tus emociones bajo control, lograrás cualquier propósito que te propongas. Te importará mucho la apariencia física para este verano, cuida tu alimentación de manera saludable y natural, evita métodos invasivos que dañen tu salud. Toma mucha agua y cuida tus riñones.

Horóscopo hoy Tauro 21 de diciembre de 2022

Tauro, conserva la calma, atrae la tranquilidad a tus días, no dejes que el estrés y la preocupación se apoderen de ti. Actúa con responsabilidad y madurez y todo lo negativo pasara. Evita gastos innecesarios. Tu mayor enemigo será el estrés. Tu voluntad debe florecer en cada acción, no permitas que nada te robe el impulso de vencer.

Horóscopo hoy Géminis 21 de diciembre de 2022

Géminis, no te dejes vencer por el miedo, saca fuerza de cualquier parte, para que tu voluntad no se pierda, tienes prohibido quedarte de brazos cruzados. El vertiginoso paso del tiempo es un tema que ocupará buena parte de tus pensamientos, recuerda los años no pasan en vano. En tu trabajo estarás creativo y colaborador con tus compañeros.

Horóscopo hoy Cáncer 21 de diciembre de 2022

Cáncer, mucho del malestar que experimentas puede ser cambiado, pues parte de una idea que se fortalece sin bases firmes. Deberás romper la rutina en el amor, lo que es esencial para el buen funcionamiento de la relación. Escucha consejos de personas con gran experiencia. Llegarán noticias favorables del extranjero. Las cosas se están ordenando en tu vida.

Horóscopo hoy Leo 21 de diciembre de 2022

Leo, se gesta un bienestar insuperable, todo se posiciona para darte el tiempo necesario de reorganizar por completo tus días. Tiempo de gran importancia para tu situación laboral y tu salud. Mantén toda tu energía enfocada en lo que realmente quieres. Estarás romántico, te sentirás apasionado y los detalles serán bien recibidos.

Horóscopo hoy Virgo 21 de diciembre de 2022

Virgo, aprende a ser paciente, a llenar tu camino con energías positivas para hacer un efecto atrayente de lo que es bueno. La buena fortuna financiera continúa, ahorra y no malgastes el dinero. Debes sembrar nuevos propósitos para la vida personal y familiar. La ayuda viene de donde menos lo esperas. Celebraciones y alegrías con personas cercanas. Se feliz.

Horóscopo hoy Libra 21 de diciembre de 2022

Libra, rompe con lo que ya no debe estar en tu vida, a veces es innecesario mantener erguido algo que ya llegó a su fin. Cuentas con un excelente estado de salud. Sin embargo, debes cuidar todo exceso en comida que pueden provocar problemas con tu salud. Lo mejor que puedes hacer en este momento es tener plena confianza en ti mismo.

Horóscopo hoy Escorpio 21 de diciembre de 2022

Escorpio, la indecisión estará presente y debes elegir el camino correcto en la encrucijada. Reuniones de negocios exitosas. Tu pareja está deseando que la sorprendas con una cena o con una declaración romántica, que esperas para hacerlo. Aprovecha el tiempo al máximo. Inicio de una nueva etapa en la vida de quienes están casados.

Horóscopo hoy Sagitario 21 de diciembre de 2022

Sagitario, tu sabiduría estará presente en todo paso, guiándote de la mano en un camino evolutivo. Es un buen momento para trabajar en cualquier tipo de proyecto, pero deberás analizar todas las opciones antes de tomar una decisión final. Encontrarás un buen trabajo que te mantendrán ocupado casi toda la semana, aunque se atemporal debes dar gracias.

Horóscopo hoy Capricornio 21 de diciembre de 2022

Capricornio, cada acción debe ser firme, sin titubeos, confía en la intuición que está dispuesta a mostrarte lo más recomendable. Piensa bien cada paso que des y sobre todo, no te precipites en sacar conclusiones que podrían ser equivocadas. Termina una relación, para dar paso a una nueva etapa. Aprovecha las oportunidades.

Horóscopo hoy Acuario 21 de diciembre de 2022

Acuario, la voluntad estará latiendo con fuerza, te impulsa a ir por lo que hay que trabajar para conseguir. Ahorra, estás gastando todo el dinero que recibes y no es momento para despilfarrar. Se consagra un amor. Evita el consumo excesivo de carnes rojas, aumenta la ingesta de frutas y verduras. Alguien te dará una sorpresa en una visita inesperada.

Horóscopo hoy Piscis 21 de diciembre de 2022

Piscis, asegura lo que te pertenece, no dejes nada a la suerte, todos debe estar bien calculado. Un poco de ejercicio físico, ya sea manejar bicicleta o simplemente, pasear, te vendría muy bien para relajarte. El éxito está asegurado, si eres capaz de sostenerlo en tus manos, sin permitir que se escape, deja que pueda fluir tu valentía.

Fechas de los 12 signos del zodiaco

Fechas Signos del Zodiaco 21 enero a 19 febrero Acuario 20 febrero - 20 marzo Piscis 31 de marzo - 20 de abril Aries 21 de abril - 21 de mayo Tauro 22 de mayo - 21 de junio Géminis 22 de junio - 22 julio Cáncer 23 de julio - 23 de agosto Leo 24 de agosto - 23 de setiembre Virgo 24 setiembre - 23 octubre Libra 24 octubre - 22 noviembre Escorpio 23 noviembre - 21 diciembre Sagitario 22 diciembre - 30 enero Capricornio

