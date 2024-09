¡Prepárate para descubrir lo que el destino tiene reservado para ti en este lunes 23 de setiembre de 2024! La reconocida vidente Carmen Briceño continúa compartiendo sus predicciones diarias en Diario Correo, ofreciendo valiosos consejos según tu signo zodiacal. No te arriesgues a comenzar tu jornada sin conocer lo que te depara el futuro.

En el Horóscopo de hoy, encontrarás las revelaciones personalizadas para cada uno de los signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, Carmen Briceño también interpretará las cartas del tarot, brindando una visión más profunda y completa de tu día.

No pierdas la oportunidad de aprovechar esta guía celestial y descubre cómo puedes aprovechar las energías cósmicas en tu beneficio. Asegúrate de estar preparado para enfrentar los desafíos o aprovechar las oportunidades que se presenten en tu camino. ¡Conoce tu destino y toma las riendas de tu vida hoy mismo!

Horóscopo hoy para Aries (21 marzo al 19 abril)

Aries, expresas tus emociones y lo que piensas, la mayoría de los problemas que has atravesado últimamente son por malos entendidos. Tienes una luz que te caracteriza y eso lo ha notado una persona que está muy enamorado de ti. Muy pronto sabrás quién es. Se vienen gastos inesperados en el hogar. Es recomendable que te hagas una limpieza energética.

Horóscopo hoy para Tauro (20 abril al 20 mayo)

Tauro, enfrentas algunos problemas de salud a nivel respiratorio. Ve al médico y cumple con tu tratamiento. Todo pasará. Confía más en tu pareja, no te guíes por todo lo que dicen personas externas. Inviertes en la compra de una casa, es buena decisión. Vendrán momentos complicados a nivel de finanzas, pero todo se soluciona al final.

Horóscopo hoy para Géminis (21 mayo al 20 de junio)

Géminis, cuanto tiempo debe pasar para que dejes atrás todo lo negativo del pasado, solo tú tienes la decisión de avanzar. Estarás muy amoroso con tu pareja, disfrutarás momentos en familia con tus hijos que te harán planificar la compra de una movilidad. Te ofrecen un trabajo de noche, acéptalo. Será algo momentáneo, pero ayudará a mejorar tu economía.

Horóscopo hoy para Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

Cáncer, buscas apoyo en tu familia por una situación difícil de salud, no vivas solo este momento. Medita la decisión de cambiar de empleo, quizá no es el mejor momento para ello. Toca a tu puerta un viejo amor, esta situación te hará muy feliz. No creas en todos los proyectos que requieran de inversiones de dinero, alguno de ellos puede ser falso.

Horóscopo hoy para Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo, recibes una noticia que cambia todos tus planes. Ten calma, después de la tormenta siempre sale el sol. Confía en las herramientas que tienes para tomar decisiones sabias. Todo marcha muy bien en el trabajo, aprovecha el buen momento para ahorrar. Cuídate de disgustos, vive con calma la vida. Si es necesario, suelta todo lo que te hace sentir mal.

Horóscopo hoy para Virgo (23 de agosto al 22 de setiembre)

Virgo, estarás de celebración porque te aprueban un crédito bancario para ese proyecto que llevas tiempo visualizando. Celébralo. Preocúpate por buscar una solución a esos problemas que vienes teniendo con tu pareja. La soledad no es la mejor compañía cuando es impuesta. Crea un plan de ahorros y evita compras innecesarias.

Horóscopo hoy para Libra (23 de setiembre al 22 de octubre)

Libra, comenzarás a sentir la necesidad de liberarte de esa vida pasada que te lastima. Es momento de hacer una restructuración en tus decisiones. Estás soltero por decisión personal, a tu alrededor siempre tienes a una persona que te apoya esperando cuando estés lista para formalizar una relación. Estás en una etapa favorable para emprender.

Horóscopo hoy para Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio, sabes que esa relación amorosa hace rato no va a ningún lado. Suelta esa responsabilidad y libérate de todo lo que no te permita avanzar. Cierras un ciclo importante en tu trabajo que te permite lograr un ascenso. Tus finanzas estarán estables por mucho tiempo, pero de todas formas no olvides ahorrar. Cuídate de chismes.

Horóscopo hoy para Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario, el estrés te lleva a comer sin darte cuenta, trata de hacer pausas activas en el trabajo para controlar los efectos del estrés. En el amor ten cuidado con las discusiones, puedes decir palabras de las que te arrepientas. Ve al médico para chequeo ginecológico. Tendrás momentos de mucha emoción por reencuentro con viejas amistades.

Horóscopo hoy para Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

Capricornio, planifica unas vacaciones y revive el amor en tu relación. La rutina no puede ganarte. Continúa con esa disciplina que te caracteriza y lograras comprar el inmueble que sueñas. Nada es imposible para ti, confía en tus talentos. Prestas un dinero que jamás te pagarán, no te preocupes, siempre todo regresa en bendiciones.

Horóscopo hoy para Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

Acuario, te presionan en el trabajo para despedir a tu asistente por un error que cometió, eres bondadoso y crees en las segundas oportunidades. Pero es una situación que no podrás evitar. Recibes un regalo de un misterioso hombre que quiere conquistarte, mantén los ojos abiertos. Disfruta de más salidas con tus amistades, no todo debes planificarlo tanto.

Horóscopo hoy para Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Piscis, seca esas lágrimas, todas las personas que se van dejan un espacio que otra persona ocupara. El cambio es necesario para avanzar. Te sinceras en el trabajo por una falla que encuentran en tus entregables. Celebrarás un logro de tu hermano que traerá proyectos importantes a nivel familiar, todos se sentirán en el mismo equipo gracias a esto.