Como cada día, la vidente Carmen Briceño presenta en Diario Correo sus predicciones de acuerdo a tu fecha de nacimiento. No empieces tu día sin saber qué es lo que te depara el destino revisando el Horóscopo de hoy, viernes 23 de diciembre del 2022 según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis y las cartas del tarot.

Horóscopo hoy Aries 23 de diciembre de 2022

Aries, los asuntos económicos funcionarán bien si mantienes los pies en el suelo. La calma será la clave para tomar las decisiones correctas que te lleven un paso más alto. Enfrentarás a un grupo de personas. Caminos abiertos en lo laboral. Estarás con mucha angustia, relájate y disfruta del momento. Tienes pensado una mudanza para estos días.

Horóscopo hoy Tauro 23 de diciembre de 2022

Tauro, tendrás el mando en tu poder, tu palabra será escuchada y guiaras el camino correctamente. Algunas emociones que creías ya superadas pueden volver para que las resuelvas definitivamente. Reunión con la familia para hablar de posibles decisiones que cambiarán una situación. Cuidado con las emociones negativas.

Horóscopo hoy Géminis 23 de diciembre de 2022

Géminis, tu rumbo va justo al éxito y atraes bienestar, prosperidad y a abundancia, jamás dudes de lo que eres. Es un buen momento para aclarar malentendidos y para conectar con gente que puede resultar muy positiva para ti. Te sentirás fastidiado y aburrido, has alguna actividad que te relajes y distraigas. Revisión de documentos importantes de casa.

Horóscopo hoy Cáncer 23 de diciembre de 2022

Cáncer, el ámbito de las amistades estarás muy favorecido, los amigos van a ser un gran apoyo, animándote y alentándote para que te crezcas y consigas algo que casi te parecía imposible. Con los pies en la tierra observa lo que quieres, buscando opciones para llegar al camino con verdad. Vas a estar alegre porque te van a dar un diagnóstico positivo para ti.

Horóscopo hoy Leo 23 de diciembre de 2022

Leo, la energía positiva protegerá tus intereses y te aportará un magnetismo que no pasará desapercibido. Levántate, no te dejes llevar por el cansancio ni la pereza, debes levantarte a pesar de todo, no te permitas derrotar por ninguna situación externa. Todo lo que hagas en esos días estará bendecido por las estrellas.

Horóscopo hoy Virgo 23 de diciembre de 2022

Virgo, te tocará liderar tu camino, sin que algún malestar te perjudique, eres libre de creer y de crear lo que quieras. Tus emociones debes mantenerlas a raya, si logras conservar el equilibrio todo estará firme y bajo control. Tienes pensado asistir a un especialista, para que te haga un diagnóstico de algo que estás presintiendo.

Horóscopo hoy Libra 23 de diciembre de 2022

Libra, comparte tu buena fortuna, atraerás bienestar si eres capaz de aflorar esa sonrisa que te caracteriza. Se activa la energía de la prosperidad. Dejan la casa para irse a otras tierras. Te consolidas en un nuevo trabajo. Busca momentos de esparcimiento e integra a los hijos. Es un buen momento para hacer algo novedoso.

Horóscopo hoy Escorpio 23 de diciembre de 2022

Escorpio, demuéstrales a todos cuánto mérito hay en tus ideas y en tus procedimientos. Deberás descansar tus 8 horas para reponer energías. Este día la energía te favorece todo lo relacionado con la comunicación y los viajes, aprovecha al máximo. Hoy estarás favorecido en tu trabajo y el dinero. Puede resurgir la posibilidad de retomar un proyecto.

Horóscopo hoy Sagitario 23 de diciembre de 2022

Sagitario, deja que cada quien vea sus problemas y evitarás inconvenientes. Si te quieres retirar de tu trabajo porque te sientes estancado, será mejor que esperes a que tengas algo seguro antes de retirarte. La tensión en tu espalda se asocia a estados de ansiedad y estrés. Rompe con las barreras que te tienen estancado.

Horóscopo hoy Capricornio 23 de diciembre de 2022

Capricornio, confía en tu instinto, la voz que te guía desde adentro te lleva un paso más allá cada día, deja de ver sombras donde no las hay, tu bienestar depende de los ojos con los que la quieras ver. En tu vida afectiva, los detalles y las pequeñas atenciones van a ser para ti más importantes que nunca. Vive un día a la vez, no te precipites y así evitarás futuras equivocaciones.

Horóscopo hoy Acuario 23 de diciembre de 2022

Acuario, pendiente de firmar papeles importantes, no te descuides. Te vas a un nuevo empleo, se comienzan a abrir las puertas para ti. Tu magnetismo y esa habilidad tuya para observar todo desde un ángulo muy distinto al resto de la gente te hará muy atrayente. Una persona te ayudará a recuperarte si has sufrido algún bache en tu salud.

Horóscopo hoy Piscis 23 de diciembre de 2022

Piscis, para ti es importante tener estabilidad económica, estarás estudiando las diferentes posibilidades. Propicia momentos románticos con tu pareja. Reconoce y valora quienes te quieren. Si quieres hacer algún cambio en tu vida, aprovecha el momento porque estás muy mágico y la suerte camina a tu lado, ayudándote a tomar las riendas de tu vida.

