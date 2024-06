¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este viernes 21 de junio de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, evita pasiones inadecuadas. Hay una persona que siempre ha estado presente en tu vida y no has podido sacar, es momento de cerrar ciclos. Si te caes aprenderás a levantarte, será parte de tu proceso de aprendizaje. Cada día se aprende algo nuevo, cambiando tu rutina de vida. Realizarás trabajos con niños.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, asunto con arreglos de vehículos y papeles. Una angustia que no te deja dormir finaliza. Estarás en reuniones urgentes que te retrasan otras cosas que debes hacer. organízate para que culmines todo lo pendiente. Deja la tristeza a un lado y ponte fuerte, todo va a pasar, ten fe. Cree un poco más en ti mismo. Tendrás una prórroga en temas pendientes.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, se concreta una situación o reunión importante. Informe positivo. Cuidado con infecciones. Debes ser objetivo y constante y una vez estés claro en todo persigue la meta. Recibes una noticia que te incomodará un poco, se comprensivo y deja que esta situación pase. Debes ir a un sitio especial para meditar y conectarte con la naturaleza.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, vas por buen camino, sigue esforzándote y verás buenos resultados. Recibes un consejo sabio y bien intencionado de alguien que te aprecia, tómalo en cuenta, estas en un proceso de aprendizaje. Te ganas un dinero extra, adminístralo bien sobre todo en estos tiempos difíciles. Servirás de mediador entre dos personas, evitarás que se peleen. Un amigo afectuoso te dará un mensaje.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, haz las cosas que ofreces. Disfruta de nuevas relaciones de amistad. Buscarás de nuevo a un familiar para aclarar algo. Compra de regalo para una persona especial que está lejos. No te ahogues en las dificultades, todo pasará. Alguien te tenderá su mano para apoyarte. Colabora más en el hogar y rompe tu rutina. Recordarás a alguien del pasado con alegría.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, en el amor recuerdas una situación del pasado y se te dibuja una sonrisa. Nunca digas nunca. Parejas: Enfrentar aquello que les incomoda o predispone. Dispondrás de un dinero para hacer una inversión, medita bien que hacer. Necesitarás recuperarte emocionalmente, ponle fuerzas y lo lograrás. Temes viajar en medio de la incertidumbre acerca de tu regreso.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, las exigencias de los dependientes. Una historia de amor que no se acaba. Necesitarás habilidad para organizarte y salir airoso de esta prueba. Si calmas tu ansiedad con actividades te sentirás motivado para hacer otras cosas como trabajar o estudiar. Deberás resolver un asunto familiar con hijos. Estarás en una reunión y pasarás momentos especiales.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, cree en ti mismo y no te dejes llevar por la ira o impotencia. Piensa que si pisas el suelo firme resistirás toda tempestad que estés atravesando. Alguien te vigila en las redes sociales, no pasas desapercibido. Avances en asuntos amorosos. Reencuentro con el pasado. Debes tener tolerancia con la pareja, no tiene la culpa de tu estado anímico. Ten calma.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, en tus manos están las herramientas para lograr lo que deseas, esfuérzate más y los resultados llegarán más temprano que tarde. Atrévete a realizar lo que antes te daba miedo, vive nuevas experiencias. Ten cuidado con tropiezos, puede que lastimes una pierna. Le haces una aclaración a tu pareja a tiempo. Se avecinan días mejores.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, valorarás a una nueva amistad dispuesta a escucharte y apoyarte. Comienzas estudios o entrenamientos, ordénate para que te alcance el tiempo. Tu recuperación será rápida, pero aun debes de cuidar tú salud. Superas problemas emocionales. Evita problemas en tu trabajo, tendrás un desacuerdo que deberás atender.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, separa de ti tus miedos y temores, apertura tu corazón para las cosas buenas que han de venir para ti. Un amigo te habla de una situación que no puedes creer, deberás ayudarlo en lo que puedas. Recibes una buena noticia. Ten confianza, en lo que salga un trabajo que esperas tendrás más estabilidad. Ayudarás a otros en momentos difíciles de acuerdo a tu experiencia.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, estás poco a poco recuperando tu brillo, eres una persona persistente y eso vale mucho. Sientes que hay una traba, debes luchar para poder superarlo. No interrumpas tratamiento médico de una enfermedad persistente, podría complicarse tu salud. Recibes un mensaje especial que te pone reflexivo. Compra de mercancía para renovar tu negocio.